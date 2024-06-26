Викторина. Решаем задачи на логику. Закон тождества.

Как не запутаться при коммуникации и отличать истинные суждения от ложных.
Вспоминаем логику и ее первый закон — закон тождества. Любая мысль в процессе рассуждения должна быть тождественной самой себе.
Это означает, что используемые понятия и суждения должны употребляться в одном и том же смысле и значении.
Из закона тождества следует:
нельзя отождествлять различные мысли;
нельзя тождественные мысли принимать за нетождественные
Итак, задача:
Трое путников заплатили за обед 30 руб. и ушли. После их ухода хозяйка обнаружил, что обед стоит 25 руб., и послала 5 руб. с мальчиком вдогонку. Путники взяли по рублю, а 2 руб. оставили мальчику. Вначале они заплатили по 10 руб., а затем получили по рублю обратно, следовательно, они заплатили по 9 руб.; 9 · 3=27, да 2 руб. у мальчика; 27+ 2 = 29. Куда делся 1 рубль?
Нарушен ли закон тождества и как ответить, куда же делся рубль?
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