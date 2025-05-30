Что ест бухгалтер. Клубничное настроение

— Все что мне нужно сейчас, это ванна, шампанское и легкая музыка. — А я? — Ты тоже, конечно! Будь другом, сходи за клубникой.

Друзья! Настало такое время, когда все совпадает и лето, и пятница, и отличное настроение, и клубника.

Без лишних слов.

Мороженное с клубникой: любимый пломбир и свежайшая клубника

Любимый десерт

Фруктовый салат с клубникой: яблоко, банан, красный апельсин, клубника, дробленый лесной орех, греческий йогурт

Отличный завтрак

Салат с клубникой: латук, руккола, базилик, манго, клубника, голубой сыр, бальзамико

Легкий ужин

Сегодня коллеги принесли клубнику в офис. Мы достали подаренное на 8 марта Шато Тамань, вечером откроем и оценим, как оно и подходит ли к нему свежая клубника.

Пишите в комментариях, как относитесь к клубнике, с чем ее предпочитаете со сливками или шампанским или вовсе отрицаете для нее компаньона; делитесь своими фото.