Виктория В
Общество

Любопытные факты из теории игр. «Дилемма заключённого: стратегия око за око»

Как люди принимают решения и как эти решения влияют на других. Исследование сложных взаимодействий между игроками в различных ситуациях.
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Любопытные факты из теории игр. «Дилемма заключённого: стратегия око за око»
Изображение создано GigaChat

В природе есть множество примеров взаимодействия людей и животных, имеющие такую же матрицу выигрышей, как в дилемме заключенного. Интерес к этой задаче возник не на пустом месте.

Итак, исследование.

Политолог Роберт Аксельрод  объявил конкурс на лучшую стратегию для  расширенной версии «дилеммы заключенного», в которой участники делают выбор снова раз за разом и помнят предыдущие результаты. И  устроил между предоставленными алгоритмами настоящую битву. На конкурсе были, как стратегии-мошенники, пытающиеся разными способами обмануть оппонента и «добрые» стратегии, все они решали дилемму заключенного между собой по нескольку сот раз.  

изображение создано GigaChat

После подведения итогов победительницей вышла честная стратегия tit for tat (дословно «то за это» или «око за око») — именно она набрала больше всех очков. Эта стратегия всегда начинает ход с кооперации, а потом повторяет действия оппонента. Сотрудничает, если сотрудничает другой игрок, но если другой игрок обманывает его, то он отвечает тем же.

Выигрыш одной из стратегий сам по себе может быть просто случайным стечением обстоятельств поэтому самые интересные и глубокий философский вывод был сделан после анализа всех стратегий, набравших лучшие результаты.

Вот этот вывод:

«Эгоистичные личности ради своего эгоистического блага будут стремиться быть добрыми, прощающими и независтливыми».

В своей книге The Evolution of Cooperation (1984) Аксельрод назвал несколько условий, необходимых, чтобы стратегия получила высокий результат:

  • Добрая. Не предавать, пока этого не сделает противник. Стратегии-лидеры все (ну, почти все) были добрыми.

  • Мстительная. Стратегии — всегда сотрудничать, плохой выбор.

  • Прощающая. Отомстив нужно вернуться к сотрудничеству, если оппонент стал вести себя прилично и не предает в следующих ходах. Это предотвращает бесконечное мщение друг другу и увеличивает выигрыш.

  • Независтливая. Не пытаться набрать больше очков, чем оппонент.

Конечно, это не всё. Есть еще важные условия. Оказалось, что оценка того, сколько еще времени будет продолжаться игра. Но это об этом в следующий раз.

Комментарии

10
  • Владислав Савушкин
    Бизнес консультант

    Придется сдвигать с этой недели свой пост о принятии решений на основе цифр😃Виктория, интересная статья.

    «Эгоистичные личности ради своего эгоистического блага будут стремиться быть добрыми, прощающими и независтливыми»

    Только ли для своего эгоистичного блага? Задумался🤔

    • Виктория В
      Главный бухгалтер

      Только ли для своего эгоистичного блага

      Имеется в виду, что получают максимальный выигрыш для себя. Все остальное это побочные явления. Как то так

      • Владислав Савушкин
        Бизнес консультант

        Два поста о принятии решений может быть многовато😉Шутка) Тоже думал над написанием статьи на тему принятия решений. Интересная тема

        • Виктория В
          Главный бухгалтер

          У меня скорее про моральный выбор, как себя вести выгоднее.

          Может быть, как раз одно другое поддержит... морально )

          • Владислав Савушкин
            Бизнес консультант

            Кстати, бизнесовый выбор зачастую сопряжен с моральным😏Например, сократить 50 человек это не самый простой моральный выбор, согласны? Но если этого не сделать, то бизнес может загнуться. А это другие 300 человек. Выбор, однако...

            На тему выбора мне нравится отрывок из фильма Легенда-17:

            И делать выбор, Валера, каждый день.

            • Виктория В
              Главный бухгалтер

              Но если этого не сделать, то бизнес может загнуться

              Не все так однозначно в подавляющем числе случаев ))

              Есть прекрасные японские примеры внутрикорпоративного взаимодействия без увольнений.

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