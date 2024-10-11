Что ест бухгалтер. Вкусняшки, когда заболел

Когда болеешь и врач дает распечатку того чего теперь нельзя есть, в голове возникает мысль: Что делать? А что же можно тогда?
Вот и в моей жизни были такие моменты несколько раз и оказалось не все так плохо. Главное в лечебном питании это соблюсти КБЖУ и снять нагрузку с больного органа.
После того как мне надоело есть гречку с морковкой, у меня родился отличный рецепт салата для диеты No 5.
Это почти Цезарь: вареная куриная грудка, листья салата, сухарики собственного приготовления, обезжиренный сыр, помидоры или огурцы.
Для заправки: греческий йогурт или кефир, куриный бульон (немножко), оливковое масло, бальзамический уксус (совсем немножко), разрешенная зелень (петрушка, орегано, укроп), щепотка соли.
Незаменимый при высокой температуре куриный бульончик с сухариками
И всем полезный отвар шиповника с мармеладками
Пишите в комментариях, какие у вас любимые рецепты для лечебного питания. Чем лечитесь, друзья?
Комментарии11
Виктория, очень актуально! Прямо в тему, куриный бульон уже есть. Себе цезарь сделаю такой легкий, как у вас. Спасибо!
Если можно чеснок, то надо обязательно зубчик раздавить и в заправку положить. Станет вкуснее намного )
Насколько мне помнится, при лечебном столе №5 помидоры нельзя)
А вообще, так из всех это самая недеетичная диета))
Строгого запрета на помидоры нет, их можно очень ограничено. Болезни разные и лучше спросить у врача в любом случае, конечно.
Мне больше всех нравится мед диета № 11, в смысле еды.
стол отличатся повышенной калорийностью и объемными приемами пищи. ))
Ну я читала и в распечатке диеты №5, данной мне когда-то врачом было указано, что томаты нельзя
Я ж не спорю, в моей распечатке сначала даже куриной грудки не было, а были только обезжиреный творог, картошка, макароны, гречка, яблоки, морковка, кисломолочка и желе ))
Потом появилось побольше продуктов и мясо/рыба и немного помидор, огурцы и зелень
Плов. В Средней Азии им лечили всё. Если слишком тяжело значит шурпа.
Рис в принципе отличная вещь и полезная, конечно
Напишите, как готовите плов