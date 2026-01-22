Как я перевожу деньги между Казахстаном и Россией в 2026-м: гайд по платежам для путешественников на основе личного опыта

«Золотая Корона»

Если с Freedom заморачиваться не хочется, то «Золотая Корона» – старая добрая классика и проверенный миллионами человек до, правда, не все казахстанские банки с ней дружат.

Работают: BCC, Bereke Bank, Евразийский банк, Freedom Bank, Нурбанк, Altyn Bank и ForteBank.

Не работают: Halyk Bank, Kaspi (самый популярный банк!), RBK и Jusan.

Из работающих банков самые выгодные условия у ForteBank, комиссия всего 0,99%. У остальных обычно 1%, а у Altyn Bank вообще грабительские 3%. Лимит у «Короны» 600 тысяч рублей в месяц. Мне обычно хватает, но если нужно больше, приходится разбивать на несколько месяцев или использовать другие способы. Деньги приходят мгновенно – можно получить наличными в пунктах выдачи или сразу на карту. В Алматы таких пунктов штук 270, в Астане – около 130.