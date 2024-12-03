Что смотреть бухгалтеру в Новый год? Часть 1. Старый Голливуд

Я тут пообещала поделиться своим списком. Возможно кто-то найдёт в нём и для себя что-то интересное. Правда он получился несколько обширным. Пришлось разбить на несколько частей. И сегодня хочется рассказать о голливудской рождественской классике.
Чудо на 34-й улице (Джордж Ситон, 1947)
Во время парада, устроенного крупным магазином в канун Рождества, актер, который был должен играть Санта Клауса, обнаружен встельку пьяным. Режиссер парада, Дорис Уокер, уговаривает прохожего старика Криса Крингла занять место Санты.
Эта замечательная жизнь (Фрэнк Капра, 1947)
Джордж Бейли, житель небольшого провинциального городка, всегда хотел повидать мир, но обстоятельства не давали ему покинуть родные места. Он жертвовал собой ради других, копил каждый цент, чтобы содержать семью, брал взаймы и защищал городок от злого банкира Поттера. И вот, в канун Рождества, расстроенный бесчисленными проблемами и терзаемый мыслями, что лучше бы и вовсе не рождаться, Джордж решается на отчаянный поступок. Но именно в этот момент к нему приходит ангел, чтобы показать мужчине, какой была бы жизнь, если бы он не родился.
Магазинчик за углом (Эрнст Любич, 1940)
Управляющий небольшого магазина подарков, Альфред Кралик, постоянно ссорится со своей коллегой Кларой, с которой он никак не может найти общий язык. Они кажутся абсолютно разными, но при этом оба молоды, одиноки и пытаются найти свою вторую половинку по объявлениям в газете. Альфред и Клара завязывают с незнакомцами романы по переписке, оба очарованы ими и надеются на встречу в рождественский вечер, которая должна стать судьбоносной. Долгожданное свидание оборачивается чередой недоразумений.
Рождество в Коннектикуте (Питер Годфри, 1945)
Журналист Элизабет Лейн является одним из самых известных в стране авторов рецептов. В своих статьях она описывает себя как трудолюбивую фермершу, заботливую мать и изумительного повара. Но все это ложь. На самом деле она незамужняя жительница Нью-Йорка, не способная даже сварить яйца. А рецептами с ней делится хороший друг Феликс. Владелец журнала, в котором она работает, пригласил героя-моряка отметить Рождество у неё на ферме. Мисс Лейн понимает, что её карьере придет конец, если правда выйдет наружу, но что она может сделать?
Это случилось на Пятой авеню (Рой Дель Рут, 1947)
Алоизиус МакКивер - бездомный бродяга, любящий роскошь, проводит зимы в дорогих особняках, пустующих в это время года. Этой зимой он облюбовал дом миллиардера Майкла О'Коннора на Пятой Авеню. Однажды он встречает бездомного ветерана Второй мировой войны Джима Баллока и предлагает ему «свой» кров. Вскоре к ним присоединяется 18-летняя Труди Смит, которая якобы сбежала от отца-деспота. Между Джимом и Труди, по законам жанра, вспыхивают романтические чувства. Но ни Джим, ни МакКивер даже не подозревают о том, кто на самом деле Труди...
Рождественский гимн (Эдвин Л. Марин, 1938)
У Скруджа нет друзей, он отказался даже от единственного родственника — племянника Фреда, и ко всем относится с презрением. Он терпеть не может Рождество, считая эту пору пустой тратой денег и времени, и очень неохотно даёт своему клерку Бобу Крэтчиту отгул в праздник. Но в сочельник к нему приходит призрак старого умершего компаньона Джейкоба Марли, который заклинает его изменить свою жизнь. Марли предупреждает о приходе трёх духов, которые и покажут старому упрямцу Скруджу его жизнь и жизнь окружающих людей в истинном свете.
Светлое Рождество (Майкл Кёртиц, 1954)
После окончания Второй мировой войны два бывших призывника Боб Уоллас и Фил Дэвис объединяют свои таланты, чтобы стать лучшим поющим танцевальным дуэтом в Америке. Концерты следуют один за другим, парни становятся все популярней, и гастрольный график расписан на много дней вперед.
Однажды они знакомятся с женским дуэтом сестер Бетти и Джуди, и это знакомство приведет молодых людей к идее создать квартет и выступить в рождественский сочельник с концертом в поддержку дома отдыха для лыжников, которым управляет их бывший командир ― отставной генерал Уоверлай.
Праздничная гостиница (Марк Сэндрич, 1942)
Мюзикл, о певце и танцоре Джиме Харди, который оставляет шоу-бизнес, чтобы стать фермером-джентльменом в Новой Англии. Однако фермерская жизнь, оказывается для него слишком трудной и обыденной, и, пытаясь «убить двух зайцев», герой превращает свою ферму в загородный развлекательный клуб, широко открывающий двери в дни национальных праздников и торжеств. Его заведение можно назвать прообразом будущего советского «Голубого огонька».
Жена епископа (Генри Костер, 1947)
Канун рождества, магазины полны подарков, идет пушистый снег, горожане любуются огнями новогодних елок и блеском мишуры. Только Генри Брогхэм - епископ, мечтающий о новом кафедральном соборе и отдающий все свое время сбору пожертвований у богатых горожан на его строительство, не замечает предпраздничной суеты. Увлеченный своей мечтой, он практически не уделяет внимания своей красавице жене Джулии и дочери.
Он молится постоянно о послании ему удачи для осуществления проекта. Однажды вечером перед епископом появляется незнакомец по имени Дадли, который уверяет, что он Ангел, спустившийся с небес ему на помощь. Пришелец быстро становится лучшим другом Джулии и ее дочери Дебби, также этот симпатичный господин рассказывает горожанам поучительные истории на тему жизни и веры, и вскоре становится своим человеком в городке.
Епископ не может поверить в существование Ангела, но происходящие маленькие чудеса вынуждают Генри задуматься над суетностью своей жизни и пересмотреть отношения с близкими, друзьями, дочерью и любимой женой...
Колокол, книга и свеча (Ричард Куайн, 1958)
Джиллиан Хоррой - обычная современная ведьма. Красивая, обворожительная и... одинокая. Единственный спутник жизни - любимый сиамский котик. Но однажды порог здания, в котором живёт чародейка, переступает симпатичный сотрудник одного печатного издания, Шеп Хендерсон.
Продолжение следует...
(Все описания взяты с kinopoisk.ru)
Комментарии8
Алейда, с почином! Поздравляю с первым (и надеюсь, не последним) постом в Трибуне! Классный обзор!
Спасибо)
Я планирую весь список огласить 😉 Я его просто разбила на группы) По задумке ещё три поста (постараюсь покороче).
Можно и не сокращать))
Из всего списка видела только один "It's a Wonderful Life".
Спасибо за список, есть что выбрать. Посмотрю что-нибудь на празниках. Иногда хочется посмотреть ретро
Все фильмы замечательные! Вот что значит Голливуд) 🌟
Эти фильмы - эпоха цензуры в Голливуде, тогда действовал кодекс Хейса. При просмотре стоит учитывать это обстоятельство.