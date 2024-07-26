Что ест бухгалтер. Рыбка моя.

Рыба это один из главных продуктов здорового питания из-за содержания незаменимых жирных кислот омега-3 и легкоусвояемости. Практически все ведущие мировые медицинские ассоциации сходятся на том, что рыбу нужно включать в рацион минимум два раза в неделю.
Если нет аллергии, то рыба состоит только из плюсов. Ну почти. Для меня есть только два минуса - это косточки и чешуя. Поэтому чаще всего сама использую в приготовлении готовую филированную рыбу.
Моя бабушка родом из Астраханской области, она была дочкой рыбака, женой рыбака, матерью рыбака и сама рыбачила. Она очень вкусно жарила, запекала, вялила и солила любую рыбку и варила отличную уху. Поэтому я очень люблю самую разную рыбу.
Самый популярный в моей семье рецепт: филе любой рыбы посолить, поперчить, обвалять в муке, поджарить с двух сторон до золотистой корочки, добавить лимонный сок и тимьян.
Если есть в наличии круассан и малосольный лосось, то получится отличный перекус или завтрак
Конечно иногда хочется и простой жареной мойвы, ее просто заказываем в местном кафе, там она очень вкусная 😋
Как относитесь к рыбе, часто ли готовите и едите, какие рецепты любимые? Делитесь своими историями, рецептами и фотографиями в комментариях
Комментарии58
Виктория, спасибо за вкусняцкий пост🤩
Ммм...
Ммм...^2 (в квадрате)
Щааааа поковыряюсь в своих фотокарточках😉
ФотоКарточках??? 😄
Ага) Зацепило внимание😉
К жареной рыбке - помидор, базилик, моцарелла (что-то не пойму, что там такое)? 🤔
Да, все так. и еще петрушка с лимоном.
Ммм^3😄
Жареная рыбка, мнямс... с детства люблю жареных карасиков, особенно сгрызть плавнички )) Конечно, от сёмги тоже не откажусь, но там другие способы приготовления - помалосолить, на пару, запечь или на гриле
О, да! Это очень, очень классно
И карасики любовь с детства, если бы их не чистить еще ))
если бы в них не было бы столько костей. А то же ж даже уже готовое хавать...... Не столько наелся, сколько уморился выбирать...
Надо правильно жарить. Есть способ пожарить так, что косточки выжариваются полностью.
Мелкие карасики прекрасно прожариваются, идут как семечки
У нас как семечки идёт "бель", которую отец и брат приносят с зимней рыбалки. Как говорит отец - размер "с ладошку".