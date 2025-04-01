Что ест бухгалтер. Грибы, если иногда, то можно

Первого апреля пост о самом веселом продукте - грибах.
О вреде ядовитых грибов не будет говорить, это и так понятно.
Однако, даже съедобные грибы могут принести немалый вред:
- плохо перевариваются в желудочно-кишечном тракте из-за большого содержания в них хитина
- замедляют выделение желудочного сока, в результате чего может ухудшаться не только переваривание самих грибов, но и другой пищи, съеденной вместе с ними
- грибы обладают способностью накапливать вредные вещества
В общем, недостатков у них выше крыши, поэтому есть рекомендуется редко и не только лишь всем.
Теперь о пользе:
В грибах есть витамины: А, вся группа В, D, Е, РР; минеральные вещества: калий, кальций, цинк, медь, фосфор, сера, марганец. На 90 % грибы состоят из воды и практически не содержат жиров, т. е. это низкокалорийный продукт, при употреблении которого в пищу довольно быстро наступает насыщение.
Не знаю плюс это или минус, но на мой субъективный взгляд грибочки выглядят настолько прикольно, что пройти мимо них практически не возможно.
Вот я и не прошла в очередной раз и купила очень симпатичные грибочки, называются шимеджи.
Ароматные, с плотной структурой и как обещалось на просторах интернета японскими поварами, имеют приятный сливочный вкус
Нашла самый простой рецепт, оказалось очень вкусно, рекомендую:
На растительном масле, на слабом огне жарим шимеджи, добавляем, сухой чеснок, черный перец, тимьян и ложечку соевого соуса. На все про все 10-15 минут
Как относитесь грибам, часто ли их готовите, какие любимые?
Пишите в комментариях свои лучшие рецепты.
Комментарии6
Обожаю грибы! Если найду в продаже эти шимеджи, то обязательно возьму, интересно же попробовать сливочный вкус у грибочков.
Да, попробуйте, у нас в Магните продают по 400 гр. Прикольные такие и симпатично жарятся )
Да, сейчас посмотрела в каталоге, в нашем Магните есть. Ещё какие-то эринги имеются...
Какие обожаете?
Пока жили в Сибири сами собирали грузди, сыроежки, свинушки, опята, маслята,... А на новом месте жительства грибные места не знали, пришлось переходить на вешенки и шампиньоны, но порой скучаю по опяткам 🍄
У нас в магазинах бывают и опята и лисички даже. Груздей и сыроежек не продают, но можно их в пойме набрать в принципе. У нас в городе устраивают грибные туры. Подружка ездит, чтоб по лесу погулять, а народ прямо грибов много набирает