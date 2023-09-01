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Маркировка товаров

Ужесточения контроля за товарным рынком с 1 сентября 2023 года

Президент определил орган контроля за табачным рынком; антимонопольные правила для товарных маркетплейсов; производителям импортеры и продавцам целого ряда товаров нужно зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК».
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Ужесточения контроля за товарным рынком с 1 сентября 2023 года

С 1 сентября 2023 года Росалкогольрегулирование получит[1] функции по контролю в сфере производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции, табачных изделий и сырья для изготовления таких товаров, а соответственно сменит наименование.

Полное наименование ведомства с этой даты — Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками. Сокращенное название пока зафиксировали лишь на уровне проекта — Росалкогольтабакконтроль.

Осуществлять новые функции ведомство начнет с 1 марта 2024 года, поскольку с этой даты вступят[2] в силу правила о госконтроле за табачным рынком.

Кроме того, с 1 сентября 2023 года никотинсодержащая продукция не сможет[3] продаваться ниже установленной минимальной цены. С указанной даты также в отношении никотинсодержащей жидкости, безникотиновой жидкости и растворов никотина (в том числе жидкостей для электронных средств доставки никотина) Правительство РФ вправе определить перечень веществ, направленных на повышение привлекательности такой продукции, и добавок, усиливающих никотиновую зависимость, при добавлении которых не допускается выпуск в обращение соответствующей продукции.

С 1 сентября 2023 года заработают[4] особые антимонопольные правила для товарных маркетплейсов.

ФАС будет проверять маркетплейсы на наличие сетевых эффектов. Под ними понимается изменение потребительской ценности платформы в зависимости от количества продавцов и покупателей на ней.

Владельцам платформ запретят злоупотреблять доминирующим положением при совокупности, например, таких обстоятельств:

  • выручка за последний календарный год больше 2 млрд руб.;

  • на платформе заключают больше 35% всех сделок на рынке;

  • есть возможность устранять с рынка других хозяйствующих субъектов или затруднять доступ к нему.

Правообладатель платформы сможет попробовать доказать, что его действия или их отсутствие можно признать допустимыми.

С 1 сентября 2023 года вводят[5] обязательную маркировку упакованной воды для детского питания и не только.

С 1 сентября 2023 года производители и импортеры обязаны маркировать указанную продукцию и передавать в систему «Честный ЗНАК» информацию о вводе ее в оборот.

Для продавцов такой продукции сведения об обороте и выводе из оборота (включая продажу) нужно передавать начиная с 1 марта 2024 года.

Также с 1 сентября 2023 года поэтапно вводят обязательную маркировку для следующих категорий товаров:

  • парфюмерно-косметической продукции[6] для гигиены рук и кожных антисептиков;

  • БАД[7];

  • соков[8] и некоторых видов безалкогольных напитков;

  • отдельных видов медизделий;

  • кресел-колясок[9].

Производители, импортеры, продавцы должны зарегистрироваться в системе «Честный ЗНАК», в течение 15 дней после этого обеспечить готовность оборудования для взаимодействия с системой и подать заявку на прохождение тестирования.

Заявления на регистрацию в информсистеме мониторинга начнут принимать с 1 сентября 2023 года. Наносить средства идентификации на упаковку и представлять сведения в систему мониторинга о вводе в оборот нужно с 1 октября. Для товаров, не реализованных на эту дату, установили периоды, когда их можно продавать без маркировки.

В сентябре 2023 года коды маркировки будут выдавать бесплатно. Но есть условие: получатель должен до конца этого месяца представить в информсистему отчет о нанесении средств идентификации и сведения о вводе в оборот.

Правила маркировки определяют, в частности:

  • требования к участникам оборота;

  • порядок информационного обмена и регистрации товаров в системе мониторинга;

  • сроки предоставления сведений о вводе в оборот и выводе из него.

Напомним, что для ряда медизделий маркировка станет[10] обязательной с 1 марта 2024 года.

[1] Указ Президента РФ от 08.08.2023 № 587.

[2] Федеральный закон от 13.06.2023 № 203-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства».

[3] Федеральный закон от 28.04.2023 № 178-ФЗ.

[4] Федеральный закон от 10.07.2023 № 301-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции»».

[5] Постановление Правительства РФ от 27.05.2023 № 834 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 841»

[6] Постановление Правительства РФ от 30.05.2023 № 870.

[7] Постановление Правительства РФ от 31.05.2023 № 886.

[8] Постановление Правительства РФ от 31.05.2023 № 887.

[9] Постановление Правительства РФ от 31.05.2023 № 885.

[10] Постановление Правительства РФ от 31.05.2023 № 894.

Волынец Гульнара

Волынец Гульнара

налоговый консультант

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Комментарии

1
  • Логотип VikaV2193
    VikaV2193 1 час назад

    ВикторияГлавный бухгалтер

    Кот офигенный!!!

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