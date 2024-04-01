Обзор. Теория поколений — зумеры, бумеры, меллениалы

Здесь я представлю краткий обзор каждого из этих поколений:
1. Бумеры (Baby Boomers):
Бумеры — это поколение людей, родившихся после Второй мировой войны, примерно с 1946 по середину 1960-х годов.
Это поколение выросло в период экономического расцвета и социальных изменений, таких как борьба за гражданские права и движение за мир.
Бумеры обычно ассоциируются с такими качествами, как работоспособность, амбициозность и вера в меритократию.
2. Миллениалы (Generation Y):
Миллениалы — это поколение людей, родившихся примерно с начала 1980-х до середины 1990-х годов, хотя границы этого поколения могут немного различаться в зависимости от источника.
Они выросли в период быстрого развития технологий, глобализации и социальных изменений.
Миллениалы часто описываются как инновационные, толерантные и ценящие работу над карьерой, но также сталкиваются с вызовами, такими как высокая стоимость образования и жизни.
3. Зумеры (Generation Z):
Зумеры — это самое молодое поколение, они родились примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов.
Зумеры, выросли в цифровой эпохе, где доступ к источнику с играми может быть легче и шире, что может увеличить вероятность развития зависимости.
Зумеры часто описываются как технологически грамотные, гибкие и глобально ориентированные.
Каждое поколение имеет свои уникальные характеристики, опыты и ценности, которые формируются под воздействием исторических, социальных, экономических и технологических изменений. Эти различия влияют на их отношение к работе, образованию, отношениям и другим аспектам жизни.
Комментарии2
Спасибо, интересный обзор)
Слишком обобщено и упрощено. А называть потерянным поколением тех, на ком сейчас все держится, вообще глупость