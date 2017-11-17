Новая градация НДФЛ. Как считать правильно

Какие ставки будут применяться к разным типам доходов, какие доходы остаются необлагаемыми, разбираемся с экспертами BLCONS GROUP.
Что значит пятиступенчатая шкала и как она должна работать
Пятиступенчатая шкала будет применяться для доходов, получаемых физическими лицами от организаций и ИП за трудовую деятельность или оказание услуг, выполнение работ (по договорам ГПХ) и некоторых иных видов доходов:
Ставка НДФЛ
К сумме дохода, руб.
13 %
Не выше 2,4 млн включительно
15 %
2,4 млн до 5 млн
18 %
5 млн до 20 млн
20 %
От 20 млн до 50 млн
22 %
Свыше 50 млн
При этом налоговым периодом по НДФЛ признается календарный год, и сумма каждого вида налогооблагаемого дохода определяется совокупно, т.е. накопительно. Более высокие ставки будут применяться только к той части совокупного дохода, которая превышает пороговый уровень.
Например, если налогоплательщик Иванов в 2025 году будет работать в организации по трудовому договору и получать зарплату 300 тыс. рублей в месяц, а в июле дополнительно получит вознаграждение по договору ГПХ с индивидуальным предпринимателем 400 тыс. рублей, то расчет суммы НДФЛ будет выглядеть следующим образом:
1. За период с января по август доход Иванова составит 2,4 млн руб. (300 000 х 8). Работодатель удержит с этой суммы налог по ставке 13%.
Начиная с сентября, совокупный доход превысит 2,4 млн руб., поэтому НДФЛ с суммы заработной платы за сентябрь-декабрь в размере 1,2 млн руб. (300 000 х 4) будет рассчитываться по ставке 15%.
Значит, сумма НДФЛ, исчисленная организацией-работодателем, составит: 492 тыс. руб.
2. Индивидуальный предприниматель при выплате Иванову вознаграждения в июле в размере 400 тыс. руб. удержит НДФЛ по ставке 13%, так как у него нет данных о совокупном трудовом доходе Иванова, полученного у других работодателей или заказчиков.
Значит, сумма НДФЛ, исчисленная ИП-заказчиком, составит: 52 тыс. руб.
3. Налоговый орган по окончании 2025 года сопоставит данные о доходах, полученных Ивановым от разных работодателей и заказчиков, и определит, что уже в июле его совокупный доход превысил 2,4 млн руб. (300 000 х7 + 400 000 = 2 500 000).
Соответственно, сумма налога будет пересчитана и составит 552 тыс. руб. (2 400 000 х 13% + (100 000 + 300 000 х 5) х 15%). А сумма НДФЛ, удержанного работодателем и ИП и перечисленная в бюджет, была 544 тыс. руб.
Тогда налоговая направит Иванову уведомление с указанием суммы НДФЛ в размере 8 тыс.руб., которую нужно будет ему доплатить самостоятельно.
Обращаем внимание, что данные правила будут действовать и в отношении трудовых доходов следующих налоговых нерезидентов РФ: высококвалифицированных специалистов; иностранных граждан, уплачивающих налог на основании патента; беженцев и лиц, получивших временное убежище и некоторые иных лиц, указанных в п. 3.1 ст. 244 НК (в ред., действующей с 01.01.2025).
Одновременно стоит отметить, что ставка налога для самозанятых останется прежней – 4% с доходов граждан без статуса ИП или 6% с доходов от ИП и компаний, при этом годовой лимит совокупного дохода не изменился – 2,4 млн руб.
Какие налоговые ставки будут применяться к разным типам дохода физлица
Пятиступенчатая шкала НДФЛ
заработная плата и приравненные к ней платежи (вознаграждениям по договорам ГПХ);
доход ИП на ОСНО;
выигрыши в лотерею или азартные игры;
доходы от участия в инвестиционном товариществе;
прибыль контролируемой иностранной компании.
Двухступенчатая шкала НДФЛ
Ставка 13% до 2,4 млн руб. и 15% сверх 2,4 млн руб.:
доходы от продажи имущества и от получения имущества в дар (за исключением ценных бумаг);
негосударственная пенсия и страховые выплаты (за исключением выплат, указанных в ст. 217 НК РФ);
проценты по банковским вкладам;
дивиденды;
доходы от продажи долей в уставном капитале;
доходы по операциям с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, цифровыми финансовыми активами.
Ставка 13% до 5 млн, 15% сверх 5 млн:
доходы, полученные в связи с участием в СВО (мобилизованные, граждане, заключившие контракт с ВС РФ, военнослужащие из ФСБ, сотрудники МВД, прокуроры и др.);
зарплата физлиц, которые работают или служат в районах Крайнего Севера или в других местностях с неблагоприятными условиями.
Какие доходы не облагаются НДФЛ
В перечень доходов, не облагаемых НДФЛ (ст. 217 НК РФ), также были внесены изменения.
С 2025 года доходы от продажи долей в уставном капитале и при продаже акций освобождаются от налогообложения НДФЛ только в случае, если налоговый резидент РФ владел ими 5 лет, и только в пределах дохода, не превышающего 50 млн руб.
На налоговых нерезидентов данное освобождение распространяться не будет.
Начать дискуссию