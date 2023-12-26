Что ест бухгалтер. Поговорим о горячих напитках

Настала зима и вместе с ней морозы. За окном снег и хочется чего-то вкусного и горячего.

Я очень люблю шоколад, а вот какао не люблю, у него великолепный запах, но не достает шоколадности во вкусе. Какао очень полезный напиток, но вкусовые недостатки все портят.

В моей семье всем какао нравится и всегда рады, когда я его варю. В один прекрасный зимний вечер мне надоело быть белой вороной и я придумала, как сделать вкусный какао для себя. Сварила какао и положила в чашку шарик пломбира, полила сверху мягкой карамелью и посыпала орехами.

Получилось ОЧЕНЬ вкусно. Всем рекомендую попробовать такой вариант какао.

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