Договор франчайзинга с физическим лицом, не ИП

Как вы смотрите на следующий алгоритм заключения договора:
у нас могут быть физические лица, ИП и ЮЛ
если партнер новый, то это в большинстве случаев будет физическое лицо, которое будет вносить первичную оплату (единовременный взнос)
в дальнейшем это физическое лицо регистрируется в качестве ИП или создает ЮЛ
соглашением предусмотрено, что это лицо обязано уточнять данные о себе и вправе переоформить свою учетную запись на ИП или юридическое лицо путем подачи заявления
при переоформлении учетной записи предыдущее соглашение расторгается, и он при авторизации заново акцептует (уже как ИП или ЮЛ) лицензионное соглашение и коммерческие условия
Соответственно, в коммерческих условиях у него должен уже стоять 0 по единовременному платежу (ведь он его уже оплатил)
Надо ли дополнительно что-то подписывать с ним, чтобы связать их и платеж между собой? Есть ли налоговые риски по такому регламенту?
Или достаточно дополнительного соглашения?
Комментарии1
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