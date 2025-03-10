Чем больше подписчиков — тем ближе ФНС

Лерчек, Блиновская и Митрошина превратили свои аккаунты в учебники по тому, как не стоит вести бизнес: фитнес-марафоны с поддельными документами, «визуализация» налоговых долгов и борьба за права женщин через офшоры. Их истории — как три сезона сериала «Очень странные дела», где вместо демогоргона — налоговая, а вместо Хокинса — Москва.

Если бы Голливуд снимал историю о российских инфлюенсерах, сценаристы бы скромно назвали ее «Однажды в Рунете: Налоговый Спин-офф». В главных ролях — три женщины, чьи биографии внезапно перекочевали из глянцевых лент Нельзяgram* в уголовные хроники. Валерия Чекалина (Лерчек), Елена Блиновская и Александра Митрошина — кумиры миллионов и участницы реалити-шоу под названием «Суд присяжных: версия для блогеров».

Фитнес-гуру, мотиватор и матерь бложья: кто чем провинился?

Лерчек, фитнес-мадонна, учившая подписчиков «прокачивать» тело, сама «прокачала» налоговые схемы до 311 миллионов рублей. Ее история напоминает сюжет «Волка с Уолл-стрит», если бы Джордан Белфорт вместо брокеров нанял поддельные документы для валютных переводов. После погашения долга часть дел закрыли, но домашний арест — не та «идеальная форма», которую она обещала в марафонах.

Блиновская, королева «Марафона желаний», видимо, слишком буквально восприняла идею «визуализации мечты». Ее желание пересечь границу обернулось задержанием, а налоговый долг в почти миллиард рублей превратил мотивационные речи в монологи шекспировской трагедии. Сидя в СИЗО, она, наверное, размышляет, как её курс «Достигай невозможного» совместить с статьёй УК. В 2025 году её приговорили к 5 годам колонии — словно в назидание тем, кто считает, что законы пишутся не для «звёзд».

Митрошина, борец против домашнего насилия и мастер раскрутки, теперь сама ведёт борьбу — с обвинениями в отмывании денег через недвижимость. Её история — словно эпизод из «Игры престолов», где вместо Железного Трона — здание на Большой Дмитровке за 60 (🧐) миллионов. Ирония в том, что активистка, спасавшая других от ловушек, теперь сама попала в юридические сети. На днях ее задержали в аэропорту Сочи, словно в финале шпионского блокбастера, где героиня, уверенная в своей неуязвимости, внезапно сталкивается с реальностью. «Юристы говорили, что все хорошо», — цитируют ее окружение. Видимо, эти советники были столь же компетентны, как агенты из «Криминального чтива», забывшие предупредить: налоговая не спит.

Общее и различное: от фитнеса до финансовых схем

Объединяет их не только пол (что, кстати, наводит на мысли: неужто налоговые органы решили провести феминистский ребрендинг?), но и талант превращать подписчиков в источник дохода, а доход — в проблемы. Их дела — как три сезона одного сериала:

Лерчек — спортзал, поддельные документы и валютные переводы, словно она решила сыграть в «Миссию невыполнима», но забыла, что Том Круз всегда платит налоги.

Блиновская — «побег» через границу, который удался бы, будь она Еленой Троянской, а не Блиновской. Увы, Смоленская область — не лучшая декорация для голливудского хэппи-энда.

Митрошина — покупка недвижимости как способ отмыть деньги. Напоминает «Большого Лебовски», где вместо ковра — московские здания, а вместо чудаков — налоговая.

Но если копнуть глубже: все трое использовали схемы, достойные Остапа Бендера. Лерчек крутила валюту через поддельные контракты, Блиновская прятала миллиарды за подставными фирмами, а Митрошина, обладательница чёрного пояса по карате, пыталась «нокаутировать» налоговую с помощью аффилированных ИП. Ирония в том, что их ошибки оказались типичными для инфлюенс-сферы: слишком быстро растущие доходы, отсутствие прозрачности и вера в собственную безнаказанность.

