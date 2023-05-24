Выгодный бизнес на НДС. Власти проработали новую схему

Установлена нулевая ставка НДС для товаров, реализованных физлицам за рубежом. Рассмотрим, какие документы которые необходимо предъявить экспортерам.

Законом Федеральный закон от 28.04.2023 № 173-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» предусматривается возможность применения ставки НДС в размере0 процентов при реализации российскими организациями или ИП физическим лицам товаров, ранее вывезенных с территории РФ на территорию иностранного государства, не являющегося членом ЕАЭС, отгружаемых со склада (из помещения), находящегося на территории этого иностранного государства.

Нулевая ставка — это налогооблагаемая операция, а, соответственно, у розничного продавца остается право на вычет НДС с покупных товаров при их реализации в розницу в иностранном магазинчике.

Также нормативно установлен перечень документов, которые необходимо предъявить экспортерам для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов и налоговых вычетов:

таможенная декларация,

договор аренды склада,

располагающегося за пределами РФ,

сведения об адресе доставки физлицу.

Целью закона является создание условий для увеличения объема экспорта товаров в розничной торговле.

Порядок начнет работать с 1 января 2025 года.

Бизнес-план: к 1 января 2025 года готовимся к открытию розничного бизнеса за границей.

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