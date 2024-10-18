Что ест бухгалтер. А что на завтрак?

Исследования говорят, что завтрак — один из самых значимых приемов пищи и что, оказывается, набор полезных продуктов для мужчин и женщин отличается. Что ест бухгалтер на завтрак — в материале!

На днях прочитала новость об одном занимательном исследовании. Как оказалось мужчинам и женщинам нужен разный набор продуктов с утра, чтобы правильно активировать метаболизм.

Употребляемые на завтрак продукты запускают процесс пищеварения, а также обеспечивают организм энергией на весь день.

Согласно исследованию «женщины склонны сохранять больше жира, чем мужчины, в период абсорбции, но демонстрируют значительно более высокое окисление жира в период после абсорбции.»

Это все значит, что мужчинам на завтрак полезнее употреблять сложные углеводы: цельнозерновые каши, гречку, бобовые, сладкие фрукты. Женщинам рекомендуются продукты содержащие полезные жиры: авокадо, рыбу, орехи и натуральные растительные масла.

У нас на завтрак были бутерброды и чай.

Бутерброды мужские и женские. Угадаете какие чьи?

В продолжение темы войны полов анекдот:

Пожилая пара, муж с женой сидят утром и пьют чай. Муж обращается к жене:

— Дорогая, подай мне сахар.

Жена тянется через весь стол и как даст кулаком в лицо мужу. Тот в шоке:

— За что, любимая?

— Это тебе за 45 лет неудачного секса!

Завтрак продолжается. Через какое—то время муж встает и как ударит жену по лицу, та аж со стула упала.

— А это за что??? — спрашивает жена.

— А ты откуда, стерва, знаешь разницу между удачным и неудачным сексом?

Что у вас обычно на завтрак? Делитесь любимыми рецептами в комментариях.