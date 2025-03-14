Что ест бухгалтер. Мясо на завтрак

В статье рассмотрим причины, по которым есть мясо полезно даже по утрам.

Мясо в первую очередь — это источник белка, который защищает мышечную ткань от атрофии, поддерживает минеральную плотность костей. Содержащиеся в мясных продуктах витамины группы В нормализуют обменные процессы, и самое важное обеспечивают нормальную работу головного мозга, а Цинк отвечает за формирование иммунитета и нервной системы.

Исследования показывают, что у людей, которые придерживаются вегетарианской системы питания, риск инсультов, встречается чаще на 20%, чем у мясоедов именно из-за недостатка витамина В12.

Умеренное употребление красного мяса несущественно влияет на процессы, связанные с заболеванием сердечно-сосудистой системы, на количество инфарктов и преждевременную смертность.

Нашему организму все равно, откуда брать белки, — из яиц, творога или мяса. Если предстоит тяжелый день, то мясо на завтрак – подходит идеально.



Мировой опыт показывает, что мясо на завтрак — вполне нормальная практика. Всем известный английский завтрак – это бекон или сосиски с жареными яйцами, грибы, помидоры и тосты с мармеладом и джемом. Традиционный турецкий завтрак - соленый сыр, вареные яйца, оливки, пряные колбаски, яичница, помидоры черри и традиционные лепешки борек с кусочками масла. По всему Китаю распространен дим-сам — китайские пельмени делают из тонкого рисового теста и готовят на пару.



Такой завтрак был у меня на 8 марта, его готовили мужчины.

Отбивная из свинины (нежирная), печеные грибы, черри

Кроме отбивной запекли в духовке очень вкусные грибочки. Рекомендую, вот рецепт

Десерт — сушеная клубника и персик

А какое мясо вы предпочитаете на завтрак, пишите комментарии, делитесь рецептами