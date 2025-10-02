Страховые взносы ИП в России в 2025 году

Согласно Налоговому кодексу РФ, индивидуальные предприниматели обязаны платить страховые взносы за себя. Это включает фиксированные взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование (ОПС и ОМС), а также дополнительные взносы в размере 1% от дохода, который превышает 300 000 рублей.

Сроки и суммы уплаты страховых взносов ИП в 2025 году

С начала 2025 года вступили в силу изменения:

Размер фиксированных взносов на ОПС и ОМС увеличился до 53 658 рублей. Новый срок уплаты — 29 декабря 2025 года. Это связано с изменением календарного плана.

Нефиксированные взносы остались неизменными — 1% от дохода свыше 300 000 рублей. Максимальная сумма увеличилась до 300 888 рублей. Общая сумма взносов, включая фиксированные и нефиксированные, не может превышать 354 546 рублей. Крайний срок уплаты перенесен на 1 июля 2026 года.

Как ИП рассчитывают и платят взносы

Расчет и уплата страховых взносов регламентируются Налоговым кодексом РФ. Доходы ИП для расчета нефиксированных взносов зависят от системы налогообложения:

Упрощенная система налогообложения (УСН):

- При объекте «доходы» учитываются все доходы от УСН (ст. 346.15, 346.17 НК РФ).

- При объекте «доходы минус расходы» учитываются доходы, уменьшенные на подтвержденные расходы в рамках УСН (ст. 346.16 НК РФ), а также разъяснения ФНС (Письмо ФНС от 01.09.2020 № БС-4-11/14090) и судебная практика (п. 52 Обзора ВС РФ № 3 (2020)). Патентная система налогообложения:

- Учитываются потенциально возможный годовой доход, определенный региональными актами (Письмо Минфина России от 12.04.2019 № 03-15-05/26086). Общая система налогообложения (ОСНО):

- Учитываются доходы после вычета профессиональных налоговых вычетов (пп. 1 п. 9 ст. 430 НК РФ).

Эти правила обеспечивают гибкость и справедливость расчета взносов, учитывая особенности деятельности ИП.

Уведомление о взносах ИП за себя

С 2023 года ИП обязаны подавать уведомления о предстоящих платежах через ЕНС и ЕНП. Согласно п. 9 ст. 58 НК РФ, это нужно, если у налоговых органов нет сведений о сумме платежа.

Фиксированные взносы обычно не требуют сложных расчетов, так как их сумма фиксирована. Однако ИП может использовать уведомление для уточнения или корректировки данных.