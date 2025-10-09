ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
Зинаида Прокопьева
ВЭД

Торговля между Россией и Беларусью в Евразийском экономическом союзе

Статья исследует особенности торговли между Россией и Беларусью в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Таможенное оформление , налогообложение и документооборот внешнеторговых сделок. Особое внимание уделяется электронному документообороту и валютному контролю.

Россия и Беларусь — успешные партнеры в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Отсутствие таможенных пошлин, свободное обращение товаров и общие экономические правила создают благоприятные условия для развития торговли.

1. Нормативно-правовое регулирование торговли в ЕАЭС

Россия и Беларусь, являясь членами ЕАЭС, обязаны соблюдать единые нормы. Основной документ — Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Он определяет принципы внутреннего рынка, гармонизации таможенных и налоговых систем.

1.1. Принципы внутреннего рынка ЕАЭС

Внутренний рынок ЕАЭС — это единое экономическое пространство, где товары, услуги, капитал и рабочая сила свободно перемещаются. Это достигается за счет общих таможенных тарифов, согласованного налогового законодательства и беспрепятственного перемещения товаров.

1.2. Таможенные процедуры в ЕАЭС

Экспорт и импорт товаров между Россией и Беларусью регулируются Таможенным кодексом ЕАЭС. Классификация товаров осуществляется по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС), что обеспечивает единообразие учета и контроля.

2. Особенности налогообложения при трансграничных операциях

2.1. Налогообложение импорта товаров

При ввозе товаров из Беларуси в Россию российские компании платят ввозной НДС согласно Налоговому кодексу РФ. Уплата налога производится в российскую налоговую службу, а не белорусскому поставщику или таможне.

2.2. Налогообложение экспорта товаров

Экспорт товаров из России в Беларусь освобождается от НДС. Для этого необходимо подать в налоговую заявление и документы, подтверждающие экспорт.

3. Документооборот в внешнеэкономической деятельности

3.1. Внешнеторговый контракт

Внешнеторговый контракт — главный документ, регулирующий отношения между российскими и белорусскими компаниями. В нем должны быть четко прописаны условия поставки, цена, сроки и условия оплаты.

3.2. Декларация по косвенным налогам и заявление о ввозе товаров

При ввозе товаров из Беларуси российские компании подают в налоговую декларацию по косвенным налогам и заявление о ввозе товаров. Это необходимо для учета и уплаты ввозного НДС.

3.3. Статистическая отчетность

Импортеры и экспортеры обязаны представлять статистическую форму учета перемещения товаров. В ней указываются количество, стоимость, вес и другие характеристики товаров.

4. Электронный документооборот (ЭДО)

Для повышения эффективности торговли между Россией и Беларусью используют трансграничный электронный документооборот (ТЭДО).

4.1. Преимущества ТЭДО

ЭДО ускоряет оформление документов, снижает риски ошибок и повышает достоверность данных. Электронный документооборот обеспечивает юридическую защиту сделок и позволяет быстро обмениваться документами.

4.2. Процесс обмена документами с использованием ТЭДО

Процесс обмена документами включает:

  • Формирование и подписание электронной накладной белорусским грузоотправителем с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).

  • Доставка документа в российскую систему электронного документооборота.

  • Распознавание и проверка иностранной ЭЦП в доверенной третьей стороне.

Зинаида Прокопьева

Зинаида Прокопьева

Главный бухгалтер в ИП

3 подписчика21 пост

