Поспать днем и не огрести от начальства

Держу пари, что побывав в Испании вы были удивлены тамошней традиции, когда в середине дня жизнь замирает часа на два - три, закрываются рестораны, музеи, банки и другие учреждения, потому что сиеста.

Сиеста – это время, отведенное на обеденный отдых, в том числе, и на сон, это позволяет избегать изнурительной в летнюю жару работы на открытом воздухе. По мнению испанцев послеобеденный сон расслабляет и омолаживает. Традиция настолько укоренилась у испанского народа, что, не смотря, на то, что сейчас Испания принимает множество туристов и на открытом воздухе работает мало кто, местные жители не спешат отказываться от возможности передохнуть в обеденный зной. В 2005 году сиеста была отменена только для госслужащих. Думаю, что они расстроены.

В соседней Андорре жители также имеют право на сиесту.