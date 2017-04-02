О налогообложении продаж на маркетплейсах

В чем причина?

В мае ФНС опубликовала письмо от 08.05.2024 № СД-4-3/5416@ о том, как считать налоговую базу селлерам на маркетплейсах.

Это удачно "совпало" с тем, что маркетплейсы впервые или почти впервые передали в налоговую отчеты по селлерам. Основная идея письма следующая: раньше селлеры в подавляющем большинстве платили налоги не с той суммы, которую заплатил покупатель, а с той суммы, которая упала селлеру на расчетный счет.

Это особенно актуально для плательщиков УСН: они налоговую отчетность и размер платежа по УСН считают, по умолчанию, из "капнувшей" на счет суммы. Однако ФНС (и кстати, как ни странно, полностью верно с юридической) считает так: сумма комиссии маркетплейсу - это тоже доход селлера. Просто селлер распорядился уже этим доходом, отдав (пообещав и все такое прочее) его маркетплейсу. Комиссия - это расход селлера (а если ты на УСН "доходы", то никак этот расход на итоговую сумму налога не повлияет.

Просто раньше у ФНС не было в руках отчетов маркетплейсов, и было сложно или практически невозможно сопоставить отчетности продавцов и площадок. А теперь вот отчеты в руках ФНС появились, и... Кажется, единственным способом исправить это на будущее является изменение юридической конструкции работы площадок: если коротко, вместо договоров комиссии использовать модель пользовательского соглашения (роялти вместо комиссии) либо взимать комиссию не с продавца, а с покупателя.