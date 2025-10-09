Торговля между Россией и Беларусью в Евразийском экономическом союзе

Россия и Беларусь — успешные партнеры в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Отсутствие таможенных пошлин, свободное обращение товаров и общие экономические правила создают благоприятные условия для развития торговли.

Экспорт и импорт товаров между Россией и Беларусью регулируются Таможенным кодексом ЕАЭС. Классификация товаров осуществляется по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС), что обеспечивает единообразие учета и контроля.

Внутренний рынок ЕАЭС — это единое экономическое пространство, где товары, услуги, капитал и рабочая сила свободно перемещаются. Это достигается за счет общих таможенных тарифов, согласованного налогового законодательства и беспрепятственного перемещения товаров.

Россия и Беларусь, являясь членами ЕАЭС, обязаны соблюдать единые нормы. Основной документ — Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Он определяет принципы внутреннего рынка, гармонизации таможенных и налоговых систем.

Экспорт товаров из России в Беларусь освобождается от НДС. Для этого необходимо подать в налоговую заявление и документы, подтверждающие экспорт.

При ввозе товаров из Беларуси в Россию российские компании платят ввозной НДС согласно Налоговому кодексу РФ. Уплата налога производится в российскую налоговую службу, а не белорусскому поставщику или таможне.

3. Документооборот в внешнеэкономической деятельности

3.1. Внешнеторговый контракт

Внешнеторговый контракт — главный документ, регулирующий отношения между российскими и белорусскими компаниями. В нем должны быть четко прописаны условия поставки, цена, сроки и условия оплаты.

3.2. Декларация по косвенным налогам и заявление о ввозе товаров

При ввозе товаров из Беларуси российские компании подают в налоговую декларацию по косвенным налогам и заявление о ввозе товаров. Это необходимо для учета и уплаты ввозного НДС.

3.3. Статистическая отчетность