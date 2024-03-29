Что ест бухгалтер. Давно не ели десертов

Прошлая неделя была эмоционально очень сложной, плюс годовая отчетность. Нервы на пределе. Надо подсластить жизнь!
Вопрос: что вкусней всего на свете? Ответ: Сладкое, сливочное, бренди/ликер, кофе, шоколад.
Смешать, но не взбалтывать. И вуаля! Вот оно чудо кондитерского гения — тирамису! И клубники еще сверху.
Хандру, как рукой сняло, остался чистый светлый разум. Показалось, что даже засиял.
Делитесь в комментариях рецептами для снятия хандры и тем что любите.
Комментарии11
Ну какова красота🤩Уверен, что и вкуснота😋 Что за шоколадка? 🍫
Шоколадка RITTER SPORT с начинкой "Карамельный мусс с миндалем", совсем неможко ))
Это очень вкусно, да!
Риттер хорош) Как чугунный мост правда стоит😏Марципан) One love ❤️
Вообще, положа руку на сердце, у меня есть к этому шоколаду вопросики по качеству )
Я бы сказала, что нормальный шоколад. Некоторые начинки хорошие, это да
Виктория, что же вы делаете?)))
Некоторые же пытались быть на диете ом-ном-ном-ном...
Наталья, Вы делаете мир (и мой текст) лучше. Спасибо!
Спасибо за такие слова!
Мне нравятся такие слоеные десерты. А тирамису сейчас употребляю в виде десерта в такой баночке (не помню марку, у них йогурты тоже есть). Нежный как крем основа и там парочка нежных кусочков бисквитика. Ох))) тоже захотела вкусняшек
До чего же соблазнительно! Я из сладкого люблю только мороженое, но от такой красоты, что на фото, не отказалась бы)))