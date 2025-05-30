Что ест бухгалтер. Клубничное настроение

Друзья! Настало такое время, когда все совпадает и лето, и пятница, и отличное настроение, и клубника.
Без лишних слов.
Мороженное с клубникой: любимый пломбир и свежайшая клубника
Фруктовый салат с клубникой: яблоко, банан, красный апельсин, клубника, дробленый лесной орех, греческий йогурт
Салат с клубникой: латук, руккола, базилик, манго, клубника, голубой сыр, бальзамико
Сегодня коллеги принесли клубнику в офис. Мы достали подаренное на 8 марта Шато Тамань, вечером откроем и оценим, как оно и подходит ли к нему свежая клубника.
Пишите в комментариях, как относитесь к клубнике, с чем ее предпочитаете со сливками или шампанским или вовсе отрицаете для нее компаньона; делитесь своими фото.
Комментарии37
в 16-30 попробуем ))
Виктория, во времени 11-30 неточность допустили, не?)))
@vladsavushkin, еще не пробовали. Стоит в холодильнике, ждет ))
Почему так поздно?))
@nlukina, почти после работы. Работать же надо, однако )
Вот отсталый я человек! Люблю продукты отдельно друг от друга: клубника - в одну сторону, салаты - в другую!
шампанское - в третью😏
@vladsavushkin, не, шампанское - на первом месте
Почему это осталый? Я знаю множество людей, которые с Вами солидарны. Я люблю клубнику в любом виде пожалуй. Моя любимая "ягода". ))
@VikaV2193, а кто тогда я, если не люблю клубнику?)))
@vladsavushkin, Даже не знаю кто может быть, Единственное кому прощается подобное это аллергикам )) (шутка, если что)
Я помню, Вы любите и даже выращивали в горшке
@VikaV2193, это коллеги) Концептуально я не против клубнички) С салатом прикольно, в коктейли добавлять. Но вот эти зернышки!! Бррр
Тогда специально для Вас лимонад из базилика и клубники: минералка, фиолетовый базилик, перетертая клубника, лимон, сахар по вкусу
фото из интернета
@VikaV2193, нормас) Лимон бы на лайм махнул и пёрфект)))
Улучшайзинг ))
@vladsavushkin, сахар - на соль, минералку - на текилу, базилик с клубникой отдать детям. для пятницы самый раз)
@1337452@,
Да и вааще "клубничка" не так уж и плохо)
@Алексей Т, не сомневался, что будет реакция😏😄
@vladsavushkin, я вообще не понимаю клубнику. нет, я не осуждаю тех, кто ее обожает. так же как и кофе...
@1337452@, выбираю между клубникой и кофе, выберу последний вариант😁
@vladsavushkin, я выбираю всё и сразу))
@Алейда, отлично😉
@1337452@, Мне клубнику, остальное забирайте ))
@VikaV2193, договорились! даже зимой)
@1337452@ особенно зимой ))
вяленая с персиком (не в фокусе получилась)
Очень захотелось клубничной маргариты...
Это уже для выходного