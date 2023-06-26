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Владимир42
Интернет и IT

Google анонсировал новые функции в Chrome для iOS и iPadOS. Что изменилось?

Google объявил о введении серии новых возможностей для своего браузера Chrome на платформах iOS и iPadOS, включающих более продвинутую интеграцию с Картами, Календарем, Переводчиком и Объективом. Такие услуги станут доступны непосредственно в браузере, без необходимости переходить в отдельные программы.
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Просмотр расположения в «Картах». В обновленной версии Chrome для iOS теперь используются искусственные нейронные сети для определения адресов веб-страниц и демонстрации этих мест в компактной версии Google Maps. Это означает, что пользователям не нужно будет переходить из одной программы в другую, чтобы просмотреть, где находится место, упомянутое на вебсайте.
Создание событий в «Календаре». Также достаточно нажать и удержать найденную дату на веб-странице, чтобы сразу перейти к интерфейсу Google Календаря и создать событие, не открывая приложение.

Перевод текста через «Переводчик». Пользователи могут выделить любой текст на веб-странице, затем долгим нажатием получить его перевод без Chrome.

Использование объектива в строке поиска. Это позволит пользователям поиск по изображениям и поиск схожих товаров с помощью камеры. В Android это встроено в системный поиск.

Обновление будет производиться в несколько этапов в ближайшие недели. Браузер Chrome для iPhone и iPad доступен для бесплатной загрузки в App Store. До этого Google провела значительное обновление встроенного менеджера паролей в Chrome для ПК, Android и iOS, добавив новые функции безопасности для тех, кто использует портал со слотами и улучшил удобство использования, что делает Chrome Password Manager сравнимым с независимыми менеджерами паролей.

Кроме того, обратите внимание, что Google недавно убрала из магазина Chrome около двадцати вредоносных расширений, установленных 75 миллионов раз. Убедитесь, что они не установлены на устройстве. Напомним, что исследователи вебтрафика обнародовали список популярнейших браузеров в Украине за май 2023 года. Так, лидер Chrome , второе место в Safari, а последнюю строчку занял российский Yandex Browser.

Также Google готовит масштабную перестройку своей поисковой системы. В частности, к ней прибавят инструменты на базе искусственного интеллекта, а сам сервис станет более персонализированным и человечным. Компания хочет постепенно отказаться от классического списка из 10 ссылок в поисковой выдаче и сделать службу более ориентированной на каждого конкретного человек

Владимир42

Владимир42

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Владимир42
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    Google анонсировал новые функции в Chrome для iOS и iPadOS. Что изменилось?

    Google объявил о введении серии новых возможностей для своего браузера Chrome на платформах iOS и iPadOS, включающих более продвинутую интеграцию с Картами, Календарем, Переводчиком и Объективом. Такие услуги станут доступны непосредственно в браузере, без необходимости переходить в отдельные программы.

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