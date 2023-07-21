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Налог на прибыль

Необоснованность доначисления налога на прибыль по ст 54.1 НК в случае реального наличия ТМЦ

Налоговики выступили против учета расходов по налогу на прибыль в связи с умышленным характером деятельности налогоплательщика по созданию формального документооборота со спорными контрагентами, обладающими признаками «технических» компаний.
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Необоснованность доначисления налога на прибыль по ст 54.1 НК в случае реального наличия ТМЦ

Фабула дела: Налоговый орган выступил против учета расходов по налогу на прибыль в связи с умышленным характером деятельности налогоплательщика по созданию формального документооборота со спорными контрагентами, обладающими признаками «технических» компаний.

В качестве довода налоговый орган привел доказательства, в совокупности и взаимосвязи, свидетельствующие о недобросовестном характере действий налогоплательщика, создании им искусственной ситуации, не имеющей реальной деловой цели, направленной на необоснованное получение налоговой выгоды в виде уменьшения размера налоговой обязанности вследствие завышения расходов по налогу на прибыль организаций.

Надо отметить, что начиная с первой инстанции суды были на стороне налогоплательщика. Так и суд округа[1] не усмотрел оснований для пересмотра в связи со следующим.

В соответствии с правовыми позициями[2] ВАС РФ, а также ВС РФ[3] установление налоговым органом в отношении спорного контрагента негативных признаков, характеризующих его как номинальную структуру (отсутствие управленческого, технического персонала, основных средств, производственных активов и транспортных средств; подписание подтверждающих документов неустановленными документами) само по себе не может быть положено в основу вывода о нереальности рассматриваемой хозяйственной операции.

Определяющее значение при решении вопроса об обоснованности налоговой выгоды, в частности, по налогу на прибыль во взаимоотношениях с контрагентами, не имеющими необходимых условий для экономической деятельности, имеет действительное (реальное) совершение тех хозяйственных операций, которые повлекли затраты налогоплательщика.

Инспекция факт получения обществом ТМЦ, равно как и использование спорного товара налогоплательщиком в производственной деятельности, не оспаривала. Доказательств того, что данный товар был поставлен иными лицами, а не спорными контрагентами, в ходе мероприятий налогового контроля не добыто.

При этом, как отметили суды, материалами налоговой проверки подтвержден факт дальнейшей реализации в адрес контрагентов-покупателей, а цены, указанные в документах спорных поставщиков, соответствуют рыночным ценам.

В условиях отсутствия доказательств, опровергающих факт реального приобретения спорного объема товара, позиция налогового органа, сводящаяся к полному непринятию соответствующих расходов для целей исчисления налога на прибыль и невозможности применения расчетного метода при определении налоговых обязательств заявителя по налогу на прибыль организаций была признана судом округа необоснованной.

Источники:

[1] Постановление АС Уральского округа от 04.07.2023 по делу № Дело № А76-41659/2021.

[2] Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 03.07.2012 № 2341/12.

[3] Определение Верховного Суда Российской Федерации от 29.11.2016 № 305-КГ16-10399.

Волынец Гульнара

Волынец Гульнара

налоговый консультант

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Комментарии

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