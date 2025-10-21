Новый федеральный стандарт бухгалтерского учета (ФСБУ) 9/2025 «Доходы», утвержденный приказом Минфина России от 16 мая 2025 года № 56н, вводит новую классификацию доходов. Этот стандарт существенно меняет подход к учету доходов, разделяя их на включаемые и не включаемые в чистую прибыль.

Доходы теперь делятся на две категории:

Включаемые в чистую прибыль:

- Выручка;

- Доходы, отличные от выручки. Не включаемые в чистую прибыль.

Такая структура помогает точнее связать бухгалтерские доходы с налоговыми и сближает два вида учета.

Сравнение с действующим ПБУ 9/99 показывает, что доходы от обычных видов деятельности соответствуют выручке, а прочие доходы — это смесь доходов, отличных от выручки, и доходов, не включаемых в чистую прибыль. Переход на новую классификацию требует пересмотра учетной политики.

Новый стандарт уточняет перечень доходов, которые не являются выручкой от реализации. Этот список остается открытым, но из него исключены доходы от продажи основных средств, нематериальных активов, запасов, курсовые разницы и доходы от переоценки имущества. Это устраняет неоднозначность в учете таких доходов, которые теперь должны соответствовать другим стандартам, таким как ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств в иностранной валюте».

Особое внимание уделено признанию выручки, когда момент перехода контроля над товаром и права собственности могут не совпадать. В таких случаях продавец может использовать счет 45. Новые правила предусматривают признание выручки в момент перехода контроля над продукцией, независимо от перехода права собственности.

Новая классификация доходов помогает точнее соотнести бухгалтерские данные с налоговыми. Доходы от реализации на счете 90 аналогичны доходам по статье 249 Налогового кодекса, а доходы, отличные от выручки, на счете 91 соответствуют внереализационным доходам по статье 250 Налогового кодекса.

Таким образом, новый стандарт ФСБУ 9/2025 — это важный шаг в развитии бухгалтерского учета. Он направлен на соответствие бухгалтерского учета с налоговым учетом, повышение точности и прозрачности финансовой отчетности.