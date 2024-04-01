Обзор. Теория поколений — зумеры, бумеры, меллениалы

🕖 На какие ошибки налоговики будут проверять уведомления по ЕНП. Эксперт: есть время подготовиться

Официально утвердили новые контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП. Они будут действовать с 2025 года, но фактически в 2024 году действуют такие же КС, только не по приказу, а по письму.