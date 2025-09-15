Если отменят пониженные страховые взносы для МСП

Коротко и упрощенно❗️ о последствиях для бизнеса на УСН со ставкой доходы-расходы 7% (СПб, Свердловская обл. и т.д.) и ОСН (налог на прибыль 25%).

ООО «Ромашка»:

✅Доход - 350 000 000

✅Расход без НДС (без заработной платы, взносов и НДФЛ) - 250 000 000

✅Заработная плата (вкл. НДФЛ) - 36 000 000 (30 работников по 100 000 руб. в мес. с НДФЛ)

✅МСП страховые взносы 7 241 522, без тарифов для МСП - 10 800 000

Но размер взносов влияет на налог на прибыль/УСН:

✅Со страховыми взносам для МСП УСН - 3 973 093, без них - 3 724 000

✅Со страховыми взносами для МСП налог на прибыль - 14 189 619, без них - 13 300 000

❌Потери по чистой прибыли для УСН - 3 309 384 для ОСН - 2 668 858

Но это для конкретной и очень упрощенной модели бизнеса с очень неплохими показателями🤷‍♂️

Что касается НДС 22% - пока слухи, источник которых не самый надежный. Однако, личное мое мнение – все равно налоги повысят (с нового ли года, какие – это вопрос), если не произойдет чуда, о котором писать нельзя. Поэтому я бы тщательно подумал над целесообразностью смены налоговых режимов, укрупнения и т.д. в тех ситуациях, в которых в этом нет острой необходимости.

📌Кстати, в Казахстане планируется отмена УСН, что будет использоваться как аргумент в пользу дальнейшей «донастройки»🫤 налоговой системы в РФ.

