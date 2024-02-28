Об ответственности налоговых консультантов (часть 2)

Об истории спора и первичной экспертной оценке читайте в нашем материале: Об ответственности налоговых консультантов (часть 1).

Выводы Судебной коллегии

В материалах дела № 305-ЭС23-18507 на сайте картотеки арбитражных дел 13.02.2024 размещен полный текст определения Верховного суда, которым отменены судебные акты первой, апелляционной и кассационной инстанций, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Ранее мы писали об этом деле, теперь у нас появилась возможность проанализировать выводы, к которым пришла Судебная коллегия по экономическим спорам ВС, и оценить перспективы изменения судебной практики, подходов правоприменения в части привлечения исполнителей/консультантов к ответственности, в случае если, по результатам оказания консалтинговых услуг заказчик был привлечен к ответственности налоговым органом.

Налогоплательщик привлек налогового консультанта «Эрнст Энд Янг (СНГ) Б.В.» филиал в г. Москве к разработке «Методики выявления и списания товарных потерь» и по результатам внедрения и использования методик этого локального акта был привлечен к налоговой ответственности. Оспаривание решения налогового органа до Верховного суда Российской Федерации не привело к успеху (арбитражное дело А45-21326/2019).

Впоследствии налогоплательщик обратился с иском в суд о взыскании убытков с налогового консультанта и получил три отказа в первой, апелляционной и кассационной инстанции (арбитражное дело А40-111577/2022). Однако ВС судебные акты были отменены, дело возвращено на новое рассмотрение.

Обратим внимание, что сумма иска многократно превышает стоимость оказанных консультационных услуг и помимо этой цены договора включает в себя пени и штрафы, начисленные налоговым органом.

Ранее мы уже приводили выводы, содержащиеся в определении о передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании СКЭС ВС судьи Верховного Суда Чучуновой Н.С. от 13.12.2023 г. Данные выводы вызвали дискуссию в профессиональном сообществе налоговых консультантов, связанную с перспективами их внедрения в широкую правоприменительную практику. Напомним, один из них:

Для исполнения своей обязанности по соблюдению действующего законодательства Общество заключило названный договор, тем самым переложив во внутренних отношениях с контрагентом риск несоблюдения в процессе своей хозяйственной деятельности правовых норм на Компанию, и получило возможность в случае оказания некачественных услуг взыскать с нее убытки.

Невзирая на обстоятельства

Однозначное утверждение о перекладывании ответственности на налогового консультанта в силу одного факта заключения договора представляется минимум дискуссионным как с точки зрения положений ст. 23 НК, презюмирующих самостоятельную ответственность налогоплательщика, так и с точки зрения исследования фактических обстоятельств дела, при которых налоговым органом было принято решение о доначислении.

Такими обстоятельствами, в частности, могут являться: постановка задачи и объем предоставленной информации консультанту заказчиком, содержание договора, а также обстоятельства его заключения и исполнения, добросовестность использования налогового совета, полученного от консультанта заказчиком и т.д. И в этом смысле резолютивная часть определения СКЭС ВС от 13.02.2024 содержит ряд выводов о необходимости исследования этих обстоятельств:

Таким образом, между сторонами имеется спор о том, явилось ли доначисление налоговых платежей Обществу следствием заведомой упречности Методики, разработанной Компанией, либо причиной возникновения претензий налогового органа явилось неправильное применение Методики самим налогоплательщиком, что не исключает возможность суда прийти к выводу о том, что возникновение неблагоприятных последствий у заказчика обусловлено несколькими причинами одновременно.

Далее суд обращает внимание на право должника предъявить возражения относительно размера причиненных кредитору убытков, а также представить доказательства того, что кредитор мог уменьшить такие убытки, но не принял разумных мер. Суд отметил, что вышеназванные доводы истца и возражения ответчика не получили какой-либо оценки в состоявшихся по делу судебных актах, хотя «они имели значение для правильного разрешения дела».

