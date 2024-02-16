Что ест бухгалтер. Макарошки или паста?

Макароны и паста — родственники, но отличия между ними есть.
Русское слово «макароны» произошло от итальянского maccheroni, то есть только от одного вида пасты. В словаре Даля есть пояснение, что макароны — это «итальянские трубы». Маккерони — трубки из пшеничного теста, замешанные на воде с добавлением соли.
Главное, чем отличается паста от макарон, — это не форма, а содержание. Пасту делают из твердых сортов пшеницы, а макароны — из мягких. В мягких сортах пшеницы больше клейковины, поэтому макароны варятся до мягкости и склонны слипаться, по этой причине их нужно обязательно промыть после варки. Паста не нуждается в такой манипуляции, ее можно сварить аль денте.
Что предпочитаете пасту или макароны, а может быть совсем их не любите?
У меня паста букатини со сливочно-грибным соусом и курочкой.
Пишите о том, что готовили на прошедшей неделе, делитесь рецептами, прикрепляйте свои фотографии.
Немного фруктов для тех, кто ценит — карамелизованные яблоки.
Комментарии22
Фотки не загружаются. Пишет, что слишком тяжелые. Поэтому выкладываю в комментарии.
Яблоки - класс! Вкусно даже на фотографии 😋
Виктория, классный пост! Спасибо, что публикуете! Фотки сжала и добавила в пост!
Спасибо, что заботитесь о моих постах. Для меня это ценно
всегда пожалуйста))
Вкусный и познавательный пост😉Паста - и точка😄 Доберусь до фоток и накидаю вкуснях)))
Тарелочка под пастой прикольная😉
О, спасибо!
ждем вашу чертовский хорошую пасту)
В недавнем интервью можно было написать Чертовски хороший эксперт😀
вот так всегда! Хорошая мысля приходит опосля))
Главное, что приходит) Хорошая мысля без дела не останется😉
Неделя была капустной😀 Щи, солянка. Из оставшейся капустной кочерыги моя бурная фантазия придумала такое блюдо: кочерыгу запечь с картошечкой😏 Мясо было готовое, просто разогрел в конце готовки. Прикольно получилось. Кочерыга мяко-хрустящая. Аль-денте😀
Выглядит вкусно, бы попробывала такое.
Вот, кстати только сегодня думала про капусту, в контексте "кухни средиземья". Там есть рецепт рыбы с жареной капустой бок-чой, почти как кочерыжка.
Капусту и картофан маслом и специями всяким натер. Вкусно)
Ооу! Креатив! Запеченная кочерышка - лайк!
Креатив во всем😀