Как отказаться от дробления на практике?

Этот вопрос возникал у клиентов, у нас, налоговых консультантов, мы понимали, что регулироваться будет как-то не по Кодексу.
И вот, пожалуйста, письмо ФНС от 21 марта 2025 N СД-4-3/3006@.
Отказаться от УСН добровольно вот прям сейчас можно так:👇
1️⃣ представить декларацию по прибыли и в такой декларации заполнить ЛИСТ 02, его приложения:
в реквизите "признак налогоплательщика"- 01
в реквизите номер документа 0/99999
2️⃣а можно просто декларацию по прибыли без всяких кодов, но с приложением пояснительной записки, где вы по-честному напишите, что данная декларация представлена в целях реализации добровольного отказа от дробления бизнеса, предусмотренного ст.6 Федерального закона 176-ФЗ.
Короче говоря, всё для удобства налогоплательщика.
И пусть вас не беспокоит, что ничего такого в законе нет. Надо ж как-то исполнять 176-ФЗ.
Вот исполняем!
Начать дискуссию