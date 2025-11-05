Отмена льготного тарифа страховых взносов для малого и среднего бизнеса в 2026 году

Правительство России предложило отменить льготный тариф страховых взносов в размере 15% для малого и среднего бизнеса. Эта мера, введенная в 2020 году для поддержки занятости и стимулирования предпринимательства, теперь требует пересмотра.

Новые правила с 2026 года

С 1 января 2026 года льготный тариф будет распространяться только на доходы, превышающие 1,5 минимального размера оплаты труда (МРОТ). Ранее льгота действовала на доходы свыше 1 МРОТ. Это значительно увеличит финансовую нагрузку на малый и средний бизнес.

Кто сохранит льготы?

Чтобы сохранить льготный тариф в размере 15%, компании должны соответствовать критериям: их деятельность должна быть в списке приоритетных отраслей, утверждаемом Правительством РФ, доля доходов от основного вида деятельности — не менее 70%. Компании и ИП, соответствующие этим требованиям, смогут продолжать пользоваться льготным тарифом.

Последствия для компаний с низкими зарплатами

Компании, выплачивающие зарплату в пределах 1,5 МРОТ, не почувствуют значительных изменений. Они будут начислять страховые взносы по общей ставке 30%. Однако, если МРОТ вырастет до 27 093 рублей (как ожидается), работодатели будут доначислять взносы по ставке 30% на суммы, превышающие 1,5 МРОТ. Это направлено на борьбу с неформальными зарплатами и повышение прозрачности расчетов.

Страховые взносы для руководителей

Особое внимание стоит уделить начислению страховых взносов для руководителей. С 2026 года минимальная сумма взносов с их зарплаты составит 8 127,90 рублей в месяц. Даже при неполной занятости и окладе близком к МРОТ, взносы будут начисляться по полной ставке.

АвтоУСН и налоговые льготы