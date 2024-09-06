Что ест бухгалтер. Дыня или Арбуз. Опрос-батл

Когда плод попадает к повару и ботанику, у каждого из них может быть разное мнение насчет этого плода.

Повару не так уж важно, как этот плод назовет ботаник, ему важен вкус, размер и есть ли это сырым или надо разводить огонь и готовить. С точки зрения повара арбуз несомненно скорее десертный фрукт, потому он сладкий его едят сырым и он совсем не ягода, потому что слишком большой.

Ботаник будет обращать внимание только на строение плода. Для него арбуз — это плод с семенами. Есть много типов плодов и арбуз - это тыквина.

В конце лета и начале осени к нам на стол попадают вкусные сладкие тыквины, которые мы едим как десертные фрукты.

Арбузы – хорошо утоляют жажду, вкусные, хрусткие. Из-за очень большого количество воды и калия, говорят, что «чистит» почки и снижает риск образования в них конкрементов; содержит витамины А и С

Дыня – ароматная, сладкая, нежная; содержит серотонин, у нее ниже гликемический индекс, чем у арбуза и больше клетчатки, витаминов С, А, калия

Обычно люди в своих предпочтениях делятся на три категории: одни любят арбуз, другие — дыню, а третьим по душе и то и другое.

Посмотрим что победит среди клерков Анонимный опрос Только Арбуз Всегда Дыня Беру и дыню и арбуз Не люблю ни дыню ни арбуз Проголосовать Проголосовал 1 человек

У меня фруктовый салат с дыней и арбузные шарики.

Фрутовые салат: Дяня, банан, персик, виноград, клубника

Мои арбузные шарики. Делалаются специальной ложечкой-нуазеткой

Видела множество рецептов не фруктовых салатов и с дыней и с арбузами. Сама не рискую такое готовить.

Пишите в комментариях, что готовите с этими замечательными плодами или едите их «живьем». А может не любите такое, обязательно пишите в чем причина.