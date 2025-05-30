ЦОК КПП Кадр 30.05 Мобильный
В Виктория
Бухгалтеры

Что ест бухгалтер. Клубничное настроение

— Все что мне нужно сейчас, это ванна, шампанское и легкая музыка. — А я? — Ты тоже, конечно! Будь другом, сходи за клубникой.
Что ест бухгалтер. Клубничное настроение
Создано с помощью GigaCgat

Друзья! Настало такое время, когда все совпадает и лето, и пятница, и отличное настроение, и клубника.

Без лишних слов.

 Мороженное с  клубникой: любимый пломбир и свежайшая клубника

 

Любимый десерт

Фруктовый салат с клубникой: яблоко, банан, красный апельсин, клубника, дробленый лесной орех, греческий йогурт

 

Отличный завтрак

Салат с клубникой: латук, руккола, базилик, манго, клубника, голубой сыр, бальзамико

Легкий ужин

Сегодня коллеги принесли клубнику в офис. Мы достали подаренное на 8 марта Шато Тамань, вечером откроем и оценим, как оно и  подходит ли к нему свежая клубника.

Пишите в комментариях, как относитесь к клубнике, с чем ее предпочитаете со сливками или шампанским или вовсе отрицаете для нее компаньона; делитесь своими фото.

Информации об авторе

В Виктория

В Виктория

Главный бухгалтер в ООО

39 подписчиков 40 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

37

Интересные материалы

Главная Конференция
Премиум