Об ответственности налоговых консультантов. Решение Верховного суда

Определением по делу № 305-ЭС23-18507 ранее рассмотренное в первой, апелляционной и кассационной инстанциях иск ООО «Посуда-центр сервис» (истец) к «Эрнст Энд Янг (СНГ) Б.В.» филиал в г. Москве (ответчик), было возвращено на новое рассмотрение. Резолютивная часть Определения размещена в картотеке арбитражных дел, мотивировочная часть еще не опубликована. Вместе с тем, ответить на вопрос, что делает это дело знаковым для всей отрасли налогового консалтинга, может помочь содержание Определения о передаче кассационной жалобы на рассмотрение Судебной Коллегии от 13.12.2023.

Немного об истории спора: по итогам выездной налоговой проверки инспекция доначислила ООО «Посуда-Центр сервис» суммы налога на прибыль и НДС. Большая часть этих сумм была доначислена в виду того, что инспекция признала неправомерным учет в расходах компании для целей налогообложения стоимости товарных потерь, возникших в результате хищений, при неподтверждении факта отсутствия виновных лиц, зафиксированного в соответствующих постановлений следственных органов.

Налогоплательщик заявлял, что осуществлял учет недостач и признавал стоимость потерь в налоговом учете на основании утвержденной им «Методики выявления и списания товарных потерь», разработанной для него специалистами «Эрнст Энд Янг (СНГ) Б.В.», филиал в г. Москве на основании договора об оказании консультационных услуг.

Налогоплательщик оспорил вынесенное налоговым органом решение и прошел все судебные инстанции, где ему в удовлетворении требований было отказано.

Тогда ООО «Посуда-центр сервис» обратилось с иском к ответчику и требовало взыскать 11.7 млн руб., однако суды трех инстанций не усмотрели оснований для удовлетворения иска. Однако, Верховный суд отменил все принятые судебные акты и возвратил дело на новое рассмотрение.

Пока готовится мотивировочная часть Определения отметим некоторые выводы Судьи ВС Чучуновой Н.С., изложенные в Определении 13.12.2023:

потребительская ценность от налоговых консультаций заключается в практическом использовании их результатов, иначе они лишены экономического смысла;

правовые услуги должны быть направлены на достижение определенного результата, который представляет интерес для заказчика; для заказчика такие услуги представляют интерес не сами по себе.

В Определении указано, что обычно в качестве результата указывается некая польза, которую услуги исполнителя при определенных условиях должны принести заказчику.

«Обращение за профессиональной консультацией подразумевает последующее применение полученных рекомендаций, а не отказ от их использования. Для исполнения своей обязанности по соблюдению действующего законодательства Общество заключило названный договор, тем самым переложив во внутренних отношениях с контрагентом риск несоблюдения в процессе своей хозяйственной деятельности правовых норм на Компанию, и получило возможность в случае оказания некачественных услуг взыскать с нее убытки.»

До настоящего момента практика применения налогового законодательства была основана на презумпции ответственности самого налогоплательщика, содержащейся в ст. 23 НК. Именно налогоплательщик самостоятельно осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность, ведет предусмотренный законом учет, платит налоги и т.д., и самостоятельно несет ответственность в случае нарушении требований налогового законодательства.

Фактически подход, изложенный в цитируемом судебном акте, может быть истолкован как презумпция ответственности налогового консультанта (юриста, аудитора) за налоговые риски налогоплательщика, которая основана в большей степени на самом факте заключения договора на оказание консультационных услуг, и этот новый тренд создает много вопросов в профессиональном сообществе.

Определение далее содержит ряд конкретных выводов о том, что Методика, разработанная Исполнителем, противоречила действующему законодательству, а Исполнитель не уведомил Заказчика о рисках, связанных с ее применением, эти выводы ранее также сделали суды в рамках рассмотрения налогового спора.

Ключевым фактором, порождающим правовую неопределенность в отрасли, является необходимость переосмысления условий заключаемых договоров профессиональными участниками рынка налогового консалтинга с заказчиками. Какими должны быть алгоритмы взаимодействия с Заказчиком от конкретизации задачи и формирования технического задания до необходимости включения в результат консультации как стандартных, так и индивидуально применимых к предмету консультации формулировок о налоговых, и не только, рисках. Каким образом определить глубину проверки фактических обстоятельств, предлагаемых Заказчиком Исполнителю перед заключением договора оказания услуг, а также в процессе его исполнения, и чем ограничивается ответственность налогового консультанта?

Со стороны налогоплательщика также не могут не возникнуть вопросы к формулировкам договоров на консультационные услуги, какие гарантии он получает и о каких рисках может идти речь после применения совета или рекомендации налогового консультанта. Напомним, что согласно выше приведенному выводу, правовые услуги представляют интерес для заказчика не сами по себе, они должны быть направлены на достижение определенного результата, то есть некоей пользы.

Поскольку дело возвращено на новое рассмотрение, у нас будет возможность наблюдать за ситуацией в целом и за применением нового подхода.

Обсуждая в юридических кругах это громкое судебное дело и иные тренды правоприменительной практики в последние годы, можно прийти к выводу, что стабильность рынка услуг налогового консалтинга (и смежных правовых услуг) и его развитие могут быть обеспечены детальной проработкой стандартов оказания услуг и внедрением лучших добросовестных практик. Соответствующая работа профессиональным сообществом уже ведется.