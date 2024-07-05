Что ест бухгалтер. Быстро и вкусно — ребрышки

Ребрышки, это конечно кости. Но кто любит мясо и не любит погрызть косточки? Я лично таких людей не знаю.
Популярность ребер возникла не на пустом месте. Они содержат белок, коллаген, витамины группы В, С и Е, способствуют укреплению костей и улучшению состояния кожи, волос, ногтей и работы суставов.
А еще их считают отличным антидепрессантом, наверное из-за того, что это отличное дополнение к пиву.
Как относитесь к ребрышкам?
Давайте делиться в комментариях рецептами и фотографиями.
Комментарии12
Первый раз готовил и ел ребрышки) Любые) Готовил говяжьи. Маринад из соевого соуса, молодого чеснока и розмарина (вроде бы он, лимончиком пахнет)😉
Какая красота аппетитная! Надо тоже сделать с розмарином
Опять же, первый раз пробую специю (растение)))) Прикольная штука)))
Да, розмарин отличная специя. Плохо что на даче не могу вырастить.
Че эт? Не приживается или места уже нет?))))
Не растёт, гибнет почему то
В чем лук мариновали?
Ускус, соль, свекольный сок немножко
Логично) Розовый лучок))
У нас рёбрышки неделю назад были. Свиные. Мариновала просто: специи разные и лук- всего побольше. Съели в лет! Мне нравится больше, чем обычный шашлык
Я поддерживаю, что рёбрышки даже лучше )