Обязанности российской организации, при возврате денег, перечисленных в качестве аванса иностранному поставщику на зарубежный счет

Компания обратилась с вопросом о необходимости уплаты налоговым агентом НДС за 1 квартал 2024 года при условии, что денежные средства, уплаченные в качестве аванса на зарубежный банковский счет иностранного поставщика, были возвращены на расчетный счет российского плательщика.

Комментарии экспертов BLCONS GROUP:

Согласно п. 1, 2 ст. 161 НК РФ, налоговые агенты обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика — иностранного лица и уплатить в бюджет соответствующую сумму НДС. При этом, исчисление налога не зависит от факта зачисления на счет оплаты за оказанные услуги иностранному поставщику.

Учитывая требования Налогового кодекса РФ налоговый агент для исчисления налога обязан:

Определить момент возникновения налоговой базы по наиболее ранней из дат:

день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг);

день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг / п. 1 ст. 167 НК РФ).

Уплатить налог по итогам налогового периода (квартала) исходя из фактического оказания услуг за истекший налоговый период равными долями не позднее 28-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 174 НК РФ).

Так как, услуги были приняты к учету и оплачены в 1 квартале 2024, правомерно включить НДС налогового агента в налоговую декларацию за 1 квартал 2024 года и перечислить в бюджет по 1/3 в течение трех месяцев.

В налоговой декларации будет корректно указать сумму НДС с аванса, которую удержали и перечислили в бюджет как налоговый агент по стр. 180 раздела 3.

При возврате банком средств не требуется подавать уточненную декларацию за 1 квартал 2024, так как все обязанности по исчислению и уплате налога выполнены.

Похожая ситуация рассмотрена Федеральной налоговой службой в Письме от 05.06.2024 №ЗГ-2-3/8469.

Дополнительно рекомендуется при последующих перечислениях возвращенных средств, рассмотреть возможность включения в платежное поручение информации о том, что производится повторный платеж по инвойсу (номер / дата) с указанием даты первичного платежа по данному инвойсу.