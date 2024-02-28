Логотип BLCONS GROUP
BLCONS GROUP
Судебная практика по налоговым спорам

Об ответственности налоговых консультантов (часть 2)

История с иском ООО «Посуда-центр сервис» к «Эрнст Энд Янг» получила продолжение.
40 15
Об ответственности налоговых консультантов (часть 2)

Об истории спора и первичной экспертной оценке читайте в нашем материале: Об ответственности налоговых консультантов (часть 1).

Выводы Судебной коллегии

В материалах дела № 305-ЭС23-18507 на сайте картотеки арбитражных дел 13.02.2024 размещен полный текст определения Верховного суда, которым отменены судебные акты первой, апелляционной и кассационной инстанций, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Ранее мы писали об этом деле, теперь у нас появилась возможность проанализировать выводы, к которым пришла Судебная коллегия по экономическим спорам ВС, и оценить перспективы изменения судебной практики, подходов правоприменения в части привлечения исполнителей/консультантов к ответственности, в случае если, по результатам оказания консалтинговых услуг заказчик был привлечен к ответственности налоговым органом.

Налогоплательщик привлек налогового консультанта «Эрнст Энд Янг (СНГ) Б.В.» филиал в г. Москве к разработке «Методики выявления и списания товарных потерь» и по результатам внедрения и использования методик этого локального акта был привлечен к налоговой ответственности. Оспаривание решения налогового органа до Верховного суда Российской Федерации не привело к успеху (арбитражное дело А45-21326/2019).

Впоследствии налогоплательщик обратился с иском в суд о взыскании убытков с налогового консультанта и получил три отказа в первой, апелляционной и кассационной инстанции (арбитражное дело А40-111577/2022). Однако ВС судебные акты были отменены, дело возвращено на новое рассмотрение.

Обратим внимание, что сумма иска многократно превышает стоимость оказанных консультационных услуг и помимо этой цены договора включает в себя пени и штрафы, начисленные налоговым органом.

Ранее мы уже приводили выводы, содержащиеся в определении о передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании СКЭС ВС судьи Верховного Суда Чучуновой Н.С. от 13.12.2023 г. Данные выводы вызвали дискуссию в профессиональном сообществе налоговых консультантов, связанную с перспективами их внедрения в широкую правоприменительную практику. Напомним, один из них:

Для исполнения своей обязанности по соблюдению действующего законодательства Общество заключило названный договор, тем самым переложив во внутренних отношениях с контрагентом риск несоблюдения в процессе своей хозяйственной деятельности правовых норм на Компанию, и получило возможность в случае оказания некачественных услуг взыскать с нее убытки.

Невзирая на обстоятельства

Однозначное утверждение о перекладывании ответственности на налогового консультанта в силу одного факта заключения договора представляется минимум дискуссионным как с точки зрения положений ст. 23 НК, презюмирующих самостоятельную ответственность налогоплательщика, так и с точки зрения исследования фактических обстоятельств дела, при которых налоговым органом было принято решение о доначислении.

Такими обстоятельствами, в частности, могут являться: постановка задачи и объем предоставленной информации консультанту заказчиком, содержание договора, а также обстоятельства его заключения и исполнения, добросовестность использования налогового совета, полученного от консультанта заказчиком и т.д. И в этом смысле резолютивная часть определения СКЭС ВС от 13.02.2024 содержит ряд выводов о необходимости исследования этих обстоятельств:

Таким образом, между сторонами имеется спор о том, явилось ли доначисление налоговых платежей Обществу следствием заведомой упречности Методики, разработанной Компанией, либо причиной возникновения претензий налогового органа явилось неправильное применение Методики самим налогоплательщиком, что не исключает возможность суда прийти к выводу о том, что возникновение неблагоприятных последствий у заказчика обусловлено несколькими причинами одновременно.

Далее суд обращает внимание на право должника предъявить возражения относительно размера причиненных кредитору убытков, а также представить доказательства того, что кредитор мог уменьшить такие убытки, но не принял разумных мер. Суд отметил, что вышеназванные доводы истца и возражения ответчика не получили какой-либо оценки в состоявшихся по делу судебных актах, хотя «они имели значение для правильного разрешения дела».

Поводы для оптимизма

Приведенные выше выводы Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда могут внушать сдержанный оптимизм профессиональному сообществу, несмотря на то, что сам по себе судебный акт вынесен не в пользу налогового консультанта и содержит критику его действий, основанную на фактических обстоятельствах дела.

Вместе с тем взыскание убытков налогоплательщика с налогового консультанта за пределами стоимости оказанных услуг обсуждались и ранее. Так, этот аспект отражен в заключении комитета Госдумы по собственности к проекту федерального закона № 529626-6 «О налоговом консультировании», который рассматривался в 2014-2015 годах.

