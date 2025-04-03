🔥ФНС меняет правила отсрочек и рассрочек по налогам: что известно и как сейчас все работает

Что случилось?

На официальном портале проектов нормативных актов появилось уведомление: ФНС планирует внести правки в приказ от 2022 года, чтобы привести его в соответствие с новым законом № 389-ФЗ.

Вот, что известно:

краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое регулирование — внесение изменений в главу 9 НК *Отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит*;

основание для разработки проекта акта — п. 8 ст. 61 НК;

краткое изложение целей регулирования — установление уполномоченных органов принимать решения о предоставлении отсрочки или рассрочки (это дословно, не обессудьте);

планируемый срок вступления в действие - июль 2025.

Изменения вступят в силу только в июле 2025 года (если конечно всë срастется у налоговиков) , но обсуждение уже стартовало (до 11.04.2025 можно слать предложения). Видимо, хотят уточнить, какие органы будут принимать решения по отсрочкам, или ужесточить процедуру. Пока всё туманно — будем ждать текста проекта.

А как сейчас получить отсрочку/рассрочку?

Напомню алгоритм, который действует сегодня (гл. 9 НК РФ, ст. 64):

1. Основания:

угроза банкротства;

сезонный характер бизнеса (например, сельхозпредприятия);

задержки бюджетного финансирования (для госорганизаций);

форс-мажор (пожар, наводнение и т.д.).

и т.д. и т.п.

2. Шаги (подать, приложить, ждать 😎):

подать заявление в свою налоговую (можно через личный кабинет или лично);

приложить документы: бухотчётность, справки о доходах/расходах, доказательства форс-мажора;

ждать 30 дней — именно столько ФНС рассматривает заявку.

3. Результат (правило *двух если*):

если одобрят, подписывают соглашение с графиком платежей;

если откажут — можно обжаловать решение в вышестоящем органе или суде.

Важно: отсрочка даётся максимум на 3 года, а рассрочка — на 1 год. И да, проценты на сумму долга начисляются (ставка рефинансирования ЦБ).