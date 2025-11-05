Отмена льготного тарифа страховых взносов для малого и среднего бизнеса в 2026 году

Правительство России предложило отменить льготный тариф страховых взносов в размере 15% для малого и среднего бизнеса. Эта мера, введенная в 2020 году для поддержки занятости и стимулирования предпринимательства, теперь требует пересмотра.
Новые правила с 2026 года
С 1 января 2026 года льготный тариф будет распространяться только на доходы, превышающие 1,5 минимального размера оплаты труда (МРОТ). Ранее льгота действовала на доходы свыше 1 МРОТ. Это значительно увеличит финансовую нагрузку на малый и средний бизнес.
Кто сохранит льготы?
Чтобы сохранить льготный тариф в размере 15%, компании должны соответствовать критериям:
их деятельность должна быть в списке приоритетных отраслей, утверждаемом Правительством РФ,
доля доходов от основного вида деятельности — не менее 70%.
Компании и ИП, соответствующие этим требованиям, смогут продолжать пользоваться льготным тарифом.
Последствия для компаний с низкими зарплатами
Компании, выплачивающие зарплату в пределах 1,5 МРОТ, не почувствуют значительных изменений. Они будут начислять страховые взносы по общей ставке 30%. Однако, если МРОТ вырастет до 27 093 рублей (как ожидается), работодатели будут доначислять взносы по ставке 30% на суммы, превышающие 1,5 МРОТ. Это направлено на борьбу с неформальными зарплатами и повышение прозрачности расчетов.
Страховые взносы для руководителей
Особое внимание стоит уделить начислению страховых взносов для руководителей. С 2026 года минимальная сумма взносов с их зарплаты составит 8 127,90 рублей в месяц. Даже при неполной занятости и окладе близком к МРОТ, взносы будут начисляться по полной ставке.
АвтоУСН и налоговые льготы
Субъекты, использующие автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АвтоУСН), освобождены от уплаты страховых взносов в ФНС. Для них изменения не повлияют на налоговую нагрузку.
Рекомендации для малого и среднего бизнеса
Чтобы адаптироваться к новым условиям, компаниям рекомендуется:
Проанализировать налоговую нагрузку: учесть отмену льготного тарифа и возможное повышение МРОТ.
Рассмотреть изменение объекта налогообложения по УСН: например, перейти с УСН «Доходы» на УСН «Доходы минус расходы», если расходы составляют более 60%.
Изучить переход на АвтоУСН: это может снизить налоговую нагрузку, освободив от уплаты страховых взносов.
Итоги
Изменения в системе начисления страховых взносов требуют от компаний и ИП стратегического подхода и готовности к адаптации. Успех зависит от тщательного анализа и пересмотра налоговой стратегии.