Предполагалось, что консультируемое лицо может претендовать на возмещение имущественного вреда, причиненного ему вследствие ненадлежащего качества оказанных услуг, при этом гарантией возмещения вреда было введение института саморегулирования с механизмом имущественной ответственности членов СРО.

Таким образом, поскольку институт саморегулирования не внедрен в эту профессиональную отрасль, каждый из участников рынка налогового консультирования будет предпринимать необходимые меры по обеспечению гарантий безопасности своей деятельности.

Как отмечают в сообществе, предполагается уделить особое внимание ревизии положений договоров с заказчиком, внутренним стандартам качества и бизнес-процессам, обратить внимание на возможность привлечения страховых компаний для хеджирования рисков, что в числе прочего не может не сказаться на изменении стоимость услуг налоговых консультантов.

Новая неопределенность

До настоящего момента практика применения законодательства о налогах и сборах была основана на презумпции ответственности самого налогоплательщика, содержащейся в ст. 23 НК. Именно налогоплательщик самостоятельно осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность, ведет предусмотренный законом учет, платит налоги и т.д., самостоятельно несет ответственность в случае нарушении требований налогового законодательства.

Фактически подход, изложенный в цитируемом судебном акте может быть истолкован как презумпция ответственности Исполнителя за налоговые риски налогоплательщика, которая основана в большей степени на самом факте заключения договора на оказание консультационных услуг, и этот новый тренд создает много вопросов в профессиональном сообществе.

Определение далее содержит ряд конкретных выводов, что Методика, разработанная Исполнителем, противоречила действующему законодательству, а Исполнитель не уведомил Заказчика о рисках, связанных с ее применением, эти выводы ранее также сделали суды в рамках рассмотрения налогового спора (А45-21326/2019).

Ключевым фактором, порождающим правовую неопределенность в отрасли, является необходимость переосмысления условий заключаемых договоров профессиональными участниками рынка налогового консалтинга с Заказчиками.

Какими должны быть алгоритмы взаимодействия с Заказчиком — от конкретизации задачи и формирования технического задания до необходимости включения в результат консультации как стандартных, так и индивидуально применимых к предмету консультации формулировок о налоговых, и не только, рисках.

Каким образом определить глубину проверки фактических обстоятельств, предлагаемых Заказчиком Исполнителю перед заключением, а также в процессе исполнения договора, и чем ограничивается ответственность налогового консультанта.

Со стороны налогоплательщика также не могут не возникнуть вопросы к формулировкам договоров на консультационные услуги, какие гарантии он получает и о каких рисках может идти речь после применения совета налогового консультанта, напомним, что согласно выше приведенному выводу: «Правовые услуги представляют интерес для заказчика не сами по себе, они должны быть направлены на достижение определенного результата, то есть некоей пользы».

Поскольку судебные акты отменены и дело возвращено на новое рассмотрение, у нас будет возможность наблюдать за ситуацией в целом и за применением нового подхода к оценке участия налогового консультанта в качестве соответственного за совершение налогоплательщиком нарушения требований о налогах и сборах в части возмещения убытков.

Обсуждая с коллегами это громкое судебное дело и иные тренды правоприменительной практики в последние годы, мы приходим к выводу, что стабильность рынка услуг налогового консалтинга (и смежных правовых услуг) и его развитие могут быть обеспечены только детальной проработкой стандартов оказания услуг и внедрением лучших добросовестных практик. Соответствующая работа профессиональным сообществом уже ведется.

Начать дискуссию

Госзакупки

Возможно ли в рамках закона № 223-ФЗ заключить соглашение о новации

Можно ли в ситуации возврата займа заключить с должником в рамках закона № 223-ФЗ соглашение о новации, в котором обязательство по возврату займа будет заменено на обязательство по выполнению работ на сумму долга (в самом соглашении будут указаны объем работ и стоимость)? Не будет ли данная схема противоречить требования закона № 223-ФЗ?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
68

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип ITCOM
ITCOM
ЭДО

Машиночитаемая доверенность, или МЧД: суть, для чего нужна и как с ней работать

Машиночитаемая доверенность — это аналог бумажной доверенности, но используется она исключительно при электронном взаимодействии. 

Машиночитаемая доверенность, или МЧД: суть, для чего нужна и как с ней работать
30
Кредитование

Самозапрет на оформление кредита можно устанавливать с 1 марта 2025 года

Банки и МФО не смогут выдать потребительский кредит, если клиент установил на Госуслугах или в МФЦ самозапрет.

15

Календарь вебинаров

23
Лучшие спикеры, новый каждый день
Вклады

У ВТБ появится вклад, привязанный к ключевой ставке Центробанка

Для держателей пакетов «Прайм» и «Привилегия» ВТБ создаст вклады-«флоатеры», доходность которых будет зависеть от ключевой ставки.

