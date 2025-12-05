Матпомощь до 1 миллиона рублей при рождении ребенка: что изменится с 2026 года

С 1 января 2026 года в России вступят в силу новые правила выплат при рождении детей. Федеральный закон № 227-ФЗ, принятый 23 июля 2025 года, вносит изменения в Налоговый кодекс, позволяя работодателям выплачивать сотрудникам до 1 миллиона рублей за рождение ребенка. Эти выплаты освобождаются от НДФЛ и страховых взносов.

Важно различать материальную помощь от работодателя и материнский капитал. Материальная помощь — это добровольная выплата, не регулируемая государством. Материнский капитал — государственная программа, помогающая улучшить жилищные условия, оплатить образование детей и создать пенсионные накопления для матери.