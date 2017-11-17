ФЗ «О рекламе»: существенные нововведения в сфере оборота рекламы

Федеральным законом от 26.12.2024 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О рекламе” и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены существенные нововведения в сферу оборота рекламы.

Принципиально можно выделить следующие изменения:

Касающиеся распространения социальной рекламы

Уточнен критерий объема доступа к ресурсу, принадлежащему лицам, которые обязаны бесплатно размещать социальную рекламу. Новый порог увеличен двукратно, теперь это более 200 000 пользователей в сутки. Распространителям социальной рекламы нужно получать идентификатор. Расширен перечень лиц, обязанных бесплатно размещать социальную рекламу в определенном объеме. Это касается владельцев сервисов размещения объявлений и владельцев агрегаторов информации о товарах (услугах), соответствующих определенным критериям.

Реклама кредитов

Дополнительные требования к рекламе услуг, связанных с предоставлением потребительского займа и ипотечного кредита, не связанного с предпринимательством.

Речь идет о предостерегающих формулировках, очевидно, по мнению законодателя, призванных снизить количество заемщиков, попадающих в кабальные долговые схемы.

Реклама в Интернете: отчисления

В закон «О рекламе» введена объемная ст. 18.2. «Обязательные отчисления за распространение рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Суть ее следует из названия. Вводится сбор в размере 3% от квартального дохода, полученного рекламораспространителями, операторами рекламных систем от реализации услуг по распространению в интернете рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей рекламы, находящихся на территории Российской Федерации.

Только соответствующие бизнес-процессы и правоприменительная практика проявят действительные последствия данных изменений. Отметим, что часть нововведений направлена на усиление формального контроля сферы оборота рекламы, и как возможное следствие, бюрократизации. Другая часть новелл увеличивает расходы определенных категорий игроков рекламного рынка. В то же время предоставляя привилегии лицам, не включенным к указанный круг. Третья часть – о потребительских займах – имеет благую направленность, но с непонятной пока эффективностью.

Как нам известно, профессиональные объединения участников рекламного рынка направили свои коллективные запросы в Роскомнадзор и ФАС России для получения официального комментария и разъяснений.