Система налоговых взносов для руководителей с 2026 года

Законопроект № 1026190-8, одобренный Госдумой, обязывает начислять страховые взносы на зарплату руководителей организаций, независимо от наличия дохода. Эти изменения вступят в силу с 1 января 2026 года и будут применяться к коммерческим юридическим лицам.

Расчет страховых взносов для руководителей будет производиться на основе федерального МРОТ. Если зарплата превышает МРОТ, взносы начисляются на фактически выплаченную сумму. Если же зарплата ниже МРОТ, взносы рассчитываются по ставке МРОТ.

Основная цель нововведений — борьба с практикой использования номинальных директоров для ухода от налогов. По предварительным оценкам, введение минимальных взносов с зарплаты руководителей увеличит поступления в бюджет и сделает налоговую нагрузку более равномерной.

С 2026 года расчет страховых взносов для генерального директора будет выглядеть следующим образом:

При нулевой или зарплате ниже МРОТ взносы начисляются по ставке МРОТ.

Если зарплата превышает МРОТ, взносы рассчитываются на фактически выплаченную сумму.

На момент введения изменений МРОТ составляет 27 093 рубля. Следовательно, минимальный размер страховых взносов с зарплаты директора в 2026 году составит

8 127,90 рубля (27 093 рубля × 30%).

Для малого и среднего бизнеса предусмотрены льготы. Компании будут платить страховые взносы по ставке 30% на сумму до 1,5 МРОТ и 15% на сумму свыше этого порога.

Рассмотрим, как нововведения повлияют на налоговую нагрузку компаний:

Компания с нулевым доходом и номинальным директором:

- В 2025 году компания не ведет деятельности, а на ее балансе находится директор-номинал.

- С 2026 года, даже при отсутствии зарплаты, компания обязана платить взносы в размере 8 127,90 рубля ежемесячно. Годовая сумма взносов составит 97 534,80 рубля. Малый или средний бизнес:

- Организация ведет прибыльную деятельность, начисляя зарплату директору в размере 120 000 рублей.

- В 2025 году компания платит взносы по льготному тарифу.

- С 2026 года льготы отменяются, и взносы рассчитываются по ставке 30% с полной суммы зарплаты, что составит 36 000 рублей ежемесячно.

Обязательное начисление страховых взносов для руководителей, независимо от их дохода, повышает прозрачность .Ожидается, что нововведения снизят налоговую нагрузку на добросовестные компании и будут стимулировать развитие легального бизнеса.