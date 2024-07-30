Четвертый закон логики. Закон достаточного основания. Викторина

А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть. (с) Алиса в стране чудес.

Всякое положение для того, чтобы считаться вполне достоверным, должно быть доказанным, т. е. должны быть известны достаточные основания, в силу которых оно считается истинным.

Впервые сформулирован Лейбницем в работе «Монадология» следующим образом:

«…ни одно явление не может оказаться истинным или действительным, ни одно утверждение справедливым, — без достаточного основания, почему дело обстоит так, а не иначе, хотя эти основания в большинстве случаев вовсе не могут быть нам известны».

Закон достаточного основания относится к логическому мышлению, которое принимает суждения, не основанные на вере и против всех типов предрассудков и суеверий. Он выражает основные свойства логических рассуждений, которые называются обоснованностью или очевидностью. Ограничивая принятие утверждений исключительно на веру, этот закон действует как надежное сдерживающее средство для любого интеллектуального мошенничества и является одним из основных принципов науки.

Доказательства могут быть как эмпирическими, так и теоретическими.

Следует различать факты, обоснованное суждение и мнение

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Пример эмпирического доказательства:

До конца XVII века считалось, что лебеди бывают только белыми. Основанием были наблюдения. Никто из европейцев никогда не видел лебедей другого цвета. Первым из европейцев чёрных лебедей Австралии упоминает в 1697 году путешественник Виллем де Вламинк. Однако сообщение о том, что кто-то что-то видел не оказалось достаточным основанием для подтверждения существования черных лебедей. И только в 1726 году, когда две особи были пойманы и предъявлены широкому обществу, существование черных лебедей было подтверждено фактами. С тех пор считается общим местом и никаких сомнений в существовании черных лебедей не возникает.

Любопытный пример суждений об их обоснованности судите сами

Для тренировки логики предлагаю несколько заданий из теста Войнаровского, в которых на основании неких фактов нужно отметить обоснованное суждение:

1. Если почесать угубка за ухом, он начнет довольно шипеть. Если угу-бок довольно зашипит, то молоко поблизости скиснет. Анонимная викторина если не чесать угубка за ухом, то молоко поблизости не скиснет; если почесать угубка за ухом, молоко поблизости скиснет; молоко вдалеке никогда не скисает от чесания угубков. Проголосовал 21 человек

2. Всех, кто громко обуривает, обязательно съедают. Все ухмырки по-стоянно громко обуривают. Анонимная викторина все, кто громко обуривает,- ухмырки; некоторых ухмырков не съедают всех ухмырков обязательно съедают; некоторых ухмырков не съели. Проголосовали 2 человека

3. В реках близ Тимуграда обитает и вобла, и щука. Анонимная викторина в реках близ Тимуграда не бывает воблы; в реках близ Тимуграда обитает щука; в реках близ Тимуграда обитает только вобла и щука Проголосовали 20 человек

4. Вася бросил проходить этот тест, ответив только на 28 вопросов. Анонимная викторина Вася устал, проходя тест; Вася заколебался, проходя тест; Вася не закончил тест. Проголосовали 20 человек

5. Если обрадовать бушку, она даст молока. Бушка обрадуется, если дернуть ее за хвост. Анонимная викторина если дернуть бушку за хвост, она даст молока никто не обрадуется, если дернуть его за хвост если не дернуть бушку за хвост, она не даст молока. Проголосовали 20 человек

Как Вам такое задание, сложное или нет? Пишите в комментариях свое обоснованное или не обоснованное мнение обо всем этом.