Если отменят пониженные страховые взносы для МСП
ООО «Ромашка»:
✅Доход - 350 000 000
✅Расход без НДС (без заработной платы, взносов и НДФЛ) - 250 000 000
✅Заработная плата (вкл. НДФЛ) - 36 000 000 (30 работников по 100 000 руб. в мес. с НДФЛ)
✅МСП страховые взносы 7 241 522, без тарифов для МСП - 10 800 000
Но размер взносов влияет на налог на прибыль/УСН:
✅Со страховыми взносам для МСП УСН - 3 973 093, без них - 3 724 000
✅Со страховыми взносами для МСП налог на прибыль - 14 189 619, без них - 13 300 000
❌Потери по чистой прибыли для УСН - 3 309 384 для ОСН - 2 668 858
Но это для конкретной и очень упрощенной модели бизнеса с очень неплохими показателями🤷♂️
Что касается НДС 22% - пока слухи, источник которых не самый надежный. Однако, личное мое мнение – все равно налоги повысят (с нового ли года, какие – это вопрос), если не произойдет чуда, о котором писать нельзя. Поэтому я бы тщательно подумал над целесообразностью смены налоговых режимов, укрупнения и т.д. в тех ситуациях, в которых в этом нет острой необходимости.
📌Кстати, в Казахстане планируется отмена УСН, что будет использоваться как аргумент в пользу дальнейшей «донастройки»🫤 налоговой системы в РФ.
Подписывайтесь на мой канал в Телеграм https://t.me/KRaboutTAX
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию