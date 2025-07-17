Обзор новостей 17.07.2025

Далее в статье: безумие в интерпритации СПЧ, зараза распространяется по России, новые запреты, цена метеорита, куда пойти, куда податься, пятницы не будет.

По следам вчерашней новости о том, что россиян могут начать штрафовать за поиск в интернете экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN-сервисов.

В СПЧ назвали нововведения безумием. Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что реализация поправок невозможна без нарушения прав граждан. По ее словам, поиск материалов и ознакомление с ними не может быть преступлением

Штош, скоро увидим, где окажется здравый смысл в этой истории.

В России вспыхнула заболеваемость менингитом из-за трудовых мигрантов. В распространении очередной заразы подозревают мигрантов.

Второй город в РФ ввел запрет на электросамокаты. Вслед за Благовещенском запрет на электросамокаты ввели в Елабуге.

Кто следующий?

Предприятия массово переводят сотрудников на неполный рабочий день в Свердловской области. Чиновники объясняют это «изменениями в экономике» и необходимостью перераспределять ресурсы.

Кто бы еще объяснил, что за «изменения в экономике», а то только какие-то интуитивные догадки.

Маск сменил номер телефона после ссоры с Трампом и не отвечает на СМС. Об этом заявил сам спикер Майк Джонсон в подкасте Pod Force One, передает New York Post.

Теряюсь в догадках, как мы так накосячили в жизни и чем мы заслужили эту новость на РБК.

Петербургский депутат Александр Ржаненко на 1040 рублей купил кефир, два яблока, творог, макароны, гречку, чёрный хлеб, морковь и куриную голень. В комментариях депутата раскритиковали и за выбор магазина, и за состав корзины. Кто-то отметил, что «слуги народа» далеки от своего народа» и «живут в параллельном мире». По словам депутата, он видел все комментарии под видео, и готов учитывать мнение горожан. Теперь он решил совместить проект о здоровом питании и мониторинг цен на продукты.

Оказывается, по мнению депутата это был эксперимент.

Крупнейший на Земле марсианский метеорит продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $4,3 млн. Вес камня — почти 25 кг, а предварительная стоимость достигала $4 млн. Кто является нынешним владельцем, неизвестно.

Новое исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Можно подыскать, где работать, когда/если бухгалтерия умрет 😀

Хакеры ПОЛОЖИЛИ «Винлаб» — 2000 точек по всей стране парализованы уже три дня. Вчера утром прекратила работу и онлайн-доставка. Злоумышленники требуют выкуп, однако компания отказывается вести с ними переговоры.

Неужели Пятница отменяется?

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