Что ест бухгалтер. Быстро и вкусно — ребрышки

Доступный и совсем не премиальный продукт, однако при правильном приготовлении являющий собой очень вкусное мясо. Пост о вкуснейших ребрышках.

Ребрышки, это конечно кости. Но кто любит мясо и не любит погрызть косточки? Я лично таких людей не знаю.

Популярность ребер возникла не на пустом месте. Они содержат белок, коллаген, витамины группы В, С и Е, способствуют укреплению костей и улучшению состояния кожи, волос, ногтей и работы суставов.

А еще их считают отличным антидепрессантом, наверное из-за того, что это отличное дополнение к пиву.

Вот такие ребрышки с печеной картошкой, маринованным луком и латуком у нас. Соус “барбекю”. Без пива 😉

Как относитесь к ребрышкам?

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