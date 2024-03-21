Любопытные факты из теории игр. «Дилемма заключённого: стратегия око за око»

Как люди принимают решения и как эти решения влияют на других. Исследование сложных взаимодействий между игроками в различных ситуациях.

В природе есть множество примеров взаимодействия людей и животных, имеющие такую же матрицу выигрышей, как в дилемме заключенного. Интерес к этой задаче возник не на пустом месте.

Итак, исследование.

Политолог Роберт Аксельрод объявил конкурс на лучшую стратегию для расширенной версии «дилеммы заключенного», в которой участники делают выбор снова раз за разом и помнят предыдущие результаты. И устроил между предоставленными алгоритмами настоящую битву. На конкурсе были, как стратегии-мошенники, пытающиеся разными способами обмануть оппонента и «добрые» стратегии, все они решали дилемму заключенного между собой по нескольку сот раз.

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После подведения итогов победительницей вышла честная стратегия tit for tat (дословно «то за это» или «око за око») — именно она набрала больше всех очков. Эта стратегия всегда начинает ход с кооперации, а потом повторяет действия оппонента. Сотрудничает, если сотрудничает другой игрок, но если другой игрок обманывает его, то он отвечает тем же.

Выигрыш одной из стратегий сам по себе может быть просто случайным стечением обстоятельств поэтому самые интересные и глубокий философский вывод был сделан после анализа всех стратегий, набравших лучшие результаты.

Вот этот вывод:

«Эгоистичные личности ради своего эгоистического блага будут стремиться быть добрыми, прощающими и независтливыми».

В своей книге The Evolution of Cooperation (1984) Аксельрод назвал несколько условий, необходимых, чтобы стратегия получила высокий результат:

Добрая. Не предавать, пока этого не сделает противник. Стратегии-лидеры все (ну, почти все) были добрыми.

Мстительная. Стратегии — всегда сотрудничать, плохой выбор.

Прощающая. Отомстив нужно вернуться к сотрудничеству, если оппонент стал вести себя прилично и не предает в следующих ходах. Это предотвращает бесконечное мщение друг другу и увеличивает выигрыш.

Независтливая. Не пытаться набрать больше очков, чем оппонент.

Конечно, это не всё. Есть еще важные условия. Оказалось, что оценка того, сколько еще времени будет продолжаться игра. Но это об этом в следующий раз.