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НДС

Выгодный бизнес на НДС. Власти проработали новую схему

Установлена нулевая ставка НДС для товаров, реализованных физлицам за рубежом. Рассмотрим, какие документы которые необходимо предъявить экспортерам.
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Законом Федеральный закон от 28.04.2023 № 173-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» предусматривается возможность применения ставки НДС в размере0 процентов при реализации российскими организациями или ИП физическим лицам товаров, ранее вывезенных с территории РФ на территорию иностранного государства, не являющегося членом ЕАЭС, отгружаемых со склада (из помещения), находящегося на территории этого иностранного государства.

Нулевая ставка — это налогооблагаемая операция, а, соответственно, у розничного продавца остается право на вычет НДС с покупных товаров при их реализации в розницу в иностранном магазинчике.

Также нормативно установлен перечень документов, которые необходимо предъявить экспортерам для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов:

  • таможенная декларация,

  • договор аренды склада,

  • располагающегося за пределами РФ,

  • сведения об адресе доставки физлицу.

Целью закона является создание условий для увеличения объема экспорта товаров в розничной торговле.

Порядок начнет работать с 1 января 2025 года.

Бизнес-план: к 1 января 2025 года готовимся к открытию розничного бизнеса за границей.

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

Волынец Гульнара

Волынец Гульнара

налоговый консультант

32 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип Волынец Гульнара
    Волынец Гульнара 3 минуты назад

    Гульнара Волынецналоговый консультант

    Уважаемые редакторы Клерка! Либо верните мою обложку, либо меняйте установленную! Прошу объяснить, кто корректирует обложки и ставят на мою запись в блоге иную, что установленная не соответствует содержанию. Без НДС и НДС 0% это разные истории....

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