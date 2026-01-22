8061 ОК НДС на УСН деск
🔴 Вебинар: Финансовое планирование для бухгалтера: таблицы и инструменты →
S
stramilov
Банки

Как я перевожу деньги между Казахстаном и Россией в 2026-м: гайд по платежам для путешественников на основе личного опыта

За последние 4 года я перепробовал, наверное, все доступные способы переводов: где-то обжегся на комиссиях, где-то потерял пару дней в ожидании, а где-то нашёл рабочие способы. Делюсь всем, что у меня получалось.

Если вы думаете, что после всех санкций переводить деньги между РФ и КЗ стало невозможно, то у меня для вас хорошие новости: возможно, просто теперь это квест на знание географии не только стран и континентов, но и банков.

«Золотая Корона»

Если с Freedom заморачиваться не хочется, то «Золотая Корона» – старая добрая классика и проверенный миллионами человек до, правда, не все казахстанские банки с ней дружат.

  • Работают: BCC, Bereke Bank, Евразийский банк, Freedom Bank, Нурбанк, Altyn Bank и ForteBank.

  • Не работают: Halyk Bank, Kaspi (самый популярный банк!), RBK и Jusan.

Из работающих банков самые выгодные условия у ForteBank, комиссия всего 0,99%. У остальных обычно 1%, а у Altyn Bank вообще грабительские 3%. Лимит у «Короны» 600 тысяч рублей в месяц. Мне обычно хватает, но если нужно больше, приходится разбивать на несколько месяцев или использовать другие способы. Деньги приходят мгновенно – можно получить наличными в пунктах выдачи или сразу на карту. В Алматы таких пунктов штук 270, в Астане – около 130.

Связка Цифра Банк + Freedom Bank

Как это работает: открываете счёт в Цифра Банке в России (это делается онлайн за полчаса), потом едете в Казахстан и лично открываете карту Freedom Bank (FFIN BANK KZ). Да, с 2024 года удалёнка не работает – надо лететь ногами. Зато потом можете переводить деньги туда-сюда практически бесплатно.

Первые 25 тысяч в месяц я перевожу без комиссии, деньги приходят очень быстро, буквально через пару секунд они уже на другом счёте. Дальше начинается платная история, но комиссии нестрашные:

  • до 50 тысяч – 0,9% (минимум 500 рублей);

  • до 100 тысяч – 0,8%;

  • до 250 тысяч – 0,7%;

  • больше 250 тысяч – максимум 10 тысяч комиссии.

В обратную сторону (из Казахстана в Россию) комиссия 0,45% после бесплатного лимита.

SWIFT, если не торопитесь

Когда нужно перевести крупную сумму и не жалко подождать пару дней, я использую SWIFT. 90% российских банков под санкциями, но около 380 мелких и средних типа «Кредит Европа Банк» или АТБ ещё подключены к SWIFT. С казахской стороны самые адекватные условия:

  • ForteBank – комиссия 0,25%, деньги идут 1–3 дня;

  • Freedom Bank – 0,45%, тоже 1–3 дня;

  • Halyk Bank – 0,3–1%, но может затянуться до 5 дней.

Важный момент: переводите желательно в рублях, с долларами и евро сейчас полная лотерея – могут зависнуть где-то в промежуточных банках и пропасть на неделю.

Ещё есть классная связка ВТБ Казахстан—ВТБ Россия. Это один банк, поэтому переводы внутри группы идут быстрее и дешевле в том числе по комиссии.

Какие казахстанские карты можно оформить

  1. Kaspi Bank самый популярный банк в Казахстане, но для переводов в Россию бесполезен, ибо прямых переводов на российские карты нет.

  2. Halyk Bank нормально работает с переводами через SWIFT на банки в РФ, которые не под санкциями.

  3. Bereke Bank тоже работает (и «Золотая Корона», и SWIFT).

Важно: некоторые банки Казахстана, чтобы открыть вам карту, могут потребовать личного присутствия в офисе (как я уже писал про Freedom выше).

Мои лайфхаки и советы

  1. Всегда имейте запасной вариант. У меня сейчас три рабочих канала: Цифра + Freedom, «Золотая Корона» и SWIFT через ForteBank. Если один застопорился, переключаюсь на другой.

  2. До 25 тысяч рублей — только Цифра + Freedom. Зачем платить комиссию, если можно не платить? От 25 до 100 тысяч – «Золотая Корона», быстро, надёжно, только 1% комиссии.

  3. Храните копии всех чеков и подтверждений хотя бы месяц. У меня была ситуация, когда перевод “потерялся” в системе, и только благодаря скринам из приложения его смогли найти (чуть не поседел).

Информации об авторе

S

stramilov

1 подписчик1 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум