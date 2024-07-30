Четвертый закон логики. Закон достаточного основания. Викторина

Всякое положение для того, чтобы считаться вполне достоверным, должно быть доказанным, т. е. должны быть известны достаточные основания, в силу которых оно считается истинным.
Впервые сформулирован Лейбницем в работе «Монадология» следующим образом:
«…ни одно явление не может оказаться истинным или действительным, ни одно утверждение справедливым, — без достаточного основания, почему дело обстоит так, а не иначе, хотя эти основания в большинстве случаев вовсе не могут быть нам известны».
Закон достаточного основания относится к логическому мышлению, которое принимает суждения, не основанные на вере и против всех типов предрассудков и суеверий. Он выражает основные свойства логических рассуждений, которые называются обоснованностью или очевидностью. Ограничивая принятие утверждений исключительно на веру, этот закон действует как надежное сдерживающее средство для любого интеллектуального мошенничества и является одним из основных принципов науки.
Доказательства могут быть как эмпирическими, так и теоретическими.
Следует различать факты, обоснованное суждение и мнение
Пример эмпирического доказательства:
До конца XVII века считалось, что лебеди бывают только белыми. Основанием были наблюдения. Никто из европейцев никогда не видел лебедей другого цвета. Первым из европейцев чёрных лебедей Австралии упоминает в 1697 году путешественник Виллем де Вламинк. Однако сообщение о том, что кто-то что-то видел не оказалось достаточным основанием для подтверждения существования черных лебедей. И только в 1726 году, когда две особи были пойманы и предъявлены широкому обществу, существование черных лебедей было подтверждено фактами. С тех пор считается общим местом и никаких сомнений в существовании черных лебедей не возникает.
Для тренировки логики предлагаю несколько заданий из теста Войнаровского, в которых на основании неких фактов нужно отметить обоснованное суждение:
1. Если почесать угубка за ухом, он начнет довольно шипеть. Если угу-бок довольно зашипит, то молоко поблизости скиснет.
Анонимная викторина
2. Всех, кто громко обуривает, обязательно съедают. Все ухмырки по-стоянно громко обуривают.
Анонимная викторина
3. В реках близ Тимуграда обитает и вобла, и щука.
Анонимная викторина
4. Вася бросил проходить этот тест, ответив только на 28 вопросов.
Анонимная викторина
5. Если обрадовать бушку, она даст молока. Бушка обрадуется, если дернуть ее за хвост.
Анонимная викторина
Как Вам такое задание, сложное или нет? Пишите в комментариях свое обоснованное или не обоснованное мнение обо всем этом.
Комментарии29
Правильно ответила на 3 из 5-и)) Интересный тест! Спасибо, Виктория!
Хороший результат. В оригинальном тесте Войнаровского 30 вопросов
2/5 методом Просто выбирай второй пункт😁 Кто такие Угубок и Бушок (или Бушка)?🤔
интересный вопрос ))
Скорее всего они живые объекты
Кстати, если бы я оставила оригинальную последовательность вариантов, то правильных было бы три
Так видит Шедеврум этих существ: Угубок и Угу-бок
который на кота похож - милый и видимо умный ))
Бушок)
Странный он, выглядит добряком, потому что в цветочках.
Чисто синтаксически Бушка женского рода.
Гигачат мне нарисовал песика со стаканом молока и чьим то хвостом ))
Ну все - расходимся) Ничего милее мы сегодня уже не увидим)))
У меня бушку вот такой гига нарисовала))
Этот Бушка реально может дать молока, потому что у него два, но за хвост его дергать страшно ))
Молоко бы я у нее тоже не рискнула брать))
Это кто-то из Нарнии
4/5. В целом умею отвечать, но по жизни эти знания не пригождаются. Все лгут, выкручиваются, а тот, кто это замечает - по мнению Всех непозитивный человек, нерадостная Бушка)
По иронии судьбы позитивизм как раз за эмпирические исследования и против всяких выкручиваний
А я думала логика нужна для нахождения истины, так вот истина никого не интересует. В быту, конечно же. Не при ИФНС будет сказано)
Хм.. логика нужна, чтобы найти правильный ответ на вопрос. Собственно вопрос в том что есть истина. Может вполне оказаться что и для этого логика подходит.
Кот Шредингера жив или мертв? Не все вопросы имеют логический ответ.
А когда мы женскую логику увидим в тестах?)
Если в моих, то никогда, потому что "логика не делится по гендеру, она либо есть, либо нет". Вопрос о достаточности основания для умозаключений, может относиться к гендеру
ок, тогда будем квазиматричную логику изучать, уверена, что это и есть женская
Начинаю изучать. Когда/если разберусь напишу пост.
очень интересно!