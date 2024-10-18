Что ест бухгалтер. А что на завтрак?

На днях прочитала новость об одном занимательном исследовании. Как оказалось мужчинам и женщинам нужен разный набор продуктов с утра, чтобы правильно активировать метаболизм.
Употребляемые на завтрак продукты запускают процесс пищеварения, а также обеспечивают организм энергией на весь день.
Согласно исследованию «женщины склонны сохранять больше жира, чем мужчины, в период абсорбции, но демонстрируют значительно более высокое окисление жира в период после абсорбции.»
Это все значит, что мужчинам на завтрак полезнее употреблять сложные углеводы: цельнозерновые каши, гречку, бобовые, сладкие фрукты. Женщинам рекомендуются продукты содержащие полезные жиры: авокадо, рыбу, орехи и натуральные растительные масла.
У нас на завтрак были бутерброды и чай.
В продолжение темы войны полов анекдот:
Пожилая пара, муж с женой сидят утром и пьют чай. Муж обращается к жене:
— Дорогая, подай мне сахар.
Жена тянется через весь стол и как даст кулаком в лицо мужу. Тот в шоке:
— За что, любимая?
— Это тебе за 45 лет неудачного секса!
Завтрак продолжается. Через какое—то время муж встает и как ударит жену по лицу, та аж со стула упала.
— А это за что??? — спрашивает жена.
— А ты откуда, стерва, знаешь разницу между удачным и неудачным сексом?
Что у вас обычно на завтрак? Делитесь любимыми рецептами в комментариях.
Комментарии21
Виктория, привет😉Мммм бутербродики) Недавно делал с болгарским перцем вместо огурца.
Привет, Владислав!
Перчик я тоже люблю )
Мы сегодня не будем напрягать мозги? (
На сегодня у автора мозги уже перенапряглись))) Возьму творческую паузу и просто потуплю😄
Всё, на что хватило - в телегу закинул приколюшку⏪
Принимаю участие в зарплатном проекте одного предприятия. Все как я люблю: Я же вам говорил, мутиология и всё в таком духе😄Интересный кейс😎
Это очень полезно иногда (в большинстве случаев).
Как-нибудь, когда появятся силы и средства расскажите, интересно что там за мутиология
А хлебушек для бутеров жареный?
Что-то не припомню, чтобы я так ел. Прикольно.
Да, это темный хлеб пожареный, гренка
Ну вот! Теперь гренок с чесноком и сыром захотелось)))
Кстати, это отличный завтрак! )
у меня всю неделю поСудный день, на чем жарите? какие сковороды?
Просыпаюсь я довольно рано, есть в это время организм еще не готов. Поэтому в шесть утра только большой бокал кофе с молоком и ложкой мёда. А вот через часа два-три можно уже бутербродик с чайком сообразить.)) Это в будние дни.
В выходные завтраки поинтереснее, конечно. Варианты: блинчики-оладушки, холодные или горячие бутерброды, кашки разные. По настроению.
Все классные варианты!
Кофе с медом) Прикольно)
Ага. Давно так делаю. Стараюсь минимизировать количество сахара. Чай не подслащиваю ни чем, а вот кофе не могу не сладкий пить. Мед хотя бы полезен. Люблю подсолнечниковый мед или с акации - у них не терпкий мягкий вкус.
Все едят одно и тоже, типа "чё дали" или разное? )
Кто что хочет. По выходным утром перекличка: кому что на завтрак?! За ответ "не знаю" - пять рублей в копилку)
Класс! Надо взять на заметку такой лайфхак ))
Татьяна, крутяк! Такой прием можно применять в управлении)) Надо подумать над этим. Пять рублей в копилку на чай/кофе😄Ну тема ващееее)))