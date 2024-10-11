Что ест бухгалтер. Вкусняшки, когда заболел

Когда болеешь и врач дает распечатку того чего теперь нельзя есть, в голове возникает мысль: Что делать? А что же можно тогда?

Вот и в моей жизни были такие моменты несколько раз и оказалось не все так плохо. Главное в лечебном питании это соблюсти КБЖУ и снять нагрузку с больного органа.

После того как мне надоело есть гречку с морковкой, у меня родился отличный рецепт салата для диеты No 5.

Это почти Цезарь: вареная куриная грудка, листья салата, сухарики собственного приготовления, обезжиренный сыр, помидоры или огурцы.

Для заправки: греческий йогурт или кефир, куриный бульон (немножко), оливковое масло, бальзамический уксус (совсем немножко), разрешенная зелень (петрушка, орегано, укроп), щепотка соли.

Как Вам мои новые тарелки?

Незаменимый при высокой температуре куриный бульончик с сухариками

Бульон можно заморозить, чтобы не возиться с варкой при необходимости

И всем полезный отвар шиповника с мармеладками

Мармеладки арбузные, мои любимые

Пишите в комментариях, какие у вас любимые рецепты для лечебного питания. Чем лечитесь, друзья?