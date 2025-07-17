Обзор новостей 17.07.2025
По следам вчерашней новости о том, что россиян могут начать штрафовать за поиск в интернете экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN-сервисов.
В СПЧ назвали нововведения безумием. Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что реализация поправок невозможна без нарушения прав граждан. По ее словам, поиск материалов и ознакомление с ними не может быть преступлением
Штош, скоро увидим, где окажется здравый смысл в этой истории.
В России вспыхнула заболеваемость менингитом из-за трудовых мигрантов. В распространении очередной заразы подозревают мигрантов.
Второй город в РФ ввел запрет на электросамокаты. Вслед за Благовещенском запрет на электросамокаты ввели в Елабуге.
Кто следующий?
Предприятия массово переводят сотрудников на неполный рабочий день в Свердловской области. Чиновники объясняют это «изменениями в экономике» и необходимостью перераспределять ресурсы.
Кто бы еще объяснил, что за «изменения в экономике», а то только какие-то интуитивные догадки.
Маск сменил номер телефона после ссоры с Трампом и не отвечает на СМС. Об этом заявил сам спикер Майк Джонсон в подкасте Pod Force One, передает New York Post.
Теряюсь в догадках, как мы так накосячили в жизни и чем мы заслужили эту новость на РБК.
Петербургский депутат Александр Ржаненко на 1040 рублей купил кефир, два яблока, творог, макароны, гречку, чёрный хлеб, морковь и куриную голень.
В комментариях депутата раскритиковали и за выбор магазина, и за состав корзины. Кто-то отметил, что «слуги народа» далеки от своего народа» и «живут в параллельном мире». По словам депутата, он видел все комментарии под видео, и готов учитывать мнение горожан. Теперь он решил совместить проект о здоровом питании и мониторинг цен на продукты.
Оказывается, по мнению депутата это был эксперимент.
Крупнейший на Земле марсианский метеорит продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $4,3 млн. Вес камня — почти 25 кг, а предварительная стоимость достигала $4 млн. Кто является нынешним владельцем, неизвестно.
Новое исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
Хакеры ПОЛОЖИЛИ «Винлаб» — 2000 точек по всей стране парализованы уже три дня. Вчера утром прекратила работу и онлайн-доставка. Злоумышленники требуют выкуп, однако компания отказывается вести с ними переговоры.
Неужели Пятница отменяется?
Что вам запомнилось из последних новостей? Пишите в комментариях, как относитесь вот к всему этому.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии18
Доброе утро, коллеги!
А надо...
Доброе утро!!!
@Ирина, Поработаем значит ))
Клерки, доброе утро😉
Виктория, я что-то бухгалтерию/финансы не наблюдаю
Сама удивлена, где же мы, с нами то как? Может уже вывели из обсуждения, теперь за нас везде ИИ?
Точняк же😏
Уже пять городов) Промониторил ситуацию)) И теперь надо искать новую новость в завтрашний обзор😁😁😁
Новая новость...
Вот, так вот. Новость про второй город уже не свежая оказывается
@В Виктория, может быть и с пятью городами завтра была бы неактуальная)
@Владислав Савушкин, А ведь какая идея то была хорошая с самокатами для легкого передвижения по городу. Не сумели, не смогли, все похерили (
@В Виктория, мнения на запрет разделились. Кто-то обрадовался, а кто-то так и написал - "Не смогли управлять - закрыли!"
Неоднозначная ситуация. С одной стороны реально опасная штука. С другой, как Вы заметили, хорошая идея. Да и бизнес как-никак
Заметил, что в Рязани стало меньше всяких вездеходов. У Вас как с такими участниками дорожного движения?
У нас в центре кое-где есть на тротуарах обозначенные дорожки для СИМ. Мне всегда это казалось очень удобным. Ну в принципе у нас пока и не запретили. Поживем увидим, что будет