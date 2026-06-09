Выпускник дорог? На полгода его можно нанять дешевле

№ 1248218-8 — предлагает установить пониженный тариф страховых взносов в размере 15% для выплат в пользу впервые трудоустраивающихся выпускников СПО;

Оба законопроекта подготовлены во исполнение поручения Президента РФ от 10 февраля 2026 года и направлены на снижение барьеров при трудоустройстве выпускников организаций среднего профессионального и высшего образования:

Законопроект № 1248218-8: страховые взносы 15% на выплаты выпускникам СПО

Суть поправок в статью 427 НК РФ — установить пониженный тариф страховых взносов в размере 15% для выплат в пользу выпускников колледжей и техникумов, которые впервые устраиваются на работу по специальности. Важные условия применения льготы: Выпускник должен заключить трудовой договор не позднее одного года после завершения обучения.

Применяется к выплатам в пользу конкретного работника в течение 12 месяцев с даты заключения договора.

Работодатель может быть любой — организация или ИП.

Льгота действует независимо от вида экономической деятельности и размера бизнеса.

Отправная точка: текущие нормы

Обычный тариф страховых взносов для большинства работодателей составляет 30% (пока не превышена предельная величина базы). Малые и средние предприятия с 2026 года продолжают применять льготный тариф 7,6 и 15% с выплат сверх МРОТ. Новый законопроект предлагает единый тариф 15% со всей суммы выплат стажёру — без привязки к МРОТ и без деления базы. По замыслу авторов, компенсация части издержек работодателя на интеграцию молодого специалиста сделает кадровую политику в отношении вчерашних выпускников финансово более привлекательной. На практике снижение нагрузки составит примерно 15 процентных пунктов по сравнению со стандартным режимом. Для малого бизнеса, который и так платит 15% с части выплат, разница будет менее заметна, но для остальных категорий плательщиков — существенна.

Позиция Правительства: не всё так гладко

В официальном отзыве Правительства, подписанном Заместителем Председателя Правительства Д. Григоренко (тем самым, который «…НК и так содержит…»), указано — законопроект нуждается в существенной доработке (ах, кто бы сомневался). Основные претензии (тут нет интриги, они у него стандартные и повторяющиеся из раза в раз): Отсутствуют расчёты выпадающих доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Не указаны источники компенсации этих выпадающих доходов.

Увеличение числа льготных категорий плательщиков страховых взносов приведёт к росту объёма выпадающих доходов. Правительство устами Григоренко ожидаемо отмечает, что в НК РФ уже установлены пониженные тарифы от 7,6% до 15% для IT-компаний, некоммерческих организаций, участников «Сколково», субъектов МСП и других категорий. Многие из этих категорий и так могут принимать выпускников на льготных условиях в рамках действующих преференций. Комитет по бюджету и налогам в своём решении признал законопроект соответствующим требованиям Конституции и Регламента, но судьба его в первом чтении остаётся неопределённой — с учётом позиции Правительства.

Кому выгодно, а кому нет