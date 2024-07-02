Договор франчайзинга с физическим лицом, не ИП

Как вы смотрите на следующий алгоритм заключения договора:

у нас могут быть физические лица, ИП и ЮЛ

если партнер новый, то это в большинстве случаев будет физическое лицо, которое будет вносить первичную оплату (единовременный взнос)

в дальнейшем это физическое лицо регистрируется в качестве ИП или создает ЮЛ

соглашением предусмотрено, что это лицо обязано уточнять данные о себе и вправе переоформить свою учетную запись на ИП или юридическое лицо путем подачи заявления

при переоформлении учетной записи предыдущее соглашение расторгается, и он при авторизации заново акцептует (уже как ИП или ЮЛ) лицензионное соглашение и коммерческие условия

Соответственно, в коммерческих условиях у него должен уже стоять 0 по единовременному платежу (ведь он его уже оплатил)

Надо ли дополнительно что-то подписывать с ним, чтобы связать их и платеж между собой? Есть ли налоговые риски по такому регламенту?

Или достаточно дополнительного соглашения?