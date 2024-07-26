Что ест бухгалтер. Рыбка моя.

— Что ты делаешь, чтоб такой умной быть? — Книжки читаю.— Ааа... А я рыбу ем. (с) Полежайкин

Рыба это один из главных продуктов здорового питания из-за содержания незаменимых жирных кислот омега-3 и легкоусвояемости. Практически все ведущие мировые медицинские ассоциации сходятся на том, что рыбу нужно включать в рацион минимум два раза в неделю.

Если нет аллергии, то рыба состоит только из плюсов. Ну почти. Для меня есть только два минуса - это косточки и чешуя. Поэтому чаще всего сама использую в приготовлении готовую филированную рыбу.

Моя бабушка родом из Астраханской области, она была дочкой рыбака, женой рыбака, матерью рыбака и сама рыбачила. Она очень вкусно жарила, запекала, вялила и солила любую рыбку и варила отличную уху. Поэтому я очень люблю самую разную рыбу.

Самый популярный в моей семье рецепт: филе любой рыбы посолить, поперчить, обвалять в муке, поджарить с двух сторон до золотистой корочки, добавить лимонный сок и тимьян.

Это морской окунь в моем исполнении

Если есть в наличии круассан и малосольный лосось, то получится отличный перекус или завтрак

Круассан из с творожным сыром, огурцом и малосольная форель.

Конечно иногда хочется и простой жареной мойвы, ее просто заказываем в местном кафе, там она очень вкусная 😋

Как относитесь к рыбе, часто ли готовите и едите, какие рецепты любимые? Делитесь своими историями, рецептами и фотографиями в комментариях