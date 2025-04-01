Как отказаться от дробления на практике?

Ну вот, допустим, подумали, подумали и решили отказаться. Как это сделать, если по НК надо подать уведомление о переходе на ОСНО не позднее 15 января года, в котором предполагается переход. А как же добровольно отказаться? Вот сейчас в начале 2025 года решили, что надо быть белыми и пушистыми, ждать до 2026 года? А амнистия тогда как?

Этот вопрос возникал у клиентов, у нас, налоговых консультантов, мы понимали, что регулироваться будет как-то не по Кодексу.



И вот, пожалуйста, письмо ФНС от 21 марта 2025 N СД-4-3/3006@.



Отказаться от УСН добровольно вот прям сейчас можно так:👇

1️⃣ представить декларацию по прибыли и в такой декларации заполнить ЛИСТ 02, его приложения:

в реквизите "признак налогоплательщика"- 01

в реквизите номер документа 0/99999

2️⃣а можно просто декларацию по прибыли без всяких кодов, но с приложением пояснительной записки, где вы по-честному напишите, что данная декларация представлена в целях реализации добровольного отказа от дробления бизнеса, предусмотренного ст.6 Федерального закона 176-ФЗ.



Короче говоря, всё для удобства налогоплательщика.



И пусть вас не беспокоит, что ничего такого в законе нет. Надо ж как-то исполнять 176-ФЗ.

Вот исполняем!