Поводы для оптимизма

Приведенные выше выводы Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда могут внушать сдержанный оптимизм профессиональному сообществу, несмотря на то, что сам по себе судебный акт вынесен не в пользу налогового консультанта и содержит критику его действий, основанную на фактических обстоятельствах дела.

Вместе с тем взыскание убытков налогоплательщика с налогового консультанта за пределами стоимости оказанных услуг обсуждались и ранее. Так, этот аспект отражен в заключении комитета Госдумы по собственности к проекту федерального закона № 529626-6 «О налоговом консультировании», который рассматривался в 2014-2015 годах.

Предполагалось, что консультируемое лицо может претендовать на возмещение имущественного вреда, причиненного ему вследствие ненадлежащего качества оказанных услуг, при этом гарантией возмещения вреда было введение института саморегулирования с механизмом имущественной ответственности членов СРО.

Таким образом, поскольку институт саморегулирования не внедрен в эту профессиональную отрасль, каждый из участников рынка налогового консультирования будет предпринимать необходимые меры по обеспечению гарантий безопасности своей деятельности.

Как отмечают в сообществе, предполагается уделить особое внимание ревизии положений договоров с заказчиком, внутренним стандартам качества и бизнес-процессам, обратить внимание на возможность привлечения страховых компаний для хеджирования рисков, что в числе прочего не может не сказаться на изменении стоимость услуг налоговых консультантов.

Новая неопределенность

До настоящего момента практика применения законодательства о налогах и сборах была основана на презумпции ответственности самого налогоплательщика, содержащейся в ст. 23 НК. Именно налогоплательщик самостоятельно осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность, ведет предусмотренный законом учет, платит налоги и т.д., самостоятельно несет ответственность в случае нарушении требований налогового законодательства.

Фактически подход, изложенный в цитируемом судебном акте может быть истолкован как презумпция ответственности Исполнителя за налоговые риски налогоплательщика, которая основана в большей степени на самом факте заключения договора на оказание консультационных услуг, и этот новый тренд создает много вопросов в профессиональном сообществе.

Определение далее содержит ряд конкретных выводов, что Методика, разработанная Исполнителем, противоречила действующему законодательству, а Исполнитель не уведомил Заказчика о рисках, связанных с ее применением, эти выводы ранее также сделали суды в рамках рассмотрения налогового спора (А45-21326/2019).

Ключевым фактором, порождающим правовую неопределенность в отрасли, является необходимость переосмысления условий заключаемых договоров профессиональными участниками рынка налогового консалтинга с Заказчиками.

Какими должны быть алгоритмы взаимодействия с Заказчиком — от конкретизации задачи и формирования технического задания до необходимости включения в результат консультации как стандартных, так и индивидуально применимых к предмету консультации формулировок о налоговых, и не только, рисках.

Каким образом определить глубину проверки фактических обстоятельств, предлагаемых Заказчиком Исполнителю перед заключением, а также в процессе исполнения договора, и чем ограничивается ответственность налогового консультанта.

Со стороны налогоплательщика также не могут не возникнуть вопросы к формулировкам договоров на консультационные услуги, какие гарантии он получает и о каких рисках может идти речь после применения совета налогового консультанта, напомним, что согласно выше приведенному выводу: «Правовые услуги представляют интерес для заказчика не сами по себе, они должны быть направлены на достижение определенного результата, то есть некоей пользы».

Поскольку судебные акты отменены и дело возвращено на новое рассмотрение, у нас будет возможность наблюдать за ситуацией в целом и за применением нового подхода к оценке участия налогового консультанта в качестве соответственного за совершение налогоплательщиком нарушения требований о налогах и сборах в части возмещения убытков.

Обсуждая с коллегами это громкое судебное дело и иные тренды правоприменительной практики в последние годы, мы приходим к выводу, что стабильность рынка услуг налогового консалтинга (и смежных правовых услуг) и его развитие могут быть обеспечены только детальной проработкой стандартов оказания услуг и внедрением лучших добросовестных практик. Соответствующая работа профессиональным сообществом уже ведется.