Торговля между Россией и Беларусью в Евразийском экономическом союзе

Россия и Беларусь — успешные партнеры в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Отсутствие таможенных пошлин, свободное обращение товаров и общие экономические правила создают благоприятные условия для развития торговли.
1. Нормативно-правовое регулирование торговли в ЕАЭС
Россия и Беларусь, являясь членами ЕАЭС, обязаны соблюдать единые нормы. Основной документ — Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Он определяет принципы внутреннего рынка, гармонизации таможенных и налоговых систем.
1.1. Принципы внутреннего рынка ЕАЭС
Внутренний рынок ЕАЭС — это единое экономическое пространство, где товары, услуги, капитал и рабочая сила свободно перемещаются. Это достигается за счет общих таможенных тарифов, согласованного налогового законодательства и беспрепятственного перемещения товаров.
1.2. Таможенные процедуры в ЕАЭС
Экспорт и импорт товаров между Россией и Беларусью регулируются Таможенным кодексом ЕАЭС. Классификация товаров осуществляется по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС), что обеспечивает единообразие учета и контроля.
2. Особенности налогообложения при трансграничных операциях
2.1. Налогообложение импорта товаров
При ввозе товаров из Беларуси в Россию российские компании платят ввозной НДС согласно Налоговому кодексу РФ. Уплата налога производится в российскую налоговую службу, а не белорусскому поставщику или таможне.
2.2. Налогообложение экспорта товаров
Экспорт товаров из России в Беларусь освобождается от НДС. Для этого необходимо подать в налоговую заявление и документы, подтверждающие экспорт.
3. Документооборот в внешнеэкономической деятельности
3.1. Внешнеторговый контракт
Внешнеторговый контракт — главный документ, регулирующий отношения между российскими и белорусскими компаниями. В нем должны быть четко прописаны условия поставки, цена, сроки и условия оплаты.
3.2. Декларация по косвенным налогам и заявление о ввозе товаров
При ввозе товаров из Беларуси российские компании подают в налоговую декларацию по косвенным налогам и заявление о ввозе товаров. Это необходимо для учета и уплаты ввозного НДС.
3.3. Статистическая отчетность
Импортеры и экспортеры обязаны представлять статистическую форму учета перемещения товаров. В ней указываются количество, стоимость, вес и другие характеристики товаров.
4. Электронный документооборот (ЭДО)
Для повышения эффективности торговли между Россией и Беларусью используют трансграничный электронный документооборот (ТЭДО).
4.1. Преимущества ТЭДО
ЭДО ускоряет оформление документов, снижает риски ошибок и повышает достоверность данных. Электронный документооборот обеспечивает юридическую защиту сделок и позволяет быстро обмениваться документами.
4.2. Процесс обмена документами с использованием ТЭДО
Процесс обмена документами включает:
Формирование и подписание электронной накладной белорусским грузоотправителем с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Доставка документа в российскую систему электронного документооборота.
Распознавание и проверка иностранной ЭЦП в доверенной третьей стороне.
