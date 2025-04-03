ЦОК ПРЕМ статья (643458) 03.04 Мобильный
Ольга Ушакова
Законопроекты

🔥ФНС меняет правила отсрочек и рассрочек по налогам: что известно и как сейчас все работает

Пока вы считаете квартальные отчеты, налоговая готовит изменения. Суть? Корректировка условий предоставления отсрочек по налогам в связи с новым законом № 389-ФЗ.

Привет, коллеги!

Сижу тут, как обычно, листаю новости с утра (кофе в одной руке, телефон — в другой), и натыкаюсь на интересную информацию: ФНС готовит изменения в правила предоставления налоговых отсрочек и рассрочек. Пока подробностей нет — всё тихо, как в налоговой после сдачи декларации. Но я решила покопаться и рассказать вам, что удалось найти, а заодно напомнить, как это работает сейчас.

Что случилось?

На официальном портале проектов нормативных актов появилось уведомление: ФНС планирует внести правки в приказ от 2022 года, чтобы привести его в соответствие с новым законом № 389-ФЗ.

Вот, что известно:

  • краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое регулирование — внесение изменений в главу 9 НК *Отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит*;

  • основание для разработки проекта акта — п. 8 ст. 61 НК;

  • краткое изложение целей регулирования — установление уполномоченных органов принимать решения о предоставлении отсрочки или рассрочки (это дословно, не обессудьте);

  • планируемый срок вступления в действие - июль 2025.

Изменения вступят в силу только в июле 2025 года (если конечно всë срастется у налоговиков) , но обсуждение уже стартовало (до 11.04.2025 можно слать предложения). Видимо, хотят уточнить, какие органы будут принимать решения по отсрочкам, или ужесточить процедуру. Пока всё туманно — будем ждать текста проекта.

А как сейчас получить отсрочку/рассрочку?

Напомню алгоритм, который действует сегодня (гл. 9 НК РФ, ст. 64):

1. Основания:

  • угроза банкротства;

  • сезонный характер бизнеса (например, сельхозпредприятия);

  • задержки бюджетного финансирования (для госорганизаций);

  • форс-мажор (пожар, наводнение и т.д.).

  • и т.д. и т.п.

2. Шаги (подать, приложить, ждать 😎):

  • подать заявление в свою налоговую (можно через личный кабинет или лично);

  • приложить документы: бухотчётность, справки о доходах/расходах, доказательства форс-мажора;

  • ждать 30 дней — именно столько ФНС рассматривает заявку.

3. Результат (правило *двух если*):

  • если одобрят, подписывают соглашение с графиком платежей;

  • если откажут — можно обжаловать решение в вышестоящем органе или суде.

Важно: отсрочка даётся максимум на 3 года, а рассрочка — на 1 год. И да, проценты на сумму долга начисляются (ставка рефинансирования ЦБ).

Что может измениться?

Пока ясно только, что ФНС хочет привести правила в соответствие с законом № 389-ФЗ. Возможно:

  • уточнят список уполномоченных органов (сейчас решение принимает та же налоговая, куда вы подаёте заявление);

  • добавят новые основания для отказа. А может — расширят основания для предоставления отсрочки/рассрочки;

  • ускорят процедуру (или, наоборот, усложнят).

Но это лишь мои предположения — как только появится проект приказа, узнаем, в чем там дело.

Что делать сейчас?

А ничего 🤷‍♀️!

Старые правила действуют. Если у вас есть вопросы по текущим отсрочкам — пишите в комментариях, обсудим. А за новостями по изменениям следим вместе — как только что-то прояснится, сразу расскажу.

И да, если у вас есть идеи, как улучшить процедуру, — ФНС ждёт предложений до 11 апреля 2025 на почту m.kuzmicheva@tax.gov.ru. Может, наш коллективный разум что-то подскажет?

А вы сталкивались с оформлением отсрочек? Делитесь опытом — вдруг кому-то пригодится!

P.S. Как всегда, если что-то упустила или, не дай бог, напутала — тыкайте меня в комментариях. Исправлюсь! 😊

Информации об авторе

Ольга Ушакова

Ольга Ушакова

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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