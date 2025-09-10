Налоговые риски возмездного поручительства

📜Поручителем по договорам (в том числе займов), может быть физическое лицо в статусе ИП. Так даже в НК РФ написано (например, в п.8 ст.161 НК РФ в части поручительства по уплате налога). Не против и Минфин (например, письмо от 28.10.2020 № 03-07-14/93760).

Договор поручительства не обязательно должен быть возмездным, но и запрета на получение вознаграждения поручителем нет.

При получении вознаграждения за поручительство возникает вопрос о том, должно ли оно облагаться НДФЛ или УСН, если поручитель – физическое лицо в статусе ИП. И вот тут многое зависит от наличия или отсутствия взаимозависимости поручителя и должника☝️

Специализированный застройщик заключил кредитные соглашения с Банком ВТБ, поручителями выступили 2 ИП. Вознаграждение поручителей составило 5% от суммы долга (получили 237 млн руб.). Налоговый орган указал, что размер вознаграждения поручителям, превышает сумму начисленных процентов по кредитным соглашениям в 16 и 36 раз. К тому же часть поручительств предоставлялась безвозмездно. При этом вознаграждение по договорам поручительства должно было облагаться НДФЛ, а не УСН ИП💁‍♂️

⚖️Суд указал, что заключение договоров оказания услуг поручительства с ИП не меняет имущественную ответственность, так как ГК РФ не разграничивает имущество гражданина и физического лица. Но зато меняет налоговые последствия. В требованиях банка для предоставления кредитной линии действительно требовались поручительства, но, во-первых, требования банка не было связано с возмездностью поручительства, во-вторых, не было требования о статусе ИП у поручителей.

❌Интересно, что в обосновании размера вознаграждения по договору поручительства налогоплательщиком было предъявлено заключение специалиста, которое судом не было принято из-за подозрений в подготовке задними числами (несоответствие номеров, оплата услуг через год после получения заключения и т.д.)🤦‍♂️

Нерыночность размера вознаграждения по договору поручительства была подтверждена и стоимостью гарантии АО «Корпорация МСП», которая составляла 0,4% годовых.

Решение АС Кемеровской области от 11.08.2025 по делу А27-2258/2025

