Что ест бухгалтер. Давно не ели десертов

Лекарство от негатива. Тирамису — самый популярный в мире десерт.

Прошлая неделя была эмоционально очень сложной, плюс годовая отчетность. Нервы на пределе. Надо подсластить жизнь!

Вопрос: что вкусней всего на свете? Ответ: Сладкое, сливочное, бренди/ликер, кофе, шоколад.

Смешать, но не взбалтывать. И вуаля! Вот оно чудо кондитерского гения — тирамису! И клубники еще сверху.

Мой шедевр

Вид сверху

Хандру, как рукой сняло, остался чистый светлый разум. Показалось, что даже засиял.

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