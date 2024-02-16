Что ест бухгалтер. Макарошки или паста?

Отличаются ли привычные нам с детства макароны от пасты и если отличаются, то чем. Вот, что удалось выяснить

Макароны и паста — родственники, но отличия между ними есть.

Русское слово «макароны» произошло от итальянского maccheroni, то есть только от одного вида пасты. В словаре Даля есть пояснение, что макароны — это «итальянские трубы». Маккерони — трубки из пшеничного теста, замешанные на воде с добавлением соли.

Главное, чем отличается паста от макарон, — это не форма, а содержание. Пасту делают из твердых сортов пшеницы, а макароны — из мягких. В мягких сортах пшеницы больше клейковины, поэтому макароны варятся до мягкости и склонны слипаться, по этой причине их нужно обязательно промыть после варки. Паста не нуждается в такой манипуляции, ее можно сварить аль денте.

Что предпочитаете пасту или макароны, а может быть совсем их не любите?

У меня паста букатини со сливочно-грибным соусом и курочкой.

паста

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Немного фруктов для тех, кто ценит — карамелизованные яблоки.