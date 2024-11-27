Поспать днем и не огрести от начальства

Расслабленная Европа
Держу пари, что побывав в Испании вы были удивлены тамошней традиции, когда в середине дня жизнь замирает часа на два - три, закрываются рестораны, музеи, банки и другие учреждения, потому что сиеста.
Сиеста – это время, отведенное на обеденный отдых, в том числе, и на сон, это позволяет избегать изнурительной в летнюю жару работы на открытом воздухе. По мнению испанцев послеобеденный сон расслабляет и омолаживает. Традиция настолько укоренилась у испанского народа, что, не смотря, на то, что сейчас Испания принимает множество туристов и на открытом воздухе работает мало кто, местные жители не спешат отказываться от возможности передохнуть в обеденный зной. В 2005 году сиеста была отменена только для госслужащих. Думаю, что они расстроены.
В соседней Андорре жители также имеют право на сиесту.
Трудолюбивая Азия
«Война войной, а сон по расписанию».
В Китае спят все и везде, где только можно и нельзя уснуть. Офисные работники засыпают прямо за своими столами, прислонившись к стенке или используя руки/одежду/рюкзак в качестве подушки, приносят раскладушки или откидывающиеся кресла, рабочие иногда спят прям на полу цеха, в офисах менеджеры высшего звена спят на диванчиках в своих кабинетах, многие работодатели для персонала устраивают комнаты отдыха с местами для сна. Какой бы ни был аврал на работе, все во время пообедают и уснут.
Что в Японии?
Сон днем это особо почитаемое явление и уснувшего человека никто не рискнет ни обвинять уснувшего в лени и тем более не станет будить. И все это из-за культа работы. Хроническая усталость японцев приводит ко многочисленным заболеваниям и смертям. Инэмури - символ истощения сотрудников. Считается, что человек работал настолько самоотверженно, что довел себя до истощения сил и засыпает прямо на работе. Некоторые японские компании берут заботу о здоровье своих сотрудников в свои руки. Они предлагают им обеденный сон – хируме.
А что в России?
В России, как известно, сон только для детей. (Всем, кто спал в детском саду мое сердечко)
Однако, так было не всегда. Лжедмитрий I шокировал тогдашних москвичей тем, что не спал днем. Что по легенде и сыграло решающую роль в его печальной судьбе.
К чему бы все эти любопытные факты?
Исследования показывают, что дневной сон приносит много пользы:
способствует улучшению умственной деятельности и памяти, повышению бдительности, внимания и скорости реакции
повышает продуктивность и креативность
снижает уровень стресса, раздражительность и импульсивность
улучшает способности осваивать новые двигательные навыки, например, махи в гольфе или игру на музыкальном инструменте
снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Как вы относитесь к дневному сну, считаете его проявлением лени или болезни или считаете полезным и нормальным явлением? Хотели бы вспомнить традицию предков?
Комментарии21
Хирумэ мне только снится😁Иногда реально плющит посреди дня
Особенно летом, когда жарко или зимой, когда облачно. Иногда 20 минут сна буквально и как новенький
От нагрузки еще зависит, бывает реальный мозговой перегруз. И просто вырубает. Защитная реакция мозга наверное.
да, после стресса еще
Возьмите подушечку:
Если хочется работать - ляг поспать и всё пройдёт!
🤣
Правильно!
А если просто так не разрешают... если устали на работе, просто принесите стремянку и ложитесь под нее если кто то зайдет вы можете сказать что упали и потеряли сознание
У нас так уборщица в архиве иногда спит, именно рядом со стремянкой. Я еще удивлялась почему там, теперь понятно ))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Мужик пошёл косить луга и заснул, а Счастье ходило по свету.
Подошло Счастье к Мужику и сказало:
— Вот он вместо работы спит, а потом не сберёт сено за погоду, на меня, на Счастье, скажет.
Скажет: мне счастья нет.
Если во время сенокоса инфаркт настигнет от перегрузки, то ни Счастья не надо ни сена
Поутру Лев Толстой выходил на покос. Махал косой и думал:
- До чего ж хорошо! Только тяжкий физический труд позволяет человеку мыслить, чувствовать и совершенствоваться.
Крестьяне, стоявшие поодаль, говорили так:
- Почто барин капусту косит?
- Кто ж их, образованных, разберет?
Не, я не могу днём спать. Мне потом плохо очень
ну так если плохо - лучше всего лечь! А там глядишь, и уснёшь!