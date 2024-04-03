💥Викторина. Логическая задачка на закон двойного отрицания

Во время коммуникации обычно хочется, чтобы люди говорили просто и понятно. Но не тут то было, у каждого свои цели, иногда задача оппонента запутать. Рассмотрим один из распространенных вариантов усложнения — многократные отрицания.

В классической логике есть принцип двойного отрицания, который гласит:

Если неверно, что неверно А, то А верно.

Отсюда следует, что

Если количество отрицания четное, то проще вообще не использовать никаких отрицаний, а если количество отрицаний нечетное, то достаточного и одного.

Предлагаю логическую задачку на закон двойного отрицания:

Спикер безапелляционно отверг домыслы о том, что он собирается отменить приказ о запрете уклонения от поступков, вступающих в противоречие с регламентом нижней палаты парламента. Соответствует ли позиция спикера его функциям? Анонимная викторина Да, спикер прекрасно исполняет свои обязанности Ничего не понятно, требуется помощь Нет, фактически спикер призывает к постоянному нарушению регламента Проголосовали 19 человек

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