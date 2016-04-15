Подтвердили основной ОКВЭД по компаниям?



Но! ОКВЭД становится очень важной штукой, за которой надо будет следить. В ЕГРЮЛ будут указаны не просто ОКВЭД, а процентные доли от вида деятельности в структуре бизнеса. Впервые передать такую информацию в Росстат надо будет к 01.04.2027, Росстат направит в ФНС для внесения в ЕГРЮЛ. С 2027 года надо будет следить за тем ,что указано в ЕГРЮЛ и как у вас на самом деле. В случае отклонения хотя бы одного ОКВЭД в структуре на более чем 20% надо будет передать корректные данные в Росстат,а тот снова в ФНС .



Как- то так... Подтверждать не будем ,а следить за их фактическим соответствием нашей деятельности будем!