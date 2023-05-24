Выгодный бизнес на НДС. Власти проработали новую схему

Законом Федеральный закон от 28.04.2023 № 173-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» предусматривается возможность применения ставки НДС в размере0 процентов при реализации российскими организациями или ИП физическим лицам товаров, ранее вывезенных с территории РФ на территорию иностранного государства, не являющегося членом ЕАЭС, отгружаемых со склада (из помещения), находящегося на территории этого иностранного государства.
Нулевая ставка — это налогооблагаемая операция, а, соответственно, у розничного продавца остается право на вычет НДС с покупных товаров при их реализации в розницу в иностранном магазинчике.
Также нормативно установлен перечень документов, которые необходимо предъявить экспортерам для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов:
таможенная декларация,
договор аренды склада,
располагающегося за пределами РФ,
сведения об адресе доставки физлицу.
Целью закона является создание условий для увеличения объема экспорта товаров в розничной торговле.
Порядок начнет работать с 1 января 2025 года.
Бизнес-план: к 1 января 2025 года готовимся к открытию розничного бизнеса за границей.
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Комментарии1
Гульнара Волынецналоговый консультант
Уважаемые редакторы Клерка! Либо верните мою обложку, либо меняйте установленную! Прошу объяснить, кто корректирует обложки и ставят на мою запись в блоге иную, что установленная не соответствует содержанию. Без НДС и НДС 0% это разные истории....