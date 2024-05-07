Любопытные факты из теории игр. Дилемма заключённого: стратегия победившая «око за око»

Вторая часть (первая здесь)

В соревнованиях на лучшую стратегию для расширенной версии «дилеммы заключенного», в которой участники делают выбор снова раз за разом и помнят предыдущие результаты, стратегия «око за око» выигрывает всегда, если каждый из игроков может контролировать лишь одного из участников соревнования.

Но что будет если один игрок может контролировать некоторое множество участников?

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На 20-й годовщине соревнования командой Университета Саутгемптона из Англии (под руководством проф. Н. Дженнингса) в 2004 г была представлена стратегия, основанная на взаимодействии между программами, с целью получения максимального счета для одной из них.

Университет выставил на чемпионат 60 программ, которые распознавали друг друга по ряду действий на первых пяти–десяти ходах. После чего одна программа всегда сотрудничала, а другая предавала, что давало максимум очков предателю. Если распознавался «чужой», то саутгемптонская программа дальше всё время предавала его, чтобы минимизировать результат соперника.

В итоге стратегии Университета заняли первые три места в соревновании, как и несколько мест подряд ниже.

Итак, в результате победили те кто всегда предавал и «своих» и «чужих» за счет «своих», которые жертвовали собой и всегда предавали «чужих».

А готовы ли вы жертвовать собой и чужими людьми ради «своих»?