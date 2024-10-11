В Виктория
Бухгалтеры

Что ест бухгалтер. Вкусняшки, когда заболел

— Здорово, Кострома! — Здоровенько! (с).
Что ест бухгалтер. Вкусняшки, когда заболел

Когда болеешь и врач дает распечатку того чего теперь нельзя есть, в голове возникает мысль: Что делать? А что же можно тогда?

Вот и в моей жизни были такие моменты несколько раз и оказалось не все так плохо. Главное в лечебном питании это соблюсти КБЖУ и снять нагрузку с больного органа.

После того как мне надоело есть гречку с морковкой, у меня родился отличный рецепт салата для диеты No 5.

Это почти Цезарь: вареная куриная грудка, листья салата, сухарики собственного приготовления, обезжиренный сыр, помидоры или огурцы.
Для заправки: греческий йогурт или кефир, куриный бульон (немножко), оливковое масло, бальзамический уксус (совсем немножко), разрешенная зелень (петрушка, орегано, укроп), щепотка соли.

Как Вам мои новые тарелки?

Незаменимый при высокой температуре куриный бульончик с сухариками

Бульон можно заморозить, чтобы не возиться с варкой при необходимости

И всем полезный отвар шиповника с мармеладками

Мармеладки арбузные, мои любимые

Пишите в комментариях, какие у вас любимые рецепты для лечебного питания. Чем лечитесь, друзья?

Комментарии

11
  • Наталия Лукина

    Виктория, очень актуально! Прямо в тему, куриный бульон уже есть. Себе цезарь сделаю такой легкий, как у вас. Спасибо!

  • Алейда

    Насколько мне помнится, при лечебном столе №5 помидоры нельзя)

    А вообще, так из всех это самая недеетичная диета))

    • В Виктория
      Главный бухгалтер

      Строгого запрета на помидоры нет, их можно очень ограничено. Болезни разные и лучше спросить у врача в любом случае, конечно.

      Мне больше всех нравится мед диета № 11, в смысле еды.

      стол отличатся повышенной калорийностью и объемными приемами пищи. ))

      • Алейда

        Ну я читала и в распечатке диеты №5, данной мне когда-то врачом было указано, что томаты нельзя

        • В Виктория
          Главный бухгалтер

          Я ж не спорю, в моей распечатке сначала даже куриной грудки не было, а были только обезжиреный творог, картошка, макароны, гречка, яблоки, морковка, кисломолочка и желе ))

          Потом появилось побольше продуктов и мясо/рыба и немного помидор, огурцы и зелень

  • Джон Вокер

    Плов. В Средней Азии им лечили всё. Если слишком тяжело значит шурпа.