67
Обзоры для бухгалтера

ТОП пять проблемных отчетов у бухгалтеров с начала 2024 года. «Ночной бухгалтер» №1630

Не успел начаться год, а бухгалтерам уже пришлось перестроиться в работе с отчетностью, например, по-новому подавать уведомления по НДФЛ. Из-за того, что приходится параллельно с текучкой следить за изменениями и через день практически что-то сдавать, возникают ошибки, а еще и ФНС не дает продохнуть. Собрали топ самых-самых бесячих отчетов.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
47
Поиск работы бухгалтеров

Как стать работодателем мечты: топ-6 признаков, на которые смотрят соискатели

Для любого соискателя важны зарплата, время в пути до места работы, стабильность и социальные гарантии. В долгосрочной перспективе — возможность обучиться чему-то новому и карьерный рост. Играет роль и формат работы: кому-то критична возможность работать удаленно, кому-то — ходить в офис.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
17

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Банки

Модульбанк перестал переводить деньги в долларах и евро

Клиенты попавшего под санкции Модульбанка больше не могут переводить средства в долларах и евро.

52
Инвестиционный вычет

ФНС, может быть, утвердит справку для инвестиционного вычета по НДФЛ

Чтобы получить инвестиционный налоговый вычет по НДФЛ через налогового агента, нужна справка из ИФНС. Утвержденной справки нет, а рекомендованную налоговики заполняют по принципу «кто во что горазд». Возможно, будет утвержденная форма. Но это не точно.

28
Логотип DocsInBox
DocsInBox
Бухгалтерские программы

Работать быстрее и комфортнее: инструменты бухгалтера-калькулятора в ресторанном бизнесе

В статье собрали полезные сервисы и сайты, которые будут полезны большинству бухгалтеров-калькуляторов в ресторанах, барах, кафе и других заведениях.

Работать быстрее и комфортнее: инструменты бухгалтера-калькулятора в ресторанном бизнесе
32
Кредитование

Цифра дня. Про кредиты

Средняя ставка по кредитам в России превышает 40% с учетом всех опций.

Цифра дня. Про кредиты
29
Лицензирование

Для оказания услуг по дезинфекции нужно получать лицензию с 1 марта 2025 года

Чтобы компании по уничтожению грызунов и насекомых успели подготовиться, срок обязательного лицензирования перенесли на 1 марта 2025 года. Изначально он был установлен на 1 сентября 2024 года.

35
Вебинары для бухгалтеров

🎓Вебинары для бухгалтера в марте: тренды проверок, новые правила по зарплате, исправление ошибок в отчетах ЕФС-1, РСВ, 6-НДФЛ, бюджетный учет, маркировка, управленка

Собрали для вас анонсы вебинаров на март 2024 года. Не пропустите!

49

Разборы законов

1 180
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Законопроекты

Путин принял порядок исключения компаний из реестра экономических операторов

Юридические лица будут исключены из реестра экономических операторов, если их акционеров привлекли к уголовной ответственности.

26
Логотип Ольга Ульянова
Ольга Ульянова
НДФЛ

Как оплата векселем позволяет ИП на ОСНО сэкономить НДФЛ

Этот кейс стал актуален благодаря определению Верховного суда № 306-ЭС19-5334 от 04.06.2019 года.

Как оплата векселем позволяет ИП на ОСНО сэкономить НДФЛ
1
54
Логотип Правовой эксперт
Правовой эксперт
Иностранные работники

Иностранные сотрудники? Начисляем налоги правильно

Налогообложение иностранных граждан зависит от статуса иностранца — резидент или нерезидент.

Иностранные сотрудники? Начисляем налоги правильно
52
УСН

Взносы ИП при УСН «доходы минус расходы» уменьшают не налог, а базу по нему

У ИП без работников на УСН «доходы» фиксированные взносы уменьшают налог без ограничения (вплоть до нуля). При УСН «доходы минус расходы» взносы тоже участвуют в расчете налога, но не в виде вычета.

71
Банки

На электронных кошельках банка QIWI осталось 4,4 млрд рублей

Владельцы электронных денег смогут вернуть средства в период ликвидации банка. Их требования рассмотрят в третью очередь.

58
6-НДФЛ

В 6-НДФЛ с 2024 года раздел 1 идет нарастающим итогом, как и раздел 2

При сдаче 6-НДФЛ за периоды 2024 года следует учитывать контрольные соотношения.

100

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Бухгалтеры

🙅 Главбух имеет право уволиться, даже если нет замены и не сдан годовой отчет

Главбух хотела уволиться, но не тут-то было. Директор ее не отпускает – требует сначала сдать все отчеты за 2023 год, найти на свое место другую работницу, и уже потом уходить.

3
249
Лицензирование

С 1 апреля меняются требования к лицензированию автошкол

Для получения или продления лицензии автошколы будут получать специальное заключение от ГИБДД.

2
77