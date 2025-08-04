Аутсорсеры и утечки данных: угроза, которая может стоить бизнеса

В современной экономике аутсорсинг перестал быть вспомогательным инструментом — для многих компаний он стал неотъемлемой частью бизнес-процессов. IT-поддержка, бухгалтерия, call-центры, облачные сервисы, разработка программного обеспечения — все это все чаще выполняют сторонние подрядчики.

Даже если изначальная цель сотрудничества не связана с обработкой персональных данных или коммерческой тайны, на практике подрядчик почти всегда получает к ним доступ. Иногда это происходит в явном виде, когда стороны заранее согласовали передачу информации, а иногда — косвенно, в ходе работы над проектом.

Почему подрядчики становятся «слабым звеном»

Именно здесь скрывается один из главных информационных рисков для бизнеса. Передача данных третьим лицам — это момент, в котором компания перестает контролировать каждый шаг по их защите. А если подрядчик допустит утечку, последствия будет нести не он, а вы. Законодательство в России устроено именно так: оператор персональных данных несет ответственность за действия аутсорсера перед субъектом данных (ч. 5 ст. 6 закона «О персональных данных»).

Рынок аутсорсинга в России растет, но вместе с ним растет и число инцидентов, связанных с утечками информации. По данным аналитических агентств, значительная часть таких случаев напрямую связана с подрядчиками. Причины разные: у кого-то нет выстроенной системы информационной безопасности, кто-то экономит на технических средствах защиты, а у кого-то в штате может оказаться недобросовестный сотрудник, готовый передать ценные сведения конкурентам.

Но даже если злого умысла нет, остаются человеческие ошибки. Сотрудник подрядчика может отправить данные не по тому адресу, подключиться к небезопасной сети, работать с документами на личном устройстве без защиты. Для самой аутсорсинговой компании это может быть досадным инцидентом, а для вас — основанием для штрафа, судебных исков и репутационного кризиса.

Риски: не только штрафы, но и репутация

С 30 мая 2025 года в силу вступает новая редакция ст. 13.11 КоАП РФ. Она увеличивает размеры штрафов за нарушения в сфере обработки персональных данных и вводит новые составы правонарушений. В ряде случаев сумма взыскания будет исчисляться в процентах от оборота компании — то есть формально без верхней границы. Одна утечка, допущенная подрядчиком, может обернуться для заказчика многомиллионными потерями и ударить по финансовой устойчивости.

Но деньги — не единственный риск. Гораздо опаснее потеря доверия клиентов и партнеров. Утечка коммерческой тайны может сорвать сделки, передать конкурентам ваши наработки, а публичный скандал способен перечеркнуть годы работы над брендом. В условиях современного рынка репутация восстанавливается медленно, а иногда не восстанавливается вовсе.

Конечно, следует учитывать фактор санкционного давления и политики импортозамещения, которые подталкивают компании к отказу от зарубежных решений и переходу на отечественные. Но переход этот часто происходит в условиях жестких сроков: нужно быстро найти замену привычным сервисам, чтобы не останавливать бизнес-процессы.

В такой гонке легко выбрать подрядчика «на доверии» или по рекомендации, не успев проверить его компетенции и систему безопасности. Риск в том, что за фасадом красивой презентации может скрываться компания без выстроенных регламентов, без опытных специалистов по защите информации и без готовности реагировать на инциденты. А в случае утечки именно вы будете отвечать за последствия.

Как действовать, чтобы снизить риски

Защита данных при работе с аутсорсерами — это не набор формальных мер, а постоянная, системная работа. Она начинается еще до подписания договора: компания должна проверить репутацию подрядчика, убедиться в наличии у него технических и организационных средств защиты, оценить квалификацию персонала.

Договор с аутсорсером — это не просто документ «о сотрудничестве». Он должен детально описывать порядок работы с конфиденциальной информацией, меры безопасности, ответственность за нарушения, а также процедуры контроля. Важно предусмотреть право на аудит, регулярные проверки и отчетность по выполнению требований информационной безопасности. Due diligence подрядчика в сфере информационной безопасности — это не формальность, а базовая мера защиты бизнеса. Он включает проверку:

технической инфраструктуры и используемых средств защиты данных;

наличия регламентов и политик безопасности;

компетенций и квалификации сотрудников;

опыта работы с данными, аналогичными по уровню критичности вашим;

истории инцидентов и того, как компания реагировала на них.

На практике такая проверка помогает сразу отсеять исполнителей, у которых информационная безопасность существует только на бумаге, и выбрать тех, кто сможет не просто выполнить работу, но и гарантировать сохранность ваших данных.

Наконец, защита данных — это не одноразовое действие. Контроль за подрядчиком должен быть постоянным: регулярные проверки, мониторинг процессов, тестирование систем безопасности. И если что-то вызывает сомнения — меры нужно принимать немедленно, не дожидаясь инцидента.

Ответственность не передается

Главный вывод прост: поручая подрядчику обработку персональных данных или доступ к коммерческой тайне, вы не снимаете с себя ответственности. Закон прямо закрепляет этот принцип. И чем строже становится регулирование, тем выше цена ошибки.

Совет BLCONS GROUP