Выпускник дорог? На полгода его можно нанять дешевле

Оба законопроекта подготовлены во исполнение поручения Президента РФ от 10 февраля 2026 года и направлены на снижение барьеров при трудоустройстве выпускников организаций среднего профессионального и высшего образования:
№ 1248218-8 — предлагает установить пониженный тариф страховых взносов в размере 15% для выплат в пользу впервые трудоустраивающихся выпускников СПО;
№ 1252024-8 — вводит в Трудовой кодекс новый вид срочного трудового договора — стажировку в сфере труда.
Законопроект № 1248218-8: страховые взносы 15% на выплаты выпускникам СПО
Суть поправок в статью 427 НК РФ — установить пониженный тариф страховых взносов в размере 15% для выплат в пользу выпускников колледжей и техникумов, которые впервые устраиваются на работу по специальности.
Важные условия применения льготы:
Выпускник должен заключить трудовой договор не позднее одного года после завершения обучения.
Применяется к выплатам в пользу конкретного работника в течение 12 месяцев с даты заключения договора.
Работодатель может быть любой — организация или ИП.
Льгота действует независимо от вида экономической деятельности и размера бизнеса.
Отправная точка: текущие нормы
Обычный тариф страховых взносов для большинства работодателей составляет 30% (пока не превышена предельная величина базы). Малые и средние предприятия с 2026 года продолжают применять льготный тариф 7,6 и 15% с выплат сверх МРОТ.
Новый законопроект предлагает единый тариф 15% со всей суммы выплат стажёру — без привязки к МРОТ и без деления базы.
По замыслу авторов, компенсация части издержек работодателя на интеграцию молодого специалиста сделает кадровую политику в отношении вчерашних выпускников финансово более привлекательной.
На практике снижение нагрузки составит примерно 15 процентных пунктов по сравнению со стандартным режимом. Для малого бизнеса, который и так платит 15% с части выплат, разница будет менее заметна, но для остальных категорий плательщиков — существенна.
Позиция Правительства: не всё так гладко
В официальном отзыве Правительства, подписанном Заместителем Председателя Правительства Д. Григоренко (тем самым, который «…НК и так содержит…»), указано — законопроект нуждается в существенной доработке (ах, кто бы сомневался).
Основные претензии (тут нет интриги, они у него стандартные и повторяющиеся из раза в раз):
Отсутствуют расчёты выпадающих доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Не указаны источники компенсации этих выпадающих доходов.
Увеличение числа льготных категорий плательщиков страховых взносов приведёт к росту объёма выпадающих доходов.
Правительство устами Григоренко ожидаемо отмечает, что в НК РФ уже установлены пониженные тарифы от 7,6% до 15% для IT-компаний, некоммерческих организаций, участников «Сколково», субъектов МСП и других категорий. Многие из этих категорий и так могут принимать выпускников на льготных условиях в рамках действующих преференций.
Комитет по бюджету и налогам в своём решении признал законопроект соответствующим требованиям Конституции и Регламента, но судьба его в первом чтении остаётся неопределённой — с учётом позиции Правительства.
Кому выгодно, а кому нет
Работодателям — потенциально выгодно. Снижение фискальной нагрузки на 12 месяцев. При этом нужно будет отслеживать соблюдение всех условий: документальное подтверждение, что работник впервые заключает трудовой договор по специальности, и что он устроился в течение года после окончания учёбы.
Выпускникам СПО — вроде как тоже может быть полезно. Это своеобразное повышение конкурентоспособности. Работодатель получает стимул нанять человека без опыта.
Государству — неопределенно. С одной стороны - выпадающие доходы фондов (в первую очередь Социального фонда России) нужно откуда-то компенсировать. При этом сокращение поступлений в СФР может повлиять на выплату пенсий, больничных и пособий. А с другой — зато дети трудоустроены.
Если законопроект примут, вступать в силу он будет с 1 января 2027 года.
Законопроект № 1252024-8: стажировка как полноценные трудовые отношения
Второй законопроект вносит изменения в Трудовой кодекс РФ и закрепляет институт стажировки. Это прямое исполнение поручения Президента России от 10 февраля 2026 года (№ Пр-270ГС).
Если кратко. Закрепляется право работодателей заключать с выпускниками срочный трудовой договор на срок до шести месяцев с обязательным наставничеством. После этого — при желании обеих сторон — можно заключить обычный трудовой договор без испытательного срока.
