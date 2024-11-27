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Поспать днем и не огрести от начальства

О мировых традициях послеобеденного сна читайте в статье.

Расслабленная Европа

Держу пари, что побывав в Испании вы были удивлены тамошней традиции, когда в середине дня жизнь замирает часа на два - три, закрываются рестораны, музеи, банки и другие учреждения, потому что сиеста.  

Сиеста – это время, отведенное на обеденный отдых, в том числе, и на сон, это позволяет избегать изнурительной в летнюю жару работы на открытом воздухе. По мнению испанцев послеобеденный сон расслабляет и омолаживает. Традиция настолько укоренилась у испанского народа, что, не смотря, на то, что сейчас Испания принимает множество туристов и на открытом воздухе работает мало кто, местные жители не спешат отказываться от возможности передохнуть в обеденный зной. В 2005 году сиеста была отменена только для госслужащих. Думаю, что они расстроены.

В соседней Андорре жители также имеют право на сиесту.

 Трудолюбивая Азия

«Война войной, а сон по расписанию».

В Китае спят все и везде, где только можно и нельзя уснуть. Офисные работники засыпают прямо за своими столами, прислонившись к стенке или используя руки/одежду/рюкзак в качестве подушки, приносят раскладушки или откидывающиеся кресла, рабочие иногда спят прям на полу цеха, в офисах менеджеры высшего звена спят на диванчиках в своих кабинетах, многие работодатели для персонала устраивают комнаты отдыха с местами для сна. Какой бы ни был аврал на работе, все во время пообедают и уснут.

Что в Японии?

Сон днем это особо почитаемое явление и уснувшего человека никто не рискнет ни обвинять уснувшего в лени и тем более не станет будить. И все это из-за культа работы. Хроническая усталость японцев приводит ко многочисленным заболеваниям и смертям. Инэмури - символ истощения сотрудников. Считается, что человек работал настолько самоотверженно, что довел себя до истощения сил и засыпает прямо на работе. Некоторые японские компании берут заботу о здоровье своих сотрудников в свои руки. Они предлагают им обеденный сон – хируме. 

А что в России?

В России, как известно, сон только для детей. (Всем, кто спал в детском саду мое сердечко)

Однако, так было не всегда. Лжедмитрий I шокировал тогдашних москвичей тем, что не спал днем. Что по легенде и сыграло решающую роль в его печальной судьбе.

 К чему бы все эти любопытные факты?

 Исследования показывают, что дневной сон приносит много пользы:

  • способствует улучшению умственной деятельности и памяти, повышению бдительности, внимания и скорости реакции

  • повышает продуктивность и креативность

  • снижает уровень стресса, раздражительность и импульсивность

  • улучшает способности осваивать новые двигательные навыки, например, махи в гольфе или игру на музыкальном инструменте

  • снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Как вы относитесь к дневному сну, считаете его проявлением лени или болезни или считаете полезным и нормальным явлением? Хотели бы вспомнить традицию предков?

Комментарии

21
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Мужик пошёл косить луга и заснул, а Счастье ходило по свету.

    Подошло Счастье к Мужику и сказало:

    — Вот он вместо работы спит, а потом не сберёт сено за погоду, на меня, на Счастье, скажет.

    Скажет: мне счастья нет.

      • Алексей Т.

        Поутру Лев Толстой выходил на покос. Махал косой и думал:
        - До чего ж хорошо! Только тяжкий физический труд позволяет человеку мыслить, чувствовать и совершенствоваться.
        Крестьяне, стоявшие поодаль, говорили так:
        - Почто барин капусту косит?
        - Кто ж их, образованных, разберет?

  • Алейда

    Не, я не могу днём спать. Мне потом плохо очень

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Мне потом плохо очень

      ну так если плохо - лучше всего лечь! А там глядишь, и уснёшь!