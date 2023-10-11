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Владимир42
Общество

Топ-10 устаревших технологий. Гаджеты, которые безвозвратно устарели

Стремительное развитие технологий делает то, что еще вчера считалось прогрессивной новинкой, абсолютно устаревшим сегодня.
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Мы не успеваем привыкнуть к гаджетам, как их уже заменяют более новые, удобные, мощные. Да и если раньше для выполнения разных задач требовалось множество устройств, в наши дни смартфон заменил практически все. А возможности современного компьютера просто поражают.

1. Стационарный телефон

Во многих организациях еще есть такие телефоны для служебных нужд или внутренней связи. Но большинство людей совершают звонки исключительно по мобильному, поэтому время стационарных телефонов практически прошло. В том числе и телефонных будок. Раньше, когда мобильная связь не была распространена, люди, у которых появлялась потребность позвонить на улице, могли сделать это при помощи общественного телефона. Но сегодня ими пользуются очень редко.

2. Телефонный справочник

В каждой телефонной будке можно было найти справочник – толстую книгу, содержащую номера телефонов всех организаций и жителей города. Такую книгу также обязательно держали дома, чтобы в случае необходимости быстро найти нужный номер. Сейчас телефонные справочники редко используются, ведь большинству людей проще найти важную информацию во Всемирной паутине.

3. КПК

Компьютеры, которые можно поместить в карман, были прототипами современных смартфонов. Они содержали многие функции обычных компьютеров. Например, текстовый редактор или выход в интернет. Единственное, по карманному компьютеру нельзя было звонить. Столь удобный небольшой гаджет был очень популярен какое-то время, но потом на смену ему пришел мобильный со множеством функций, и необходимость в КПК отпала.

4. Камера Polaroid

Различные фотокамеры, которые мгновенно печатают отснятые кадры, популярны и сегодня, в основном, среди молодежи. Но компания Polaroid, существующая с шестидесятых годов прошлого века, заявляла о банкротстве уже дважды. Виной тому большая конкуренция на рынке. А части людей и вовсе не приходит в голову покупать отдельный гаджет, чтобы делать снимки, когда смартфоны оснащены отличными камерами, а напечатать фото можно буквально на каждом углу. И хоть Polaroid были первопроходцами, на сегодняшний день их камеры уже не так востребованы.

5. Калькулятор

Если хорошая камера есть не в каждом мобильном телефоне, калькулятор присутствует даже на допотопных черно-белых моделях. Поэтому приобретать отдельное устройство для вычислений есть смысл только школьникам. Во многих учебных заведениях запрещено брать на экзамен по математике смартфон, а вот обычный калькулятор дозволен. Такая тенденция ведет к тому, что это устройство скоро полностью выйдет из обихода.

6. Карманный плеер

В восьмидесятых годах прошлого века появление портативного музыкального проигрывателя стало настоящим прорывом. Меломаны всей планеты были в восторге от возможности слушать любимую музыку на кассетах в устройствах по типу Sony Walkman. Затем кассеты отошли в прошлое, на смену им пришли диски. Позднее, после изобретения миниатюрной карты памяти, музыку стало возможно загружать в совсем небольшие MP3-плееры, которые легко помещались в любой карман. Сегодня использовать отдельный проигрыватель для музыки уже необязательно, так как ее можно загружать непосредственно в телефон.

7. DVD-проигрыватель

Казалось, совсем недавно мы смотрели фильмы только на DVD-дисках. У каждого был дома стандартный проигрыватель, а у отдельных счастливчиков – портативный плеер, который можно было брать с собой в поездки и на природу. Последние не были широко распространены, так как стоили дорого при небольшом времени автономной работы. Сейчас диски постепенно отходят в прошлое, и многие люди смотрят кино через потоковые сервисы даже на смартфоне. А если необходимо переместить файлы, используют для этого флешку или облачное хранилище.

8. Навигатор

Еще одно отдельное устройство, которое полностью заменяется соответствующей функцией современного мобильного телефона – навигационная система GPS. Во многих автомобилях она еще стоит, но все больше прогрессивных автовладельцев отказываются от автономного навигатора в пользу смартфона, который справляется с расчетом маршрута ничуть не хуже при помощи приложений с навигацией. К тому же там есть возможность использовать одновременно несколько видов карт.

9. Игровая консоль Nintendo

Культовая консоль Nintendo Entertainment System долго была любимым досугом и детей, и взрослых. В одно время она стала наиболее продаваемой консолью в мире. Для Nintendo было выпущено множество популярных игр, среди которых, Super Mario Bros, Duck Hunt и другие. Выпуск консоли продолжался до 1995 года, затем ее место заняли более новаторские PS и Xbox. Но ностальгия фанатов по Nintendo была столь сильной, что пару лет назад компания решила выпустить миниатюрную версию Nintendo Entertainment System, адаптированную под современные игры.

10. Виниловая пластинка

Музыку на пластинках начали записывать еще в девятнадцатом веке, и активно продолжали вплоть до появления первых кассет. Поэтому их можно смело назвать самой долговечной из всех перечисленных технологий. Даже сейчас, при существовании множества других звукозаписывающих устройств, есть немало ценителей винила. И хоть виниловые пластинки приобретают в основном коллекционеры, говорить об их исчезновении в ближайшее время не приходится.

Владимир42

Владимир42

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Комментарии

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