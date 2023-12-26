Что ест бухгалтер. Поговорим о горячих напитках

Я очень люблю шоколад, а вот какао не люблю, у него великолепный запах, но не достает шоколадности во вкусе. Какао очень полезный напиток, но вкусовые недостатки все портят.
В моей семье всем какао нравится и всегда рады, когда я его варю. В один прекрасный зимний вечер мне надоело быть белой вороной и я придумала, как сделать вкусный какао для себя. Сварила какао и положила в чашку шарик пломбира, полила сверху мягкой карамелью и посыпала орехами.
Получилось ОЧЕНЬ вкусно. Всем рекомендую попробовать такой вариант какао.
Делитесь своими любимыми рецептами горячих напитков.
Комментарии9
ВикторияГлавный бухгалтер
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Аромат через монитор чувствую! Очень красивая чашечка
ВикторияГлавный бухгалтер
О, спасибо! ) Два раза вставилось ))
Никак не могу понять, что загрузилось, что нет
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
в субботу пила очень вкусный чай в кафе. С клюквой и листочками мяты. Хочу дома такой теперь сделать
ВикторияГлавный бухгалтер
Напишите, чего сколько и какой чай использовали, как основу. Я люблю всякие чаи травяные и ягодные и даже без чая совсем, шиповник, например, или боярышник заварить
Получился напиток "Убийца какао". 😃
ВикторияГлавный бухгалтер
Почему это убийца? )
В отдельно взятой чашке был убит вкус какао. ;-)
ВикторияГлавный бухгалтер
Я бы сказала, что у какао вкуса особо и не было, а тут он возник, сливочно-карамельно-ореховый и прекрасный запах шоколада