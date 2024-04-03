💥Викторина. Логическая задачка на закон двойного отрицания

В классической логике есть принцип двойного отрицания, который гласит:
Если неверно, что неверно А, то А верно.
Отсюда следует, что
Если количество отрицания четное, то проще вообще не использовать никаких отрицаний, а если количество отрицаний нечетное, то достаточного и одного.
Предлагаю логическую задачку на закон двойного отрицания:
Спикер безапелляционно отверг домыслы о том, что он собирается отменить приказ о запрете уклонения от поступков, вступающих в противоречие с регламентом нижней палаты парламента. Соответствует ли позиция спикера его функциям?
Анонимная викторина
Делитесь в комментариях, что думаете по этому поводу.
Комментарии18
Пояснительную бригаду - в студию😄
Идея в том, что надо посчитать отрицания.
Эт я понял) Займемся😉
Начем с предмета отрицания, это регламент. Теперь по очереди:
Отрицания
1 - отменить
Теперь Ваша очередь
А первое не "отверг" разве? Не уверена что правильно поняла, что именно является отрицанием.
Да, если по порядку во фразе, то несомненно.
Второе отрицание нашли!
Разложила разу на составляющие, осознала смысл каждой части, проследила последовательность с конца фразы к началу.
я тоже, потому что иначе понять, "кто на ком стоял", было трудно. Потом пересчитала отрицания - совпало))
Попробую-ка я информацию по разрешительному режиму на кассах с конца прочитать... может, понятнее станет...
Может ее надо отразить зеркально? )
Пыталась - не помогло))
Я так в НК разбирала 21 главу))) Граф Пото играет в лото, а графиня Пото знает про то... и далее по тексту))
Очень необходимая буква в алфавите:
А без ѢѢ вообще жить нельзя...
дабл "ять" ))
Виктория, спасибо, что даёте разрядку, а точнее, подзарядку моему мозгу перед квартальной отчетностью!
Вам спасибо!
Прикольная викторина получилась. Мне любопытно наблюдать, как люди отвечают