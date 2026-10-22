Пониженная ставка ЕСХН: номер регионального закона не защитит на проверке

Бухгалтер нашёл региональную ставку ЕСХН, указал нужную норму в декларации и получил квитанцию о приёме. Можно закрывать вопрос? Я бы сначала открыл документы клиента. Ссылка на закон объясняет, откуда взялась ставка. Но ещё нужно установить, почему именно этот налогоплательщик вправе её применять.

Повод вернуться к этой проверке — сообщение ФНС от 20 октября 2026 года об обновлённой декларации по ЕСХН. Основная новость касается детализации взносов ИП. Здесь разберу другой вопрос: как обосновать региональную ставку и не оставить всю юридическую проверку бухгалтеру.