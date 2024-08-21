Классическая вероятность. Викторина

Чем больше у вас будет желаний — тем больше их сбудется. Теория вероятности. Главное — желайте!

Мир детерминирован или случаен? Есть ли свобода воли или демон Лапласа возможен? Вопросы не простые, но актуальные на протяжении веков. Пока философы с ними разбираются, попробуем подстелить соломки и научиться считать вероятности и заодно приготовим арбузное мохито.

Классическое определение вероятности

Случайный опыт (эксперимент, наблюдение, испытание) - это некоторое действие, которое можно повторить большое количество раз в одинаковых условиях, а результат этого действия зависит от случая и его невозможно предсказать.

Случайным событием называется событие, которое при осуществлении некоторых условий может произойти или не произойти. Например, выпадение решки при подбрасывании монеты

Случайные события называются несовместными в данном испытании, если никакие два из них не могут появиться вместе. Например, выпадение орла и решки одновременно

Случайные события образуют полную группу, если при каждом испытании может появиться любое из них и не может появиться какое-либо иное событие, несовместное с ними. Например, монета идеальная и не может встать на ребро, полную группу составляют орёл и решка.

Рассмотрим полную группу равновозможных несовместных случайных событий. Такие события будем называть исходами или элементарными событиями. Исход называется благоприятствующим появлению события АА, если появление этого исхода влечет за собой появление события АА.

Вероятностью события A называют отношение числа M благоприятствующих этому событию исходов к общему числу N всех равновозможных несовместных элементарных исходов, образующих полную группу. P(A)=M/N

Свойство 1. Вероятность достоверного события равна 1

Свойство 2. Вероятность невозможного события равна 0.

Свойство 3. Вероятность случайного события есть положительное число, заключенное между нулем и единицей.

Итак, вероятность любого события удовлетворяет двойному неравенству 0≤P(A)≤1

Попробуем решить достаточно простую задачу на гипергеометрическое распределение. Сложное слово простая суть, это задачи на выбор без возвращения из некоторой совокупности объектов (шаров, деталей, билетов, учебников и т.д.) нужных нам объектов (красных шаров, бракованных деталей, выигрышных билетов и т.д.)

Используем обозначения:

N – общее количество предметов

D – один вид объекта

Вероятность выбрать k определенных объектов из наудачу вынутых без возвращения из n элементов вычисляется по формуле:

формула из википедии, Y не обращайте внимания

Где биномиальный коэффициент

Делаем арбузное мохито:

В большом бокале смешали порванные листья мяты, разрезанный на кусочки лайм и сахар. Толкушкой хорошо раздавили, чтобы лайм пустил сок. Добавили ром и лед. Теперь надо добавить 5 арбузных шариков, все перемешать и выпить отличный коктейль.

Арбузные шарики перемешаны с дынными и находятся в банке с узким горлышком, можно достать только по одному. Мы точно знаем, что в банке есть ровно 6 арбузных и 8 дынных, всего 14. Найдем вероятность, что за 5 доставаний нам удастся сделать арбузное мохито. Анонимная викторина 0,357 0,5 1,25 0,00299 Проголосовали 7 человек

Сложная ли задача, пишите в комментариях. Честно считали или интуитивно понятно (плюс/минус), что в результате должно получиться?