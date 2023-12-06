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Налоги, взносы, пошлины

С 2024 года учредители бизнеса в США, Великобритании, Германии, Латвии и Украины не смогут применить налоговые льготы по доходам от бизнеса

ФНС готовит обновленный перечень государств, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией. Расскажу, что изменится с 2024 года.
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С 2024 года учредители бизнеса в США, Великобритании, Германии, Латвии и Украины не смогут применить налоговые льготы по доходам от бизнеса

ФНС готовит обновленный перечень[1] государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией.

Напомним, прибыль контролируемой иностранной компании освобождается[2] от налогообложения НДФЛ либо применяются пониженные ставки по налогу на прибыль, если постоянным местонахождением такой компании является государство (территория), с которым имеется международный договор РФ по вопросам налогообложения, за исключением государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ при выполнении иных условий[3].

ФНС России ежегодно пересматривает перечень государств, которые не обеспечивают обмен налоговой информацией, с учетом изменения международной нормативно-правовой базы и практики обмена налоговой информацией с конкретными странами. Перечень применяется, в частности, для целей налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний.

Из существующего перечня[4] будут исключены государства Антигуа и Барбуда, Вануату, Гана, Гренада, Мальдивы, Оман, Перу, а также территории Кюрасао и Острова Кука в связи с тем, что указанные государства и территории осуществляют с ФНС России автоматический обмен информацией.

Одновременно указанный Перечень будет дополнен государствами в связи с тем, что от указанных государств поступили официальные заявления об отказе осуществлять обмен информацией по налоговым вопросам с Российской Федерацией.

Так, в отношении дивидендов, полученных от бизнес-структур, расположенных в США, Великобритании, Швейцарии, Германии, Латвии и Украины с 2024 года будут применяться общеустановленные ставки по налогу на прибыль и НДФЛ.

 Таким образом с 2024 года в Перечень государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией будут входить 88 государств и 14 территорий.

Источники:

[1] Проект Приказа ФНС России «Об утверждении Перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией» (по состоянию на 14.11.2023) (подготовлен ФНС России, ID проекта 01/02/11-23/00143568)

[2] пп 3, 5, 6 п 1, п.7 ст 25.13-1 НК, п. 1.1 ст. 208 НК, п. 84 ст. 217 НК.

[3] п. 1.1 ст. 208 НК, пп. 1.1, 1.2 п. 3 ст. 284 НК.

[4] Приказ ФНС России от 28.10.2022 № ЕД-7-17/987@ «Об утверждении Перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией».

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