Кто такой стажер
Стажёр — это лицо, которое:
получило или получает среднее профессиональное, высшее образование или прошло профессиональное обучение;
принимается на работу по полученной или получаемой профессии (специальности, направлению подготовки);
цель — приобретение первичного опыта, практических навыков, адаптация.
Важно! Договор о стажировке заключается не позднее одного года после получения образования соответствующего уровня. То есть тот же самый срок, что и в налоговом законопроекте.
Ключевые условия стажировки
Параметр
Значение
Вид договора
Срочный трудовой договор
Максимальный срок стажировки
6 месяцев
Наставничество
Обязательно, порядок — в ЛНА работодателя
Оформление должности
С указанием «стажёр» (например, «бухгалтер-стажёр»)
Испытательный срок после стажировки
Не устанавливается, если далее заключают бессрочный договор
Что должно быть в локальном нормативном акте (ЛНА)
Работодатель обязан разработать и утвердить ЛНА, в котором прописать:
порядок прохождения стажировки;
порядок осуществления наставничества;
порядок оценки результатов стажировки;
допустимый объём самостоятельной работы стажёра.
Без этого документа направлять стажёра на рабочее место будет нельзя. ЛНА — не рекомендация, а прямое требование законопроекта.
На какие стажировки новые правила не распространяются
Законопроект специально оговаривает — положения статьи 351.9 ТК РФ не применяются к:
стажировкам в рамках образовательных программ (учебная практика и т.п.);
стажировкам в целях допуска к профессиональной деятельности, если особенности установлены отдельными федеральными законами (здравоохранение, адвокатура, нотариат, кадастровая деятельность, транспорт, патентные поверенные, госслужба и др.);
стажировкам государственных и муниципальных служащих.
То есть новый институт — это именно трудоустройство для получения первичного опыта, а не замена существующих видов стажировок.
Почему это важно для бизнеса
На сегодняшний день работодатели часто отказывают выпускникам именно из-за отсутствия опыта. А если и берут, то несут затраты на адаптацию, при этом высока вероятность, что сотрудник уйдёт в течение года.
Новый механизм даёт:
Снижение рисков — срочный договор на 6 месяцев позволяет оценить человека в деле.
Обязательное наставничество — это структурирует процесс передачи знаний.
Отсутствие испытательного срока при переходе на бессрочный договор — дополнительный бонус для стажёра, что повышает его лояльность.
При этом все нормы трудового законодательства на стажёра распространяются в полном объёме — оплата труда, режим работы, охрана труда, дисциплинарная ответственность. Это именно работа, а не «бесплатная практика».
Что происходит с законопроектом в Думе
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов рассмотрел документ и признал его соответствующим требованиям Конституции и Регламента.
Совет Государственной Думы уже принял решение:
ответственный комитет — по труду, социальной политике и делам ветеранов;
соисполнитель — комитет по молодёжной политике;
законопроект включён в примерную программу весенней сессии 2026 года (июнь) как подлежащий первоочередному рассмотрению;
срок представления отзывов — до 23 июня 2026 года;
планируемая дата первого чтения — июнь 2026 года.
В отличие от налогового законопроекта, у этого гораздо более оптимистичная судьба. Правительство не давало отрицательного заключения (в материалах дела нет письма Правительства). Финансово-экономическое обоснование — принятие закона не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета.
А что со страховыми взносами для стажёров?
Два законопроекта идут параллельно, но прямой связи между ними нет.
Если примут только трудовой законопроект, то выплаты стажёрам будут облагаться взносами по обычным правилам. Если примут оба — можно будет одновременно заключить срочный договор стажировки и применять пониженный тариф 15% со всей суммы выплат (при условии, что выпускник СПО и устроился в течение года после учёбы).
Пока это два независимых процесса. Но логика подсказывает: без налогового стимула многие работодатели не станут активно пользоваться новым механизмом стажировки. Расходы на наставничество и адаптацию всё равно остаются.
Следить стоит за обоими. Но если нужно выбрать, на какой делать ставку — трудовой законопроект пройдёт почти наверняка. По налоговому же без серьёзной доработки и источников компенсации выпадающих доходов Социального фонда России его вряд ли примут в ближайшее время. Хотя… выборы и всякие другие обстоятельства… шанс есть ибо пациент скорее жив, чем мертв.
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