Подтвердили основной ОКВЭД по компаниям?
Но! ОКВЭД становится очень важной штукой, за которой надо будет следить. В ЕГРЮЛ будут указаны не просто ОКВЭД, а процентные доли от вида деятельности в структуре бизнеса. Впервые передать такую информацию в Росстат надо будет к 01.04.2027, Росстат направит в ФНС для внесения в ЕГРЮЛ. С 2027 года надо будет следить за тем ,что указано в ЕГРЮЛ и как у вас на самом деле. В случае отклонения хотя бы одного ОКВЭД в структуре на более чем 20% надо будет передать корректные данные в Росстат,а тот снова в ФНС .
Как- то так... Подтверждать не будем ,а следить за их фактическим соответствием нашей деятельности будем!
Подтвердили основной ОКВЭД по компаниям?
Подтвердили основной ОКВЭД по компаниям?
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию