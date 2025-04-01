Что ест бухгалтер. Грибы, если иногда, то можно

Первого апреля пост о самом веселом продукте - грибах.



О вреде ядовитых грибов не будет говорить, это и так понятно.

Однако, даже съедобные грибы могут принести немалый вред:

- плохо перевариваются в желудочно-кишечном тракте из-за большого содержания в них хитина

- замедляют выделение желудочного сока, в результате чего может ухудшаться не только переваривание самих грибов, но и другой пищи, съеденной вместе с ними

- грибы обладают способностью накапливать вредные вещества

В общем, недостатков у них выше крыши, поэтому есть рекомендуется редко и не только лишь всем.

Теперь о пользе:

В грибах есть витамины: А, вся группа В, D, Е, РР; минеральные вещества: калий, кальций, цинк, медь, фосфор, сера, марганец. На 90 % грибы состоят из воды и практически не содержат жиров, т. е. это низкокалорийный продукт, при употреблении которого в пищу довольно быстро наступает насыщение.

Не знаю плюс это или минус, но на мой субъективный взгляд грибочки выглядят настолько прикольно, что пройти мимо них практически не возможно.

Вот я и не прошла в очередной раз и купила очень симпатичные грибочки, называются шимеджи.

Ароматные, с плотной структурой и как обещалось на просторах интернета японскими поварами, имеют приятный сливочный вкус

Нашла самый простой рецепт, оказалось очень вкусно, рекомендую:

На растительном масле, на слабом огне жарим шимеджи, добавляем, сухой чеснок, черный перец, тимьян и ложечку соевого соуса. На все про все 10-15 минут



Просто японский рис и просто шимеджи

Как относитесь грибам, часто ли их готовите, какие любимые?

Пишите в комментариях свои лучшие рецепты.