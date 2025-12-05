Матпомощь до 1 миллиона рублей при рождении ребенка: что изменится с 2026 года

С 1 января 2026 года в России вступят в силу новые правила выплат при рождении детей. Федеральный закон № 227-ФЗ, принятый 23 июля 2025 года, вносит изменения в Налоговый кодекс, позволяя работодателям выплачивать сотрудникам до 1 миллиона рублей за рождение ребенка. Эти выплаты освобождаются от НДФЛ и страховых взносов.
Важно различать материальную помощь от работодателя и материнский капитал. Материальная помощь — это добровольная выплата, не регулируемая государством. Материнский капитал — государственная программа, помогающая улучшить жилищные условия, оплатить образование детей и создать пенсионные накопления для матери.
Основные изменения
Новый лимит выплат: с 2026 года работодатели могут выплачивать до 1 миллиона рублей без уплаты налогов. Эти средства не облагаются НДФЛ и страховыми взносами.
Учет выплат в расходах: работодатели смогут включать суммы до 1 миллиона рублей в расходы, уменьшающие налог на прибыль. Это выгодно для бизнеса.
Поддержка для всех: выплаты теперь доступны не только родителям, но и усыновителям и опекунам.
Как правильно воспользоваться новыми правилами
Единовременная выплата: выплату нужно сделать за один раз, оформив одним приказом. Однако деньги можно перечислять частями.
Срок выплаты: деньги должны быть перечислены в течение первого года после рождения ребенка. Если сделать это позже, есть риск, что суд признает выплату налогооблагаемой, хотя это не гарантировано.
Лимит на ребенка и родителя: 1 миллион рублей можно получить на каждого ребенка и родителя. Если в семье двое родителей и двое детей, семья может получить до 4 миллионов рублей без налогов.
Для тех, кто родил в конце 2025 года
Семьи, где ребенок появился на свет в конце 2025 года, могут воспользоваться новым лимитом в 1 миллион рублей. Работодатель может выплатить эти деньги в январе 2026 года.
Заключение
Новые правила корпоративных выплат при рождении детей важны для поддержки семей и демографической ситуации в стране. Работодатели получают налоговые послабления, а сотрудники — материальную поддержку. Чтобы все работало, важно соблюдать условия и требования. Это требует правовой грамотности и внимательности от работодателей и сотрудников.
Начать дискуссию