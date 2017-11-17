Новая градация НДФЛ. Как считать правильно

Пятиступенчатая шкала будет применяться для доходов, получаемых физическими лицами от организаций и ИП за трудовую деятельность или оказание услуг, выполнение работ (по договорам ГПХ) и некоторых иных видов доходов:

Ставка НДФЛ К сумме дохода, руб. 13 % Не выше 2,4 млн включительно 15 % 2,4 млн до 5 млн 18 % 5 млн до 20 млн 20 % От 20 млн до 50 млн 22 % Свыше 50 млн

При этом налоговым периодом по НДФЛ признается календарный год, и сумма каждого вида налогооблагаемого дохода определяется совокупно, т.е. накопительно. Более высокие ставки будут применяться только к той части совокупного дохода, которая превышает пороговый уровень.

Например, если налогоплательщик Иванов в 2025 году будет работать в организации по трудовому договору и получать зарплату 300 тыс. рублей в месяц, а в июле дополнительно получит вознаграждение по договору ГПХ с индивидуальным предпринимателем 400 тыс. рублей, то расчет суммы НДФЛ будет выглядеть следующим образом:

1. За период с января по август доход Иванова составит 2,4 млн руб. (300 000 х 8). Работодатель удержит с этой суммы налог по ставке 13%.

Начиная с сентября, совокупный доход превысит 2,4 млн руб., поэтому НДФЛ с суммы заработной платы за сентябрь-декабрь в размере 1,2 млн руб. (300 000 х 4) будет рассчитываться по ставке 15%.

Значит, сумма НДФЛ, исчисленная организацией-работодателем, составит: 492 тыс. руб.

2. Индивидуальный предприниматель при выплате Иванову вознаграждения в июле в размере 400 тыс. руб. удержит НДФЛ по ставке 13%, так как у него нет данных о совокупном трудовом доходе Иванова, полученного у других работодателей или заказчиков.

Значит, сумма НДФЛ, исчисленная ИП-заказчиком, составит: 52 тыс. руб.

3. Налоговый орган по окончании 2025 года сопоставит данные о доходах, полученных Ивановым от разных работодателей и заказчиков, и определит, что уже в июле его совокупный доход превысил 2,4 млн руб. (300 000 х7 + 400 000 = 2 500 000).

Соответственно, сумма налога будет пересчитана и составит 552 тыс. руб. (2 400 000 х 13% + (100 000 + 300 000 х 5) х 15%). А сумма НДФЛ, удержанного работодателем и ИП и перечисленная в бюджет, была 544 тыс. руб.

Тогда налоговая направит Иванову уведомление с указанием суммы НДФЛ в размере 8 тыс.руб., которую нужно будет ему доплатить самостоятельно.

Обращаем внимание, что данные правила будут действовать и в отношении трудовых доходов следующих налоговых нерезидентов РФ: высококвалифицированных специалистов; иностранных граждан, уплачивающих налог на основании патента; беженцев и лиц, получивших временное убежище и некоторые иных лиц, указанных в п. 3.1 ст. 244 НК (в ред., действующей с 01.01.2025).

Одновременно стоит отметить, что ставка налога для самозанятых останется прежней – 4% с доходов граждан без статуса ИП или 6% с доходов от ИП и компаний, при этом годовой лимит совокупного дохода не изменился – 2,4 млн руб.