Митрошина: от черного пояса по карате до черных списков ФНС

История Александры Митрошиной — это коктейль из амбиций, спорта и финансовых просчетов. Родившись в Петрозаводске, она переехала в Москву, окончила МГУ и Вышку, а затем сменила журналистику на блогинг. Ее нельзяgram*, начавшийся с постов о гаджетах, взорвался фитнес-контентом. К 2022 году она зарабатывала 303 млн рублей в год на курсах вроде «Инсталогия» и танцевальной школе Moova в Дубае.

Но налоговая, как злой двойник из параллельной вселенной, напомнила: даже черный пояс не защитит от Уголовного кодекса. В 2024 году Митрошина погасила долг (по разным оценкам от 124 до 214 млн.руб.).

«Сумма задолженности полностью погашена. Процесс оспаривания суммы еще идет. Я не бежала в Дубай от налоговой. Я хочу повлиять на сферу блогерства и легализовать ее», - заявляла Митрошина.

Любопытно, что сама Митрошина, осознав масштаб проблем, пыталась создать приложение для упрощения налоговой отчётности блогеров.

Но это не спасло ее от нового дела об отмывании денег. Ее задержание в Сочи стало финальным аккордом — как если бы Джеймс Бонд, уверенный в своём плане, вдруг обнаружил, что МИ-6 его «слили».

Это напоминает сцену из «Начала», где герои строят лабиринты, чтобы выбраться из собственных кошмаров. Жаль, что ее идея запоздала: налоговая уже начала «игру» без правил.

Почему их дела — не случайность?

Расскажу основные версии ⬇️⬇️⬇️ (у меня, кстати, есть своя — может быть как нибудь поделюсь 😎).

1. Государство ищет деньги. Санкции, бюджетные дыры — кому как не инфлюенсерам, с их миллиардными доходами, стать «донорами»?

2. Публичность = уязвимость. Чем больше подписчиков, тем выше риск, что кто-то из них окажется налоговиком.

3. Цифровая наивность. Многие блогеры, как герои «Матрицы», живут в иллюзии, что реальные законы к ним неприменимы.

Но главное — системная проблема. Налоговое законодательство для цифровой экономики пока пишется на салфетках. Блогеры, как первопроходцы Дикого Запада, действуют методом проб и ошибок. Вот только ошибки здесь караются не стрельбой, а статьёй 198 УК. И это в лучшем случае.

Выводы: когда инфлюенс встречается с Уголовным кодексом

Эти истории — не просто сплетни для подписчиков. Они как зеркало, отражающее новую реальность: государство, похоже, решило, что блогеры — это не только про красивый контент, но и про красивую отчётность. Жесткие сроки, миллиардные долги и СИЗО вместо селфи — вот новая «мотивация» для инфлюенсеров.

Возможно, скоро в тренде будут не марафоны желаний, а вебинары «Как заполнить декларацию, не попав под статью». А пока три героини нашего триллера напоминают: даже если вы учите других «прокачивать» тело, мечты или социальные проекты, не забудьте «прокачать» налогового консультанта. Иначе ваша следующая публичная речь может состояться в зале суда — под аккомпанемент звона наручников.

Обращение к читателям

Дорогие поклонники финансовых драм и налоговых сюжетов с непредсказуемым финалом!

А как бы вы оценили эту трилогию — «Инфлюенсеры против ФНС: Битва за миллиарды»?

Кто, на ваш взгляд, заслуживает «Оскара» за самую креативную схему:

Лерчек с её валютными махинациями,

Блиновская с бегством в стиле «Поймай меня, если сможешь»,

или Митрошина, превратившая недвижимость в арт-объект для отмывания денег?

А может, вы уверены, что все эти истории — лишь первый сезон грядущей саги о том, как государство учит блогеров считать нули в декларациях?

Пишите в комментариях — ваши теории интереснее, чем сценарии Нетфликса.

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